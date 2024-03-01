明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

社評

社評：23條立法進入新階段 虛心聽取法律界建議

【明報社評】《基本法》第23條立法公眾諮詢本周三結束，保安局表示收到逾萬份意見，當中超過98%支持及提出正面意見，當局將爭取盡快就《維護國家安全條例》草案定稿。23條立法是特區憲制責任，面對地緣政治新形勢，立法維護國家安全尤其重要，當前要務是如何將法例立好，既能有效維護國安，又能合理保障市民基本自由權利。諮詢工作最大目的，並不是尋求表態式的支持，而是聽取不同持份者的關切，以及有建設性的意見。本港法律界人士和兩大法律專業組織，都就23條立法提供了很多寶貴意見，當局應該虛心聆聽他們的建議，在維護國安和保障個人權利之間，尋求適當平衡。

反駁惡意政治攻擊

回應各界合理關切

政府1月30日就23條立法展開公眾諮詢，邀請各界表達意見，諮詢期於本周三結束，政府表示合共收到13,147份意見，當中12,969份支持及提出正面意見，佔約98.6%；反對立法建議的有93份，當中逾10份來自「境外反華組織」或潛逃外國的人，另有85份屬難以歸類立場。今次23條立法諮詢期只有1個月，較2003年那次的3個月為短。保安局強調，期內籌辦了近30場諮詢會，與不同界別人士見面，約有3000人次參與，絕大部分與會者表示支持立法；另外，諮詢期內有512個不同界別或專業的團體組織，通過公開聲明、署名文章或聯名致函等方式，表達支持立法工作。

當局強調諮詢結果反映政府的立法建議，獲大部分巿民支持；另一邊廂，英美兩國政府及政客則帶頭發炮，批評特區23條立法，外交部駐港公署反駁有關言論是惡意抹黑攻擊香港。23條立法諮詢期告一段落，標誌立法工作邁向新階段。大國博弈波譎雲詭，中美鬥爭激烈，美國以「去兩制化」的策略對付香港，將香港特區與內地混為一談，隨着23條立法工作進一步推進，針對香港的外部政治操作和攻擊，預料也會不斷升級，對於懷有惡意的政治攻擊，特區政府當然要反駁，以正視聽。與此同時，當局亦要讓社會各界清楚看到，稍後出爐的23條立法草案，政府有虛心聆聽各界意見，並就不同持份者的合理關切，恰當回應。

當今世界局勢，跟本世紀初無法相提並論，多國政府近年都陸續採取強而有力的措施，加強維護國安。23條立法維護「一國」，當然不能是「裝裝樣子」的無牙老虎；與此同時，法例條文亦要體現「兩制」，有效保障市民各項基本權利和自由，以及讓外商、學者和民間組織可以安心在港從事各類正當活動。比起一些表態式的政治立場陳述，特區當局最需要的，其實是有建設性的專業意見。諮詢期內，本地不少法律界人士以及大律師公會和香港律師會（下稱「兩會」），均就23條立法諮詢文件發表意見，當中很多建議，都很值得當局參考。

諮詢期間，有幾點意見是相當突出的。首先是就國家秘密罪引入「公眾利益」作為抗辯理由，無論新聞界還是法律界普遍認為有此需要，「兩會」的意見書均建議可參考加拿大等地做法，例如被告須證明披露機密信息的公眾利益，大於保密的公眾利益；法庭判斷是否構成公眾利益時，可考慮指稱罪行的嚴重及緊急程度等。大律師公會提到，以公眾利益作為抗辯理由，應涵蓋所有有可能干犯該罪行的人，不止限於新聞從業員，至於門檻則不應該低；基本法委員會前委員、港大法律學院教授陳弘毅也指出，不少西方國家過去20年都有加入類似條款，部分更有詳細闡述公眾利益，可供香港借鑑。

平衡國安與基本權利

彰顯香港法治增信心

其次是有關延長涉嫌危害國安被捕者的羈押時間，以及限制接觸個別律師的問題。前律政司長梁愛詩提到，反修例案件中，曾有律師不當介入，向被告或相關組織遞交資料，限制接觸可以防止類似情况，但底線是被告應繼續有權獲得法律代表，「兩會」也認同這是不容剝奪的權利。延長羈押方面，大律師公會建議，警方要有合理懷疑相關人物正在或曾參與境外勢力威脅活動，才可向司法機構申請延長；梁愛詩也認為，長時間羈押被捕者，必須向法院申請，雖然在大規模拘捕或暴亂下，要給予執法部門足夠時間初步偵查，但延長羈押時間應該是執法部門能力所及的「最短時間」。簡言之，即使國安案件情節複雜，需要加大執法權力以便偵查，立法條文同時也應該為被捕者加入相應保障。正如大律師公會所言，「執法權力」及「權利保障」兩者平衡，更能維持外界對香港法治的信心。

23條立法，引入了不少新罪名和新概念，諸如「境外干預罪」及「國家秘密」等，法律界和不少持份者都關心「定義」問題。國安威脅千變萬化，將定義寫得太死太窄，有時確有可能造成漏洞，梁愛詩談「境外勢力」定義，便持這一觀點。不過陳弘毅亦指出，現時本港很多團體與境外機構有聯繫，如果相關定義劃得太闊，會妨礙香港對外聯繫和交往。雖然保安局長鄧炳強早前表明，境外干預罪下的「境外勢力」不包括學術機構，不會影響學術研究，但亦有本地學者指出，與外國學術機構或學者合作，未必清楚他們「底細」，以及有否接受「境外勢力」資助，擔心受到牽連。當局提出具體立法條文時，需要認真考慮相關問題，以免削弱香港「聯通世界」的優勢。

■歡迎回應editorial@mingpao.com

上 / 下一篇新聞