社評：人口微增搶人才措施更烈 廣東發展高科技人才先行

廣東積極推進高科技

提出要視人才為珍寶

春節結束後廣東省上下首要工作仍然是招工，各個市政府配合企業派員到經濟欠發達省份，用專車加獎勵，直接將應聘工人帶回廣東，已成常態化工作。今年很多工廠訂單增加，招募工人數量達標也有一定壓力，因為願意外出打工的人數相對減少。不少企業對新聘工人以及介紹人仍有獎勵，但獎勵金額並未顯著提高，畢竟生產成本壓力不小。

服務行業、酒店餐飲、物流運輸等行業對勞工仍然需求甚殷，製造業則以普通工人和技工為主。這些因應市場變化而調整的行業與工種，以工資浮動來調節，基本上是依靠「市場第三隻手」。但對於高科技人才，則需要政府多種政策才能引導。

廣東省一把手黃坤明書記上周在高質量發展大會上，向全省發出動員令：推動產業和科技互促雙強，全面提升科技高水平自立自強能力。他強調推進產業科技創新，人才是決定性因素，而且要引進人才和自主培養兩手抓。

廣東在吸納高科技人才方面沒有優勢，雖然去年大學本科生畢業人數有63萬，研究生有4.5萬，但廣東未必有足夠的吸引力讓他們都留下。在加強自主培養方面，已經吸引到3間香港的大學在廣東設立分校，其中香港科技大學和中文大學分別在南沙和深圳的校園，政府免費撥地及興建校園設施，兩間大學可以「拎包入駐」。引進來並非搶人才的唯一招數，深圳大學校長日前表示，正在謀劃到香港設立校區，走出去更加主動積極。

大學有培養人才和科研兩個功能，而且互為因果，要有更多的科研經費，以及更高水平的科研項目，吸引到高科技人才，才能達到促進產業升級的目的。廣東一直積極申請更多國家級項目和實驗室落戶廣東，研發人數在過去10年間，從65萬增加到135萬，約佔全國七分之一。去年常駐廣東工作的兩院院士增加13人，可說是大豐收。

廣東省在吸引高科技人才方面還有得天獨厚的因素，博士後流動站或者國家級實驗室並非都在大學，銳意進軍高科技的大型企業，無論是國企還是私營企業，都可以申請設立科研單位，並且獲得省政府的補助和配對資金。

深圳400呎人才房930元租住

生育率高老齡化率低結構優化

深圳等城市對南來高科技人才有科研經費補助，也有措施協助安居樂業。近年還積極吸引港人北上，前海有政策讓香港科技人才申請「人才房」，一個在地鐵上蓋10年樓齡400平方呎一房單位，月租加管理費，930元人民幣就可以入住。這種條件，以香港的物價水平看，簡直是「匪夷所思」。

高科技人才落戶廣東對經濟發展的貢獻尤為顯著，廣東是全國人口大省，去年社會消費品零售總額達到4.75萬億元，但人口比廣東少三分之一的江蘇省，去年社會消費品零售總額比廣東只少2000億元，從人口與消費水平比例看，並非人口愈多，消費市場就愈大，高科技人才帶動消費能力比其他群體的貢獻大得多。

高科技群體還會帶動生育率提高，深圳的生育率是全國城市之冠，很大程度是因為深圳勞動人口的年齡偏低，經濟收入可觀，成為提高生育率的條件。廣東省整體的生育率，只低於西藏、青海等人口基數小且經濟欠發達的5個省份，遠高於北京、上海和江浙等沿海發達省市。

人口結構對財政負擔也十分重要，全國已經進入老齡化社會，60歲以上人口佔比高達20%，而廣東省只有13.45%，高科技人才不斷補充，對於優化人口結構貢獻良多，但廣東省優質的基礎教育條件不足，成為吸引人才的短板，深圳市近年大幅新增中小學學額，但力度仍嫌不夠。

香港的高才通等計劃，吸引超過6萬人申請，迅即攜家眷來港的也有3萬多人，其中四分之一的月薪超過10萬港元。香港的戶籍身分固然有吸引力，優質教育資源也是良好條件，但高科技人才注重的，科研資金與研發項目的科技水平，才是可持續發展的重要因素。特區政府在招商引資方面注重向國際及內地高科技公司招手，方向是走對了，但力度還有待加強。

香港經濟學專家王于漸教授提出，香港應該以在未來25年將人口增加到1000萬為發展目標，這個主張還有待社會討論，但引進更多高科技人才則是毫無爭議，現在就看特區政府如何在這方面的招數上「加辣」。

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