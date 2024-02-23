社評：中央考察調研表支持 香港由治及興須努力

香港新時期挑戰重重

夏寶龍親臨調研把脈

今次是夏寶龍連續第二年來港考察調研，也是去年港澳辦升格後，夏寶龍首次以中央港澳辦主任身分來港，體現中央港澳辦對特區政府監督權。去年4月夏寶龍來港考察6天，除了與特區政府管治團隊及全體立法會議員見面，行程還包括造訪終審法院、港交所，以及落區飲茶跟市民交談、參觀本港大學小學、訪問地區健康中心等等，至於唯一公開發表講話的場合，則是出席「全民國家安全教育日」開幕禮致辭，突顯中央重視香港維護國家安全的角色。事隔未夠1年，夏寶龍再度來港考察，前後7天，比去年行程更長，彰顯了對港調研工作的延續性，深入度料更勝往年。

夏寶龍這次訪港，適逢《基本法》第23條立法諮詢期，外界相信夏寶龍此行有可能跟法律界及商界人士，就23條立法交流意見，惟觀乎特區政府和港澳辦這幾天的說法，香港經濟發展、地區治理等情况，才是夏寶龍考察調研重點，單是昨天首日行程安排，便充分反映這一點。國際航空樞紐是香港「八大中心」定位之一，然而人力瓶頸等問題，卻妨礙航空業復常，今年底回復疫前水平的目標能否實現，仍是未知數。夏寶龍昨天乘搭飛機抵埗，隨即考察機場中央控制中心，聽取機管局介紹，了解香港機場發展情况。及至下午，夏寶龍分兩場會見特區政府官員，先是全體司局級官員及常任秘書長，之後再特別聽取財政司長陳茂波、財庫局長許正宇、發展局長甯漢豪等主理經濟發展的官員匯報，足見中央對當下香港經濟狀况的關注。

世界百年不遇變局，香港發展也進入新時期，以往政治惡鬥情况不復存在，特區行政主導重新確立，惟政府施政阻力顯著減少，並不必然等同於管治效能提升。發展經濟改善民生，既有宏觀政策的一面，也有微觀層面的工作。地區治理直接影響民生，做得好不好，相當反映政府管治能力。區議會改制改選，乃是特區當局「完善地區治理」重要一環。既然新一屆區議會投入運作已接近兩個月，夏寶龍此行與區議員會面，了解地區治理最新情况，亦屬自然。

新時期的香港，既要應付外部不利環境，包括環球經濟增長放緩、地緣政治形勢惡化、美國牽頭多方面打壓，又要處理內部自身問題，包括經濟發展動力不足、公共財政狀况轉差，以及一系列社會深層次矛盾。過去一年，香港經濟表現不似預期，外資流出股市，國際金融中心、國際航空樞紐地位大為失色，中外文化藝術交流中心、國際創科發展中心等新定位，尚須繼續努力發展。「遺址論」、「玩完論」在社會引起不少討論，折射了信心不足的問題。夏寶龍這次來港考察，除了為香港各界打氣，相信也是希望透過實地調研，了解香港「由治及興」所面臨的挑戰。夏寶龍表示，要與特區政府及各界共同謀劃香港新階段新發展，反映中央樂意支持香港，克服眼前困難和障礙。

特區當局爭取擴大來港「自由行」內地城市名單，以及恢復與深圳一簽多行，中央反應正面，稍後有望落實，這對本港零售旅遊相關行業，無疑是好消息，然而香港若要重拾發展動力，關鍵仍是推動經濟升級轉型、加快融入國家發展大局、全力參與大灣區建設，同時致力「聯通世界」，維繫、深化、開拓對外合作交往，彰顯香港作為國家門戶的作用。受3年疫情影響，共建大灣區進度比預期為慢，本港商界進軍大灣區，予人感覺是談多做少，這一方面固然與部分人因循保守、不願跳出舒適區有關，另一方面，內地方面也的確存在「大門雖開小門未開」甚或「內捲」情况，若有中央協助拆牆鬆綁，相信可加快大灣區融合。商界應把握機會向中央反映相關問題，而不是一味想着向中央討優惠。

打破利益藩籬謀發展

維護多元開放助國家

香港提升競爭力，必須推動產業多元化，實現高質量發展，經濟發展模式必須與時並進，惟部分既得利益依然想着如何「回到從前」。夏寶龍近年談及香港發展，一再談到要打破利益固化藩籬，特區政府必須擇善固執，敢於作為。背靠國家聯通世界，既是香港的定位，也是優勢所在，財政司長陳茂波昨天表示，夏寶龍鼓勵特區政府將香港在國家發展的獨特功能及地位發揮得更好。多元開放是香港社會特色，也是香港多年來作為國際化城市的重要標記及成功要素，特區政府必須致力維護，令香港在「聯通世界」方面，發揮更大作用。

■歡迎回應editorial@mingpao.com