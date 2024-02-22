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社評

社評：地盤安全不容有失 業界陋習亟待匡正

【明報社評】建造業又生致命事故，啟德一個住宅地盤棚架塌下，造成2死3傷。地盤工作安全至上，確保棚架穩固，法例有明確要求，地盤方面若跟足規矩辦事，好端端的一個棚架，不可能突然塌下，承建商有不可推卸的責任，當局必須徹查事故原因，還死者一個公道。本港平均每年發生超過20宗奪命工業意外，建造業是重災區。政府去年修訂職安健法例加重罰則，然而致命意外並無減少。當局必須採取更強而有力的措施，打擊業界陋習，對於無視工人安全的承建商和分判商，絕對不能姑息。

地盤「飛棚」墜下害命

追究責任還死者公道

今次出事的外牆懸空式棚架，行內俗稱「飛棚」，高15米闊8米，屬臨時加建。事發時，一名地盤女工正在「飛棚」做安裝鋁板及玻璃工作，有指她身上繫有安全帶，未料「飛棚」突然從19樓高的位置塌下，女工隨棚架飛墮而下，壓住地面4名工友，其中兩人傷重不治，「飛棚」女工亦傷勢嚴重。事後勞工處發出「暫時停工通知書」，飭令承建商暫停在出事地盤外牆搭建及使用竹棚，同時展開為期兩周的特別巡查行動，巡查全港架設大型棚架的建築地盤，檢視棚架安全情况。

過去5年，本港每年都發生超過20宗致命工業意外，單是去年就有23人死亡，當中19人來自建造業，勞工權益組織發現，最多工友死於高處墮下，平均每年佔致命工業意外個案約四成。今次塌棚事故，兩名女死者均為外判清潔工，出事前正在地面等待「打卡」，其中一人年近七旬，為了家庭生計仍得繼續工作，沒料到橫禍飛來，無辜喪命，叫人情何以堪。當局有責任查明事故原因，還死者一個公道。

外牆執收工作，往往都要搭「飛棚」，棚架穩固與否，關乎工人生死。有建造業安全顧問指出，所有棚架無論結構大小，都要由狗臂架或由俗稱「拉掹」的鋼索繫穩，整幅棚架從高處塌下，情况罕見。根據現行法例，為確保「飛棚」穩固，棚架每4米乘7米要有一組「連牆器」，每組連牆器可承受1噸重力。理論上，地盤方面若有安裝足夠「連牆器」、恪守職業安全要求，棚架不可能塌下。有業界人士指出，今次事故與臨時工程有關，關注地盤方面有否做好臨時工程管理計劃、事前有否認真檢查棚架安全，也有人關注涉事飛棚的「連牆器」有否被不當解開，凡此種種，皆有待查證。無論如何，承建商有責任確保棚架設計及結構安全穩固，避免慘劇發生，倘若當局發現有違例情况，必須從嚴執法。

加重罰則未見效果

修訂守則姍姍來遲

建造業致命意外頻生，與業界陋習和政府監管不力有密切關係。以「飛棚」問題為例，有業界人士提到，發展商「起樓」，不少都喜歡採用玻璃幕牆，但這種樓宇設計本來就不利於安裝狗臂架，容易影響「飛棚」穩固度，更大的問題是，當工人做玻璃幕牆安裝工程時，「連牆器」所用的鋼枝，有可能阻礙工作，行內其中一個慣常做法，是暫時解開「連牆器」，但這其實有一定風險，萬一事後忘了綁回，更可鑄成大錯。另外，雖然政府規定總承建商須聘用註冊安全主任，就工地安全提供意見，勞工處也會定期派員到地盤巡查，惟有資深安全主任表示，他們沒有實權，把關能力有限，曾有安全主任在趕工期被承建商要求「放大假」；為了應對勞工處巡查，不少地盤更會爭取時間「通水」，指示工友馬上暫停高空工作。這些亂象有多嚴重，當局有必要深入了解。

勞工界不時質疑承建商和分判商等，究竟是以「安全第一」，還是以「（趕）工期第一」；另外，職安健法例違規罰則太輕，同樣備受詬病。翻查資料，今次塌棚事故地盤的承建商，在啟德所負責的另一地盤，前年亦曾發生清潔工墮樓死亡事故，被判違反《工廠及工業經營條例》及《建築地盤（安全）規例》，惟罰款金額僅為13萬元。及至去年，政府終修訂職安健法例加重罰則，最高可判監兩年及罰款1000萬元，遺憾是地盤致命工業意外，並無因此明顯減少，平均每月都有一宗。新罰則阻嚇力是否足夠，值得商榷。

「飛棚」工作出事故，過去偶有發生，政府早應有所行動，收緊對業界的要求。勞工處最快下月才推出新修訂的棚架工作安全守則，強制相關工人須持有效安全訓練證書，實屬姍姍來遲。處方在塌棚事故後，展開為期兩周的特別巡查行動，會否流於走過場，同樣令人擔憂。當局必須下定決心，督促業界改善地盤安全，不得陽奉陰違，又或一味將責任推到前線工人身上，倘若承建商和分判商屢屢違規，更要從嚴重罰，以儆效尤。

歡迎回應 editorial@mingpao.com

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