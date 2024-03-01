社評：23條立法進入新階段 虛心聽取法律界建議

反駁惡意政治攻擊

回應各界合理關切

政府1月30日就23條立法展開公眾諮詢，邀請各界表達意見，諮詢期於本周三結束，政府表示合共收到13,147份意見，當中12,969份支持及提出正面意見，佔約98.6%；反對立法建議的有93份，當中逾10份來自「境外反華組織」或潛逃外國的人，另有85份屬難以歸類立場。今次23條立法諮詢期只有1個月，較2003年那次的3個月為短。保安局強調，期內籌辦了近30場諮詢會，與不同界別人士見面，約有3000人次參與，絕大部分與會者表示支持立法；另外，諮詢期內有512個不同界別或專業的團體組織，通過公開聲明、署名文章或聯名致函等方式，表達支持立法工作。

當局強調諮詢結果反映政府的立法建議，獲大部分巿民支持；另一邊廂，英美兩國政府及政客則帶頭發炮，批評特區23條立法，外交部駐港公署反駁有關言論是惡意抹黑攻擊香港。23條立法諮詢期告一段落，標誌立法工作邁向新階段。大國博弈波譎雲詭，中美鬥爭激烈，美國以「去兩制化」的策略對付香港，將香港特區與內地混為一談，隨着23條立法工作進一步推進，針對香港的外部政治操作和攻擊，預料也會不斷升級，對於懷有惡意的政治攻擊，特區政府當然要反駁，以正視聽。與此同時，當局亦要讓社會各界清楚看到，稍後出爐的23條立法草案，政府有虛心聆聽各界意見，並就不同持份者的合理關切，恰當回應。

當今世界局勢，跟本世紀初無法相提並論，多國政府近年都陸續採取強而有力的措施，加強維護國安。23條立法維護「一國」，當然不能是「裝裝樣子」的無牙老虎；與此同時，法例條文亦要體現「兩制」，有效保障市民各項基本權利和自由，以及讓外商、學者和民間組織可以安心在港從事各類正當活動。比起一些表態式的政治立場陳述，特區當局最需要的，其實是有建設性的專業意見。諮詢期內，本地不少法律界人士以及大律師公會和香港律師會（下稱「兩會」），均就23條立法諮詢文件發表意見，當中很多建議，都很值得當局參考。

諮詢期間，有幾點意見是相當突出的。首先是就國家秘密罪引入「公眾利益」作為抗辯理由，無論新聞界還是法律界普遍認為有此需要，「兩會」的意見書均建議可參考加拿大等地做法，例如被告須證明披露機密信息的公眾利益，大於保密的公眾利益；法庭判斷是否構成公眾利益時，可考慮指稱罪行的嚴重及緊急程度等。大律師公會提到，以公眾利益作為抗辯理由，應涵蓋所有有可能干犯該罪行的人，不止限於新聞從業員，至於門檻則不應該低；基本法委員會前委員、港大法律學院教授陳弘毅也指出，不少西方國家過去20年都有加入類似條款，部分更有詳細闡述公眾利益，可供香港借鑑。

平衡國安與基本權利

彰顯香港法治增信心

其次是有關延長涉嫌危害國安被捕者的羈押時間，以及限制接觸個別律師的問題。前律政司長梁愛詩提到，反修例案件中，曾有律師不當介入，向被告或相關組織遞交資料，限制接觸可以防止類似情况，但底線是被告應繼續有權獲得法律代表，「兩會」也認同這是不容剝奪的權利。延長羈押方面，大律師公會建議，警方要有合理懷疑相關人物正在或曾參與境外勢力威脅活動，才可向司法機構申請延長；梁愛詩也認為，長時間羈押被捕者，必須向法院申請，雖然在大規模拘捕或暴亂下，要給予執法部門足夠時間初步偵查，但延長羈押時間應該是執法部門能力所及的「最短時間」。簡言之，即使國安案件情節複雜，需要加大執法權力以便偵查，立法條文同時也應該為被捕者加入相應保障。正如大律師公會所言，「執法權力」及「權利保障」兩者平衡，更能維持外界對香港法治的信心。

23條立法，引入了不少新罪名和新概念，諸如「境外干預罪」及「國家秘密」等，法律界和不少持份者都關心「定義」問題。國安威脅千變萬化，將定義寫得太死太窄，有時確有可能造成漏洞，梁愛詩談「境外勢力」定義，便持這一觀點。不過陳弘毅亦指出，現時本港很多團體與境外機構有聯繫，如果相關定義劃得太闊，會妨礙香港對外聯繫和交往。雖然保安局長鄧炳強早前表明，境外干預罪下的「境外勢力」不包括學術機構，不會影響學術研究，但亦有本地學者指出，與外國學術機構或學者合作，未必清楚他們「底細」，以及有否接受「境外勢力」資助，擔心受到牽連。當局提出具體立法條文時，需要認真考慮相關問題，以免削弱香港「聯通世界」的優勢。

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