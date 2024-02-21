社評：航空業人手捉襟見肘 輸入勞工步伐須加快

航運力人手瓶頸

制約旅遊業復常

疫後多個大型國際會議和展覽重返香港，政府官員表示，會展業去年表現較預期好，已回復至疫情前七至八成水平。展望今年，灣仔會展中心及亞博館合共會舉行至少150場會議和160場展覽，當局預料會展業整體發展，可望回復甚至超越疫情前水平。旅發局方面亦指出，來港參與會議展覽的旅客，屬復蘇最快的客群。鑑於他們多為過夜商務客，人均消費力一般較高，會展業全面恢復，對於酒店等相關行業，無疑是一項好消息。

根據旅發局數字，去年全年訪港旅客人次約為3400萬，相當於疫前2017及2018年平均水平約五成半，勝過原先預期，當中東南亞旅客去年第四季回復至疫前九成，菲律賓及泰國客量更超越疫前。剛過去的農曆新年假期，訪港旅客人次達到75萬，超越2018年同期的64萬，反映訪港旅客上升勢頭仍然持續，不過航空運力及人手瓶頸，仍然是旅遊業全面恢復的制約因素，不利本港重振國際航空樞紐地位。

新加坡通關比香港早一年多，樟宜機場去年客運量已回復至疫前86%。相比之下，香港機場去年客運量僅及2019年五成半，航運力也只得疫前七成。港府表示，倘若各方面配合，有信心今年底航運力可全面回復至疫前水平。有關評估是否太過樂觀，值得商榷。事實上，旅議會不久前才表示，受限於航運力等因素，預料今年旅客人次仍無法恢復到疫前水平。

3年疫情冰封航空業，航空公司大幅裁員減薪，導致機師、空中服務員和機場工作人員大量流失。以國泰為例，疫情期間公司流失近三分之一機師，雖然過去一年公司積極招聘，但目前機師合計只有2000多人。業界人士估計，國泰若要全面回復客運力，至少要有超過3000名機師。去年聖誕假期至今年1月，國泰為了「確保春節期間有足夠人手營運」，取消大量航班，歸根究柢就是沒有足夠機師和機組人員，按目前情况，國泰要在年底前回復疫前運力，確是談何容易。另外，本港機場地勤人員不足，也嚴重影響海外航空公司復飛來往香港航班的進度。

機場航點多寡，以及經營定期航班的外地航空公司數目，常被視為國際樞紐機場「軟實力」的具體反映。根據本報統計，截至今年2月，經營往來香港定期航班的外地航空公司有63間，較2019年少三成，有航空公司表示，增加來港班次有困難，一大原因是機場人手不足，即使他們調動到飛機、機師及其他資源復飛航班，機場方面也要有足夠人手才能成事，簡單如辦理登機櫃枱、閘口協助乘客登機、飛機餐供應，複雜如飛機專業維修工作等，在在都需要地勤支援配合。疫後航空業發展，各地競爭激烈，香港若不盡快解決人手瓶頸問題，航空公司確有可能「捨港而去」。

移民潮下香港勞動力流失，很多行業都有切身體會，並非搬弄數字便可蒙混過去。政府去年推出「高才通」和外勞輸入計劃，協助多個行業應付人手荒，航空業是其中之一。根據外勞輸入計劃，航空業獲得6300個配額，去年首輪批出2800多個配額，可是迄今已到港者只有大約500人，進度明顯不理想，必須加快步伐。不過話說回來，就算稍後6300人配額全部用盡，根據機管局去年所做的估計，今年底香港航空業的人手缺口仍接近1萬人。政府近日重申機場三跑系統建造工程今年內完成，目標不變，但如果人手問題不解決，三跑硬件即使就位，也無法全面投入運作。

輸入外勞進度慢

政府須拆牆鬆綁

航空業輸入外勞進展緩慢，業內人士表示，業界不熟悉具體招聘流程，加上計劃規定僱主每聘請兩名全職本地員工才可輸入一名外勞，都是影響因素；另外，部分地勤人員需要面向客戶，輸入外勞時須考慮語言溝通能力，例如能否操流利粵語，至於飛機維修人員、停機坪服務員等技術工種，由於各地機場都在「搶人才」，香港要從外地招聘，一點也不容易。本地人手招聘方面，業界強調過去一年薪津已有所提高，惟年輕人反應冷淡，有人嫌機場上班太遠，亦有人嫌工作困身，導致業界難以招聘長工。

航空業人手不足，嚴重妨礙發展，削弱香港國際航空樞紐角色，政府和機管局不能袖手旁觀，單純視之為私人公司招聘問題。當局應與業界加強溝通，為輸入外勞計劃進一步拆牆鬆綁，協助業界解決招聘過程遇到的各種問題，以及因應實際人手需要，擴大輸入外勞規模。長遠而言，政府須與業界合作，培訓更多本地人才，滿足航空業發展需要。

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