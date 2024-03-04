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社評

社評：國慶75周年經濟規劃關鍵年 經濟增速較高能打響政治牌

【明報社評】全國兩會召開在即，今年適逢新中國國慶75周年，按照國家政治掛帥的傳統，必須對國內和國際交出一個比較亮麗的成績，加上今年是「十四五」規劃關鍵一年，可以預期，李強總理提交的政府工作報告，重點將會投放在經濟增長。然而，改善營商環境有國際阻力，保障民生也有難度。有分析認為，經濟增長率要「保五」，「保」是保守的思維模式，進攻是最佳的防守，但進攻方向要選擇最佳因素，提振民營企業發展信心是不二法門，讓經濟有較大增長，政治牌才能打響，相得益彰情况下就能夠經濟和政治一順百順。

部分高科技產品已經飽和

出口拉動經濟要絕處逢生

兩會是全國政治經濟集中表現的場所，國防外交等政策全球矚目，民眾的關注則集中在經濟表現，經濟增長速度的部署，影響千家萬戶。去年疫情結束使經濟復蘇，增長速度達到5.2%，擺在全球範圍，也是不俗的成績。今年要百尺竿頭更進一步，難度不小。

疫情造成的百業蕭條，中央政府使出綜合措施，過去投資基建只在修橋起路，近年就更加多元，去年太陽能發電裝機容量增長55%，不但減輕了石油進口的壓力，對改善大氣環境也有很大貢獻。而發展高新科技創造新的經濟增長點，拉動消費市場，去年新能源汽車銷售增長三成，還成為出口產品的一枝獨秀。然而，這些在全球範圍都能叫響的產品，不但惹來艷羨目光，也成為限制進口的瞄準目標，歐洲、英國都提出加徵關稅措施。去年新能源汽車旺場還有賴國家減稅措施，今年即使繼續減稅，也有市場承受能力問題。同樣的問題也在個人電腦市場，去年銷售數量已經下跌17%，今年銷情也不容樂觀，這些飽和產業如何絕處逢生，成為一大挑戰。

外貿是拉動中國經濟的三駕馬車之一，去年進出口貿易額只微升0.6%，差點成為負增長，即使人民幣貶值也未能起到刺激出口的作用。新興的一帶一路沿線國家市場雖有增長，但不能彌補傳統出口市場歐盟和美國的跌幅。這些因素最壞打算是今年進一步下滑，兩大地區戰事延綿不絕，歐美市場即使「勝過預期」也會繼續疲軟，而且會造成連帶影響，東盟的出口不振，對中國半成品或者機電設備的需求也會下跌。去年出口拉動國內生產總值增長0.6%，今年未必會繼續有此成績。政府工作報告對促進對外貿易有何高招，是國際和國內商家的頭等大事。

受到外貿市場影響最大的應該是廣東，國家統計局在發布年度公報時，提到去年生產總值地區分佈，京津冀地區增長5.1%，長三角地區增長5.7%，但對大灣區增長則不提數據，廣東省去年增長只有4.8%，低於全國平均水平。政府工作報告對粵港澳大灣區有何期望，對促進融合有何具體措施，肯定會成為粵港兩地民眾最關心的地方。

民營企業佔全國經濟半壁江山，去年民營企業利潤錄得2%增長，國有企業利潤負增長3.4%，兩者相比民營企業的光景好像比國企好，實則未必，國有企業家大業大，資本帳目左袋放右袋還可以避稅，但民營企業，特別是中小企，日子一點都不好過。新華社發布兩會五大看點，排行第二的就是民營企業的營商環境。

提振民企投資信心是關鍵

國企改革屢提不改成焦點

民營企業面對的營商環境難題「千年不變」，規模較大的民企要求公平參與市場競爭和平等使用生產要素，但妨礙因素是無論改革呼聲多大都「依然故我」的國企，這些壟斷資源的國企，要求它們與民企分一杯羹，難若登天。民營中小企關心的核心問題，是地方政府，特別是處於山高皇帝遠的鄉鎮政府，拖欠工程款不給，又或者對解決三角債處理不當。而地方政府司法機關在審理跟私營企業有關案件，無論是由於收受賄賂處理不公正，又或者偏袒政府無視企業權益，這些大小問題都是民營經濟不景氣的原因，去年民營企業固定資產投資下降0.4%，這個數據是否能夠改善，關係到國計民生，成為政府工作報告的一大重點。

經濟增長速度快慢，關係到稅收多寡，去年稅收增長8.7%，是可喜的數據，一切民生開支都有賴稅收，而且很多省份公務員工資已經連續幾年下降，所幸士氣還沒有受到很大影響，但畢竟可以再削減的空間有限，只有依靠市場這個餅做大，才能提高稅收，改善民生。今年的國家開支預算報告，有何新舉措，關係重大。

今年是十四五規劃實施的第四年，也是制定下一個「五年規劃」的開始，疫情3年的損失如何能夠以更快的增長來彌補，不但影響這個五年規劃的整體成績，還會影響到下一個規劃的走向。今年適逢中華人民共和國建政75周年，無論從任何角度看，都要交出一個亮麗的成績來向國慶「獻禮」。

全國人大會議和政協會議，有數千名代表委員與會，也成為全國民眾目光的聚焦點，政府工作報告交出一個「鴻圖大計」，成為大眾期盼。

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