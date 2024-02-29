社評：預算案限米煮限飯 開源節流皆嫌不足

全面撤辣刺激交投

穩定信心需時觀察

過去一年，香港疫後復常，經濟雖見增長，但表現談不上理想，樓市股市皆疲，直接影響政府收入，新一份預算案估計，今個財政年度，政府綜合赤字達到1016億元，較去年初預測多出一倍以上，至於財政儲備，今年3月底預計為7332億元。陳茂波昨天表示，因疫情過去，政府非經常開支將大幅減少近一半，下年度赤字料將收窄至481億元，財政儲備則會降至6851億元。政府財政緊絀，預算案「派糖」總額約115億元，較去年縮減八成，難免有市民感到失望，但以目前財赤狀况，再花數百億元派錢，又或重手減免公屋租金、長生津「出雙糧」等，也不是合適之舉。

香港產業不夠多元，經濟與房地產深度綑綁情况，樓市是升是跌，牽動龐大利益。10多年前，本港樓市炒風熾熱，政府推出一系列俗稱「辣招」的住宅物業需求管理措施。隨着近年樓價拾級而下，要求政府撤辣托市的呼聲亦愈來愈響。財爺昨天宣布即日起全面撤辣，早已是各方預期之內，金管局同日也宣布，放寬物業按揭成數上限，以及暫停實施壓力測試要求。陳茂波解釋，當局主要目的是引導市場有合適的期望，希望穩住信心，以及抵禦外圍因素對市場造成的壓力，避免悲觀情緒過分放大。

近年香港經濟受壓，與外圍疲弱及地緣政治有密切關係，若說高息環境屬於周期性的因素，地緣政治形勢變化，恐怕不會是短期。本港樓市股市不濟，一方面反映了市場確有信心問題，而信心不足又會進一步影響市場表現。當局強調要「避免悲觀情緒過分放大」，說法可以理解。理論上，全面撤辣和放寬物業按揭，短期可以刺激樓市交投，能否穩定市場信心則有待觀察，畢竟過去一段時間，發展商手上積壓了大量一手樓盤 ，總數料達2萬伙。雖然撤辣會釋放置業需求，但新盤供應也多，供求形勢總體變化，對樓價走勢有何影響，現在難以斷言。另外，香港經濟前景短期能否出現明顯改善，也會影響置業投資信心。

政府財赤龐大，陳茂波表示，政府正落實一套全面的「財政整合計劃」，以節流為重點，以務實態度增加部分收入，力求數年內讓政府回復收支平衡，惟觀乎預算案具體措施，當局開源節流力度是否足夠，值得商榷。先談開源。預算案提到，住宅物業累進差餉制度預料明年初實施，但這其實是前年預算案的措施。今次預算案提出增加煙草稅、恢復徵收酒店房租稅、薪俸稅及個人入息課稅標準稅率引入兩級制，當然可以增加庫房進帳，惟金額其實很有限。

節流方面，預算案提出繼續推行公務員編制零增長，然而考慮到公務員人手編制過去6、7年間由16萬膨脹至20萬，當下政府需要做的，應該是大刀闊斧「瘦身」，而不僅是凍結編制。政府表示今年內將完成檢討兩項交通津貼計劃，包括 2元長者乘車優惠計劃，以及公共交通費用補貼計劃，由於未有具體內容，現在只能觀望。兩項計劃當然可以優化，但政府不能也不應該隨便向民生福利開刀，具體節流空間未必很大。

短期開源節流措施力度有限，政府也不應該靠發債「填氹」，重重局限下，若要回復收支平衡，只能期盼經濟改善，帶動庫房收入。陳茂波預期，今年本港經濟狀况會比去年好，增長將介乎2.5%至3.5%，估計未來幾年都可錄得正增長，惟另一邊廂，財爺亦承認外圍環境複雜多變，2024年仍充滿不確定性。市民當然希望財爺的增長預測準確，但今年經濟像去年般「高開低收」的可能，實亦不宜低估。更重要的問題是，如果政府的財赤問題屬於結構性多於周期性，單靠現在預算案所提出的開流節源手段，實不足以拆解。

人工島填海無奈延後

政府須堅持造地賣地

消費、投資和出口是推進經濟增長的三頭馬車。當下出口和投資形勢都受外圍因素影響，陳茂波表示，短期要鞏固經濟復蘇勢頭，首務是提振旅遊業帶動消費，長遠則要調整經濟增長方式，推動高質量發展。經濟升級轉型，從來都是知易行難，政府要牽頭，業界要配合，惟正如財爺所言，這是香港未來發展必由之路，唯盼政府和業界能夠幹出成績。土地供應不足，是窒礙香港發展一大因素，即使短期市道不佳，政府仍須堅持造地賣地。北部都會區和交椅洲人工島，是長遠解決香港發展問題的鑰匙。北都不少可供發展的土地，操在發展商手上，收地補償等問題牽涉龐大利益。相比之下，人工島可助政府重建土地儲備，奪回供應主導權。現在政府以財政狀况為由，檢視基本工程緩急優次，延後人工島填海，只能說是迫得不已。財爺昨天重申，人工島一定會做，期望當局不會走數。

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