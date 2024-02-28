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社評

社評：香港經濟等待晨曦 預算案須指明方向

【明報社評】新一份《財政預算案》今天出爐，財政司長陳茂波預期今年經濟逐步改善，惟面對財政赤字，公共資源運用須更聚焦。政府近5個年度，有4年出現財赤，2023/24年度赤字料破千億元，何時才能重新做到收支平衡，仍是未知之數，增加發債當收入，僅屬權宜之計，政府須拿出解決財赤的藍圖。香港由治及興，特區政府是主體責任方。財政預算案既要有振興經濟的短期措施，同時也要高瞻遠矚，放眼未來。香港需要加快經濟升級轉型、強化傳統優勢產業，頭痛醫頭難成大事，政府要有通盤策略，期望財政預算案能夠指明方向，告訴社會各界香港可以怎麼辦。

經濟面臨重重挑戰

解決財赤要有藍圖

過去一年，香港經濟表現不似預期，全年增長低於原先估計，股市樓市委靡不振，直接影響庫房收入。去年預算案原本預計，本年度財赤約為543億元，惟因賣地收入及印花稅收減少，陳茂波早前預料本年度最終財赤或超過1000億元，具體數字今天揭盅。各界期望新一份預算案，能有更多提振經濟和紓困措施，只是以目前公共財政狀况，當局實在不太可能再大灑銀彈。預算案「派錢」是近年社會最多人談論的話題，然而今年預算案諮詢，已沒有多少人談「派錢」，皆因外界共識是政府會節流，莫說「派錢」，就連一些民生福利開支也可能成為開刀對象，水費加價、公屋加租山雨欲來，基層市民難免擔心生計壓力增加。

多元社會家家有求，今年預算案諮詢，政界商界談得最多是樓市全面撤辣。差估署昨天公布，本港樓價連跌9個月，上月樓價指數是2016年10月以來最低，按年跌幅逾9.4%，地產業界普遍相信，預算案勢將全面撤辣，有聲音還主張，政府應該進一步降低股市印花稅，以及押後「大型發展項目」。問題是目前本港樓市不濟，牽涉不少外部因素，美息一日未減，撤辣減稅是否就能如一些人所願谷起樓市，實屬疑問。北部都會區不少可供發展的土地，都在私人發展商手上，交椅洲人工島計劃屬長遠發展項目，有助政府重建土地儲備，毋須處處受到既得利益掣肘。觀乎政府官員近月的說法，似乎亦無意因為這幾年的財政困難，煞停人工島計劃。

世界百年不遇變局，大國博弈激烈，西方輿論一面倒「唱衰」中國經濟，一場不見硝煙的輿論文宣戰，確實正在進行之中。近期西方「唱衰」香港投資和營商環境的聲音，確實相當多，部分觀點所持的憑據是否充分、看法是否客觀全面，有必要斟酌，不過話說回來，香港經濟面臨重重挑戰，金融、旅遊、貿易物流等傳統優勢產業表現失色，創科等新興產業仍在深耕時期，也是無可否認的事實。當局必須實事求是，直面問題。

新一份預算案封面，陳茂波形容是「晨曦色」，包含了對香港未來一年的期盼，期望今年各行各業經營環境持續好轉。香港經濟與內地發展緊扣相連，國家經濟穩步發展，對香港當然有巨大支持作用，可是本地政界商界，總不能什麼都想靠內地支持打救。香港由治及興，特區政府是主體責任方；融入國家發展大局，工商界也要敢於跳出過往的舒適圈，積極參與其中，尋找發展機遇，而不是「踢一踢郁一郁」、講多過做。香港經濟自生動力不足、政府公共財政惡化，當局需要指明方向，告訴社會上下，香港可以怎樣走出困境，迎來朝氣煥發的晨光。

政府財赤嚴重，財政儲備短短數年間由1.1萬億元歷史高峰，大幅減少至目前不足7000億元。這兩年本港賣地收入急跌，政府開徵新稅遇上不少阻力。陳茂波早前將財政收支回復平衡的時間，由原定的2025/26年度，推遲為「需時數年」。短期而言，政府可以透過發債，縮窄財政缺口。外界相信新一份預算案，將推出額度為700億元的零售債券，當中以銀債為主，另外也有綠債和基建債券，分別支持綠色經濟及基建項目。

政府去年合共發行750億元銀債和綠債，兩者均錄得超額認購，早前機管局發行的50億港元零售債券，反應也不俗。鑑於政府未償還債項持續處於低水平，只佔本地生產總值約4.5%，遠低於大部分先進經濟體，政府確有空間發行更多債券，這亦有利本港零售債市發展，惟發債應該有明確目標用途，不應該靠發債來掩蓋財政問題。有經濟學者認為，香港已出現結構性財赤，預算案需要回應外界對公共財政惡化的關切，政府除了積極「瘦身」減少浪費，更須拿出解決財赤的藍圖，特別是如何回復長遠穩健收入。

融入國家發展大局

戰略思維不可或缺

國際形勢已變，香港經濟再定位，必須一邊加快融入國家發展大局，一邊推動經濟升級轉型，由創科發展到共建大灣區，特區政府要有通盤策略，不能只有一些零零散散的措施。以大灣區融合為例，無論航運發展規劃還是港珠澳大橋運用，都需要政府高層次統籌，倘若僅由不同部門技術官僚去推動，很容易變成各行其是，只着眼於末節，例如怎樣有效控制車流、怎樣在既有模式下發展航運，跳不出原來框框。財政預算案關乎公共資源分配，「計好條數」固然重要，然而謀劃香港未來發展，更需要的是戰略思維，特區政府必須站得高，才能看得遠。

■歡迎回應editorial@mingpao.com

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