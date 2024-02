社評：雙輸論調顯無力感 零和博弈難覓出路

跨大西洋伙伴聚會

近年多帶悲觀色彩

始於1963年慕安會,前身是美國與北約(NATO)伙伴之間的對話平台,有「跨大西洋的家庭聚會」之稱。近年才逐漸成為開放的國際戰略與安全論壇,仍主要反映西方世界的關注焦點。今年的慕安會出席人數創新高,約50位國家元首和政府首腦、100多位部長以及智庫、非政府組織(NGO)和企業的代表出席,與會人數逾900。依照慣例,主辦方在會前就發布《慕尼黑安全報告》,提前定下今年會議的基調,報告長達126頁,分8章節,主軸就是「雙輸」(lose-lose)。

自2020年起,慕安會報告主題都帶有悲觀色彩,如2020年的「西方的缺失」(Westlessness)、2021年的「競爭與合作」(Competition and Cooperation)、2022年的「擺脫無助感」(Unlearning Helplessness)、去年的「修正主義」(Revision)。今年的「雙輸」敘事,悲觀情緒更是升至頂峰,反映出西方特別是歐洲對於當前國際形勢和變化的憂心,對西方地位下降的焦慮。

其理由包括,俄烏戰爭在各國安全風險中的受關注度顯著下降。相較於去年七大工業國(G7)民衆皆將俄羅斯當作首要風險,今年僅有英、日兩國受訪者持類似觀點,德國民衆已將其列為第7位,意大利人更將其列為第12位安全風險。報告指,在地緣政治緊張加劇和經濟不確定性上升的情况下,許多國家不再關注全球合作的整體利益,而是日益擔心自己的相對收益少於其他國家。由此產生的「雙輸」趨勢已經出現在諸多領域,並可能導致各國政府之間出現「雙輸」取態,「危及合作並破壞現有國際秩序」的惡性循環。這種悲情的敘事,與冷戰結束後「歷史終結論」(The End of History)的樂觀、「不戰而勝論」(Victory Without War)的狂妄,形成鮮明對比。

「西方的缺失」表現出西方對存在感下降和西方體系紊亂的不安;「擺脫無助感」表明西方對如何走出危機缺乏思路,只能發出無奈的哀嘆;「雙輸」則是體現西方對所謂「基於規則的國際秩序」受到挑戰和干擾感到不滿。可見,西方對危機出現的原因並無深刻反思,忽視這一局面很大程度正是源於部分國家自身的意識形態偏見與政策立場,依然堅持其零和博弈思維,維護其所謂「規則為基礎的全球秩序」。

報告極盡議題製造能力,把國際輿論的關注焦點成功引導至西方視角。作為西方立場的重要宣示平台,慕安會提出的風險挑戰以及解決途徑仍然充滿偏見,在今年會議上最受關注的兩個人,美國前總統特朗普與俄羅斯總統普京都未有出席。在世界同時面對俄烏戰爭與以巴衝突的雙重挑戰下,主辦方卻拒絕邀請俄羅斯和伊朗與會,難怪有批評指出,慕安會正成為只有一種聲音的「回音室」(Echo Chamber)。

報告中多次提及「全球南方」(Global South),指世界經濟的分裂會帶來巨大代價,特別會增加低收入國家的負擔,除為擴大西方全球秩序的基礎外,暗含要求南方國家選邊站隊之意。

慕安會報告的取態,源自西方文化中二元對立傳統與零和博弈邏輯,缺乏反思自省,令其無法應對全球挑戰。其「雙輸」的悲鳴只因自身不能「全贏」,從未想過與對手「雙贏」,寧願自損一千,也要殺敵八百,這種玉石俱焚、同歸於盡的「攬炒」取態,是對世界和平的重大威脅。

外長王毅在歐洲之行中曾經總結了「雙輸」的3種形態:一是搞零和博弈,堅持「你輸我贏」。不考慮把蛋糕做大,只想縮小或擠佔別人份額,損人不利己;二是脫鈎斷鏈,以「去風險」為名,構築「小院高牆」。不追求「跑得更快」,卻試圖「絆倒別人」,輸掉自己的長遠發展,也拖累世界進步與繁榮;三是搞陣營對抗。面對全球挑戰,不是同舟共濟,而是打造「小圈子」、「俱樂部」,人為割裂,干擾國際社會應對挑戰的努力。

攬炒心態威脅和平

布林肯隱喻透無奈

西方文化中,鮮有「共贏」基因。美國國務卿布林肯在慕安會上的一段隱喻,「在國際體系中,你不上餐枱就要上餐單」(If you're not at the table in the international system, you're going to be on the menu.)。所謂餐枱,指的就是以美國為首的「國際體系」,這裏不會有中、俄、伊朗的位置,被解讀為逼各國選邊站隊。但餐單上都有誰,從烏克蘭到伊拉克、阿富汗,引起眾說紛紜。美國現在既無法支持烏克蘭贏得戰爭,亦無法施壓以色列穩定中東,甚至無法消弭胡塞武裝的海上威脅,弱肉強食的山姆大叔,亦透露出霸權能力不足的無奈。

