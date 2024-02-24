明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

社評

社評：循序漸進放寬自由行 做好配套提振旅遊業

【明報社評】特區政府爭取內地放寬自由行來港，得到中央支持，國務院昨天宣布，增加西安和青島為內地赴港澳「個人遊」城市，乃是事隔十年多後，再度擴大自由行城市名單。當下香港經濟疲憊，旅遊零售等行業面對不少壓力，放寬自由行旅客來港，當然無法化腐朽為神奇，但始終是一支強心針，特區政府可視乎本地承受力，爭取內地更多二、三線城市開放來港個人遊，以及恢復「一簽多行」安排。另外，當局也可考慮跟大灣區其他城市合作將餅做大，以「大灣區一程多站旅遊」作為賣點，合力吸引其他省市自由行旅客。

自由行雖非萬靈丹

刺激市道可起作用

2003年SARS疫潮重挫香港，疫後中央推出多項措施，支持香港振興經濟。同年7月，內地赴港澳個人遊計劃（俗稱自由行）出台，最初只開放東莞、中山、江門、佛山四地居民，其後數年計劃不斷擴大，涵蓋內地49個城市，除了北京、上海、廣州、深圳這4個全國一線城市，以及廣東省所有城市外，也包括近年一批「新一線」及二線城市，諸如天津、成都、重慶、杭州、武漢，等等。及至2009年，香港、深圳落實「一簽多行」，合資格深圳居民可以申請1年內無限次出香港，本地零售旅遊業更是風生水起，惟內地客湧港，也對本地民生帶來不少問題。2015年，當局為應付水貨客問題，以「一周一行」取代「一簽多行」，至於自由行城市名單，過去十多年也未再增加。

此一時彼一時，3年新冠疫情又再重挫香港，加上內外環境劇變，香港經濟陷困，股市疲不能興，零售餐飲市道亦大不如前。近月社會有聲音希望放寬自由行旅客來港，以及恢復一簽多行，行政長官李家超早前亦透露，特區政府正就相關事宜與內地部門商量。及至昨天，國務院正式宣布，下月6日起，新增西安和青島為內地赴港澳「個人遊」城市，意味自由行城市名單將增至51個。

當前香港所面對的經濟問題，不僅有周期性的部分，更有結構性的部分。金融業受外圍政經不利環境影響，香港可做的不多；發展創科推動經濟升級轉型，更不可能一蹴而就。當局始終要想方設法，短期內為本港經濟注入強心針，減輕外圍逆風及經濟轉型所帶來的痛楚。今時不同往日，內地旅客消費模式改變，香港不能指望十多年前自由行旅客來港爆買「盛况」重臨，當局和業界也不應期望可以靠自由行化腐朽為神奇，惟短期而言，放寬自由行、吸引更多旅客來港，對於提振本港零售消費市道，多少必有幫助。

細看之前的49個自由行城市名單，可見大多數內地二線城市，都已包羅其中，尚未列入的，主要是西部一些大城市，例如蘭州、西寧、烏魯木齊等，以及西安、青島、哈爾濱和太原等。西安、青島人口均逾千萬，本地生產總值也超過1萬億元，近年經濟表現亮麗，有內地專家更將它們列為「新一線城市」，看好長遠發展前景。今次中央先開放西安、青島自由行，相信一方面是考慮到兩市民眾有一定消費力，另一方面也可確保放寬步伐不會太快太急，在香港社會引發問題。

曾幾何時，自由行所帶來的社會問題，成為一些人的政治操作對象，不斷以此挑撥兩地矛盾，然而相關情况已成過去。只要當局和業界做好配套準備，絕對可以趨利避害，將放寬自由行所帶來的人氣，化為財氣而不是戾氣。國家幅員遼闊，青島和西安距離香港甚遠，高鐵南來分別要8至12小時，坐直航飛機也要數小時，反觀青島前往日韓距離更近，不過話說回來，當地居民前往日韓，畢竟要辦簽證；自由行來港，手續方面相對簡單，兩地居民既可來港看看這個高度國際化的城市，也可順道串遊大灣區其他城市，這些都可以成為香港吸客的賣點。

香港酒店價錢偏貴，惟剛過去的春節假期，本港酒店整體入住率相當理想，達到八成半至九成。業界人士指出，今年新春盛事多，吸引很多自由行旅客來港，是帶旺酒店生意一大原因。正如港人自由行外遊，甚少全程只停留一個城市，自由行長途客來港，通常也不會只遊香港，還會趁機到鄰近城市遊覽。特區當局和業界未來應加強與大灣區其他城市合作，例如在旅遊旺季共同制訂盛事日曆，加強推廣大灣區一程多站旅遊，吸引更多自由行長途客。

大灣區融合須加快

「一簽多行」事在必行

特區政府尋求中央放寬自由行，今次開放西安、青島兩市居民來港，倘若效果良好，也沒有承受力方面的問題，特區當局應與內地商量，爭取開放更多二、三線城市來港自由遊。恢復深圳「一簽多行」方面，雖然今次中央未有宣布，但發改委去年公布的大灣區營商環境建設3年行動計劃，已提出要為灣區內地九市人員赴港澳開展商務、科研及專業服務等，提供更便利的簽注安排。從加快融合的角度，恢復「一簽多行」相信事在必行，未來還有可能逐步擴大至整個灣區；隨着內地網購盛行，水貨客問題也未必會再度困擾香港。放寬自由行，本港旅遊零售業當然希望旺丁又旺財。現時內地客到海南自貿港消費，可得10萬元免稅額，但來港的免稅額只有5000元。特區當局應與內地磋商，爭取提升免稅額，吸引內地旅客在港消費。

■歡迎回應editorial@mingpao.com

上 / 下一篇新聞