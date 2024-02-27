社評：煙花雖美不宜太濫 無人機表演值推廣

幻彩詠香江有待革新

放煙花須看邊際效益

香港經濟面對逆風，出口及投資表現均受外圍政經環境影響，創科產業發展亦難一蹴而就，短期而言，唯有多靠消費帶動經濟增長。吸引更多旅客來港消費，無疑是刺激市道方法之一。去年《施政報告》提出制訂《香港旅遊業發展藍圖2.0》，預料今年內公布，除了考慮多辦大型活動、開發更多特色深度旅遊產品，政府亦跟旅發局一起檢討「幻彩」，盼為旅客帶來新體驗。預算案明天公布，預料將有多項措施支持旅遊業發展，例如委託旅發局多辦主題式活動，以城市漫步、夜跑、踩單車等吸引不同客群。另外，當局也有意升級「幻彩」表演，日後維港會否每月都有煙花及無人機表演，近日便有不少人在談論。

維港夜景一向是香港旅遊業重要賣點。SARS疫潮過後，香港推出連串措施吸引遊客，2004年1月推出的維港「幻彩」燈光匯演，正是其中之一，參演的建築物，最初有18幢，後來增至44幢。此外，當局還會在一些特別日子，推出「幻彩」加強版，主要就是加插大廈樓頂及海上煙火效果。「幻彩」推出初期，曾獲《健力氏世界紀錄大全》認證為全球最大型燈光音樂匯演，結合維港夜景，成功吸引數之不盡的本地遊人和旅客駐足欣賞，只是再精彩的表演，連續20年幾乎天天上演，難免失去新鮮感。當局對上一次更新「幻彩」表演內容，已是2017年，現在確是時候來一次大革新。

新春年初二煙花匯演，已有約40年歷史，儼然成為本港每年其中一個最重要節慶活動。另外，除夕跨年倒數、七一回歸和十一國慶，大型煙花匯演也相當受歡迎，每次都能吸引大批市民和旅客。有旅遊業人士指出，以去年為例，每次放煙花當日及前後數日，旅客數字都有明顯上升，認為任何能夠吸引更多旅客的方法都值得做，每月放煙花值得考慮。不過俗語亦有云，「龍肉食得多都無味」；邊際效益遞減法則，也是非常基本的經濟學理論。現時香港迪士尼樂園原則上每晚都會放煙花，部分旅客確會為了看煙花而留到晚上，但對於之前欣賞過的「回頭客」，煙花就未必是賣點。倘若大型煙花匯演，變成每月一次的例行公事，其整體吸客能力會否下降？會否變相搶走「大時大節」特意來港看煙花的旅客，出現「攤薄」效應？這些都是當局需要深入考慮的問題。

當然，每年大型煙花匯演，並非一次都不能再增加，說不定中秋節多放一次煙花，可以令賞月市民和旅客更為興奮雀耀；另外，若遇上一些特別活動，諸如球賽盛事和國際巨星出騷，以較小規模的煙花匯演襯托，也可以令現場氣氛更高漲，但貪多務得，確有可能弄巧反拙，分寸拿揑必須精準。當局若嫌「幻彩」天天辦太公式化，希望每月都有一兩天別具特色和吸引力，其實可以考慮多搞無人機大型表演。

無人機燈光表演在內地和外國愈來愈流行，一再成為大型盛事慶典主角。無人機表演未來會否取代煙花，近年惹來不少談論，有人認為放煙花「砰、砰」聲，能夠炒熱現場氣氛，非無人機表演可比，可是大放煙花造成空氣污染，也是真實問題。相比之下，無人機燈光表演，就無此顧慮，還可拼砌出千變萬化的立體圖案，堪稱是科技與創意藝術的精心結合；從商業角度，主辦單位也可以應贊助商要求，在表演前後，展示由無人機隊組成的商標圖案，從而換取廣告收入，這也是煙花匯演無法辦到的。

無人機表演方興未艾

提供舞台可鼓勵發展

全球無人機燈光表演市場規模，短短10年間由幾乎不存在，發展到目前約10億美元，預料2031年更可擴張至22億美元。誠然，無人機表演要夠「大堆頭」才精彩，由成百上千無人機所組成的機隊，成本相當高，但考慮到機隊可以重用，若是經常演出，平均計起來，可能比每月放煙花便宜。近年香港曾多次舉辦無人機匯演，效果和反應都相當理想。特區政府銳意發展創科，同時也想推動創意藝術，無人機表演業是新興事業，潛力無限，值得當局支持。改革「幻彩」增加維港夜景賣點，當局不妨多從無人機表演入手，讓業界有更大舞台發展。

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