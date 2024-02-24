社評：循序漸進放寬自由行 做好配套提振旅遊業

自由行雖非萬靈丹

刺激市道可起作用

2003年SARS疫潮重挫香港，疫後中央推出多項措施，支持香港振興經濟。同年7月，內地赴港澳個人遊計劃（俗稱自由行）出台，最初只開放東莞、中山、江門、佛山四地居民，其後數年計劃不斷擴大，涵蓋內地49個城市，除了北京、上海、廣州、深圳這4個全國一線城市，以及廣東省所有城市外，也包括近年一批「新一線」及二線城市，諸如天津、成都、重慶、杭州、武漢，等等。及至2009年，香港、深圳落實「一簽多行」，合資格深圳居民可以申請1年內無限次出香港，本地零售旅遊業更是風生水起，惟內地客湧港，也對本地民生帶來不少問題。2015年，當局為應付水貨客問題，以「一周一行」取代「一簽多行」，至於自由行城市名單，過去十多年也未再增加。

此一時彼一時，3年新冠疫情又再重挫香港，加上內外環境劇變，香港經濟陷困，股市疲不能興，零售餐飲市道亦大不如前。近月社會有聲音希望放寬自由行旅客來港，以及恢復一簽多行，行政長官李家超早前亦透露，特區政府正就相關事宜與內地部門商量。及至昨天，國務院正式宣布，下月6日起，新增西安和青島為內地赴港澳「個人遊」城市，意味自由行城市名單將增至51個。

當前香港所面對的經濟問題，不僅有周期性的部分，更有結構性的部分。金融業受外圍政經不利環境影響，香港可做的不多；發展創科推動經濟升級轉型，更不可能一蹴而就。當局始終要想方設法，短期內為本港經濟注入強心針，減輕外圍逆風及經濟轉型所帶來的痛楚。今時不同往日，內地旅客消費模式改變，香港不能指望十多年前自由行旅客來港爆買「盛况」重臨，當局和業界也不應期望可以靠自由行化腐朽為神奇，惟短期而言，放寬自由行、吸引更多旅客來港，對於提振本港零售消費市道，多少必有幫助。

細看之前的49個自由行城市名單，可見大多數內地二線城市，都已包羅其中，尚未列入的，主要是西部一些大城市，例如蘭州、西寧、烏魯木齊等，以及西安、青島、哈爾濱和太原等。西安、青島人口均逾千萬，本地生產總值也超過1萬億元，近年經濟表現亮麗，有內地專家更將它們列為「新一線城市」，看好長遠發展前景。今次中央先開放西安、青島自由行，相信一方面是考慮到兩市民眾有一定消費力，另一方面也可確保放寬步伐不會太快太急，在香港社會引發問題。

曾幾何時，自由行所帶來的社會問題，成為一些人的政治操作對象，不斷以此挑撥兩地矛盾，然而相關情况已成過去。只要當局和業界做好配套準備，絕對可以趨利避害，將放寬自由行所帶來的人氣，化為財氣而不是戾氣。國家幅員遼闊，青島和西安距離香港甚遠，高鐵南來分別要8至12小時，坐直航飛機也要數小時，反觀青島前往日韓距離更近，不過話說回來，當地居民前往日韓，畢竟要辦簽證；自由行來港，手續方面相對簡單，兩地居民既可來港看看這個高度國際化的城市，也可順道串遊大灣區其他城市，這些都可以成為香港吸客的賣點。

香港酒店價錢偏貴，惟剛過去的春節假期，本港酒店整體入住率相當理想，達到八成半至九成。業界人士指出，今年新春盛事多，吸引很多自由行旅客來港，是帶旺酒店生意一大原因。正如港人自由行外遊，甚少全程只停留一個城市，自由行長途客來港，通常也不會只遊香港，還會趁機到鄰近城市遊覽。特區當局和業界未來應加強與大灣區其他城市合作，例如在旅遊旺季共同制訂盛事日曆，加強推廣大灣區一程多站旅遊，吸引更多自由行長途客。

大灣區融合須加快

「一簽多行」事在必行

特區政府尋求中央放寬自由行，今次開放西安、青島兩市居民來港，倘若效果良好，也沒有承受力方面的問題，特區當局應與內地商量，爭取開放更多二、三線城市來港自由遊。恢復深圳「一簽多行」方面，雖然今次中央未有宣布，但發改委去年公布的大灣區營商環境建設3年行動計劃，已提出要為灣區內地九市人員赴港澳開展商務、科研及專業服務等，提供更便利的簽注安排。從加快融合的角度，恢復「一簽多行」相信事在必行，未來還有可能逐步擴大至整個灣區；隨着內地網購盛行，水貨客問題也未必會再度困擾香港。放寬自由行，本港旅遊零售業當然希望旺丁又旺財。現時內地客到海南自貿港消費，可得10萬元免稅額，但來港的免稅額只有5000元。特區當局應與內地磋商，爭取提升免稅額，吸引內地旅客在港消費。

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