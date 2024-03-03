社評：韓醫工潮人民遭殃 政府強硬忽略改革

老齡社會醫生亦趨老化

擴招醫科生遭醫生反對

韓國政府上月宣布，從2025年新學年起，40間醫學院將每年增收2000學生，從3058人增至5058人，增幅65.4%。政府的理據是，韓國總人口中，65歲以上長者佔比已逾19%，2025年就會跨越佔比20%的「超高齡社會」門檻，到2050年比率更將超過40%，成為全球「平均年齡最老的國家」。另一方面，韓國每千人口僅有2.6名醫生，遠低於經濟合作組織（OECD）國家平均3.7人的標準。而韓國醫生年齡結構亦趨老化，與十年前相較，去年逾60歲的醫生佔醫生總數由10.12%升至19.03%，未滿30歲的醫生比例卻由10.55%降至4.79%。

當局預計，到2035年韓國將至少短缺1.5萬名醫生。按照韓國醫學院畢業至少需要6年計，2025年入學的醫學生，要到2031年才能取得醫生執照，到2035年只能增加1萬名醫生。這一評估在社會引發共鳴，據「韓國蓋洛普」（Gallup Korea）上月16日公布的民調顯示，對政府的醫學院擴招生政策，76%受訪者支持，僅有16%反對。

但韓國醫生界對此卻強烈反對，韓國醫生協會（KMA，簡稱醫協）抨擊政府決策過程不尊重醫生專業，聲稱韓國醫療的問題並非醫生不足，而是資源分配不均，尤其是城鄉差距與專科之間的分配落差。其理據包括，韓國人的平均門診日數、預期壽命等醫療數據，均居OECD前三名，其中人均門診次數排名首位，不能只看醫生國民人口比例、醫生數量。擴招醫學生，會造成過度醫療，增加醫保支出負擔，打亂醫生人力市場供求平衡。

在韓國，醫生職業的社會經濟地位非常高，醫生平均年薪約20萬美元（156.6萬港元），高過日本、挪威，在OECD國家中位居第一，因此令年輕人趨之若鶩。但在韓國要做醫生難度亦很高，苦讀十年，經歷各種考試，還要從醫院實習醫生做起。韓國的醫學院從2000年至2006年，招生人數由3273人減至3058人，凍結至今。每次政府欲擴大招生，都遭醫生強力反對。2020年8月，文在寅政府嘗試擴招時，醫生群體就強烈反對，醫協在新冠疫情肆虐期間還組織多輪全國罷工，迫使政府作罷，因此有「醫生不敗」之說。今次醫生工潮，被視為維護階層既得利益、罔顧醫者使命和病患福祉的自私之舉，備受輿論抨擊。

今次韓國政府見民氣可用，採取硬碰硬態度，認為「醫療界鬥不過國民」。之前，韓國社會撕裂嚴重，各種矛盾積累，在內政、外交諸多政策上飽受質疑的總統尹錫悅，支持率大跌。因此，在4月10日國會選舉前，突然宣布醫學院擴招，被指是利用社會共識爭取更多選票，從而令反對黨進退維谷，而民調結果也顯示，尹錫悅的支持率確有提升。因此，有分析指當局為選票，在4月10日前巴不得「事情鬧大」。

醫生罷工護既得利益

政府拉選票迴避改革

不過，政府雖一味聚焦在增加醫生數量，卻忽略了對韓國醫療體系諸多弊端的改革。例如，全國221間醫院中私營的高達90%以上，公共醫療資源很少；韓國雖有15萬醫生，但對普遍公共衛生至關重要的住院、門診醫生卻不足3萬，其中四成為收入和地位最低的實習醫生。這些實習醫生平均年薪僅有專科醫生的三分之一，每周工作時間逾80小時，卻是急症室、住院部與協助手術等基礎醫療的骨幹。他們之所以願意忍受過勞與高壓的痛苦，就是期待未來能得到高收入回報。而政府若擴招醫學生，將改變了醫生的供求，令他們願景被剝奪，所以實習醫生成為今次工潮中的罷工主力。

另外，韓國的醫療資源分配極不平衡，醫療系統「偏科」嚴重，與收入最高、每年申請都爭崩頭的眼科、皮膚科、整型外科相比，小兒科與家醫科的醫生平均收入只有不到一半。而毋須住院實習的醫學美容，以高兩倍的起薪點、毋須承擔行政工作、沒有醫院壓力的優渥條件，每年吸引約兩成應屆醫科畢業生直接入行。

由此可見，韓國政府的醫科生擴招，實際上迴避了徹底改革畸形的醫療衛生體系等治本之策。而增加公共福利衛生比重，縮小專科間收入差距，改善實習醫生工作環境，才是對症下藥的關鍵。

醫生群體本是尹錫悅政府中右翼傳統「鐵票倉」，所以，這一輪韓國政府與醫生間的衝突其實兩敗俱傷，難以長期僵持。上周二保健福祉部公布《醫療事故處理特別法》草案，試圖以減輕醫療事故處罰向醫生示好。但就被譏為捉錯用神，因為一旦落實，最大受益者只是資深醫生，實習醫生與廣大病患的利益，再次成為犧牲品。

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