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社評

社評：發債為未來莫變「填氹」 發展求突破須跳出框框

【明報社評】政府加碼發債，未來4個財政年度發債金額均超過千億元，當局強調是投資未來，並非用來應付日常開支，亦有人擔心這是寅吃卯糧。放眼世界，香港債務水平確實相當低，政府發債投資綠色及基建項目，理論上有助香港長遠發展，惟利息開支愈滾愈大，亦屬必然，倘若回報不符預期，確有可能加劇公共財政風險。當下香港應否加碼發債推動經濟發展，言人人殊，背後其實與信心問題息息相關。世界百年不遇變局，無人有水晶球預知未來，過度樂觀冒進固然不好，過度悲觀消極也不是出路。地緣政治新格局下，香港發展求突破，必須融入國家發展大局，如何加快大灣區建設，各方都要敢於跳出既有框框。

看待發債南轅北轍

折射發展前景信心

港府自2019/20起5個財政年度，有4個錄得赤字，新一份預算案預料，2023/24年度政府修訂綜合赤字1016億元，較去年初估計的544億元增加近倍，財政儲備跌至7332億元。財政司長陳茂波提出「財政整合計劃」，以節流為重點，同時增加部分收入，力求數年內讓政府回復收支平衡，惟觀乎預算案各項措施，開源節流力度相當有限。經濟升級轉型放眼長線，當局為免經濟短期進一步受壓，恢復酒店入住稅也好，個人入息稅標準稅率改行兩級制也罷，都要小心翼翼以免削弱競爭力，由此得來的額外稅收自然不多；節流方面，政府不能隨便向民生福利開刀，公務員「瘦身」又未有着落。政府財政緊絀，又無突破性的措施，預算案限米煮限飯，唯有一邊想方設法應付短期困難，一邊期待經濟好轉帶動庫房收入。

陳茂波表示，政府需把基建工程開支控制於財政可持續水平，一些正在前期規劃或構思階段的項目會調整推展步伐，人工島計劃也要延後2至3年。與此同時，當局提出增加發債，支持北都等項目發展，發債規模由去年提出的每年650億元，改為未來4個年度發債 1200億元至1350億元，2028/29年度才回落至950億元。外界關注政府是否靠發債應對財赤，財爺則強調發債是要投資未來，目前政府借貸比例甚低，預料至2028/29年度期間，債務佔GDP比率也只介乎9%至13%，遠低於其他發達經濟體的水平。

發債支持基建項目融資，做法的確相當普遍，然而政府發債縮窄了財赤數字，也是事實。政府2024/25年財政預算，計入發債「收入」後的赤字為480多億元，未計發債赤字則為1438億元；政府中期預算提到，2025/26年度可轉虧為盈，但如果扣除發債收支，其實要到2027/28年度才有盈餘。港府自2019年起連年發債，截至1月，政府債項有1878億元。財庫局長表示，2024/25年度債息支出只佔GDP的0.3%，約90億元，對公共財政影響「相當輕微」，但隨着政府增加發債，利息支出也會增加，到期的債務亦要償還。政府下年度需要還款242億元，其後數年還款金額將逐年遞增至1079億元，到了2028/29年度，還款額更將高過發債收入。

當然，只要香港經濟穩健增長，基建投資又能取得理想回報效益，政府財政狀况也將明顯改善。財爺便稱 ，政府中期預測已計及發債利息支出，認為屬於可負擔範圍，可是也有一些經濟學者心存顧慮，更有市民擔心增加發債會出事，「遺下爛攤子」。世界百年不遇變局，新時期的香港，迎來了以往從未遇過的挑戰和機會，如何看待香港發展前景，言人人殊，有人樂觀看好，有人悲觀看淡。增加發債事關未來，不同人看法南轅北轍，背後其實牽涉到信心問題。

當前香港經濟陷困，除了有外圍息口等周期因素，更有地緣政治環境劇變等結構因素。香港由「西方的香港」，變成「中國的香港」，不僅難以再像以往在東西方之間左右逢源，還要面對美國打壓。這一變化，令部分人對香港前景缺乏信心，然而另一邊廂，也有人認為「東升西降」乃是世界大勢，看好國家長遠發展，自然也相信香港明天會更好。政府看好香港前景，當然認為增加發債投資未來做法正確，但看淡前景者，一定擔心伴隨而來的財政風險，然而現實是世上無人有預知未來的水晶球，過度樂觀固然不好，但過度悲觀放棄作為，失敗同樣是必然。政府擴大發債必須審慎，太過冒進容易出事，但不積極投資未來、推動經濟升級，香港更難找到出路。

灣區融合拆牆鬆綁

或須中央出手統籌

世界百年不遇變局，未來十年會演變成什麼模樣，只能拭目以待。香港前路充滿未知，特區政府必須有不同備用方案，應對不同經濟狀况，倘若有更多迹象顯示財赤屬結構性而非周期性，政府就要認真考慮擴闊稅基，不能靠發債幫忙收入。地緣政治新形勢下，香港不能指望美國西方「手下留情」，一定要加快融入國家發展大局，共建大灣區是最現成的着力點，惟過去數年經驗亦顯示，大灣區融合比想像中更複雜，制度上的差異，以及區內城市各自為政的情况，都拖慢了融合步伐。內地智囊鄭永年早前提到，「融合需要更激進方案」，而非碎片化處理，認為要設實體協調機構推進一體化，這不失為一個跳出既有框框的想法。由中央設立共建灣區領導小組，找來明白兩地制度的人統籌全局，廣邀港澳及內地九市代表作為小組成員，也許可以為灣區融合拆牆鬆綁，帶來突破。

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