明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

社評

社評：航空業人手捉襟見肘 輸入勞工步伐須加快

【明報社評】本港航空業疫後復蘇逾一年，機場管理局預料本港機場運力，最快年底恢復至疫前水平，然而人手短缺問題，依然困擾業界，由機師到地勤人員俱嚴重不足，成為重振本港國際航空樞紐地位的重大隱憂。政府去年推出外勞輸入計劃，航空業配額6300人，惟落實步伐遠比想像緩慢。首輪招聘計劃，已抵港者迄今只得數百人，就算配額全部用盡，航空業人手缺口仍接近1萬人。當局有必要與業界商量，加快引入人手步伐，同時擴大輸入規模，盡快解決人手不足問題。

航運力人手瓶頸

制約旅遊業復常

疫後多個大型國際會議和展覽重返香港，政府官員表示，會展業去年表現較預期好，已回復至疫情前七至八成水平。展望今年，灣仔會展中心及亞博館合共會舉行至少150場會議和160場展覽，當局預料會展業整體發展，可望回復甚至超越疫情前水平。旅發局方面亦指出，來港參與會議展覽的旅客，屬復蘇最快的客群。鑑於他們多為過夜商務客，人均消費力一般較高，會展業全面恢復，對於酒店等相關行業，無疑是一項好消息。

根據旅發局數字，去年全年訪港旅客人次約為3400萬，相當於疫前2017及2018年平均水平約五成半，勝過原先預期，當中東南亞旅客去年第四季回復至疫前九成，菲律賓及泰國客量更超越疫前。剛過去的農曆新年假期，訪港旅客人次達到75萬，超越2018年同期的64萬，反映訪港旅客上升勢頭仍然持續，不過航空運力及人手瓶頸，仍然是旅遊業全面恢復的制約因素，不利本港重振國際航空樞紐地位。

新加坡通關比香港早一年多，樟宜機場去年客運量已回復至疫前86%。相比之下，香港機場去年客運量僅及2019年五成半，航運力也只得疫前七成。港府表示，倘若各方面配合，有信心今年底航運力可全面回復至疫前水平。有關評估是否太過樂觀，值得商榷。事實上，旅議會不久前才表示，受限於航運力等因素，預料今年旅客人次仍無法恢復到疫前水平。

3年疫情冰封航空業，航空公司大幅裁員減薪，導致機師、空中服務員和機場工作人員大量流失。以國泰為例，疫情期間公司流失近三分之一機師，雖然過去一年公司積極招聘，但目前機師合計只有2000多人。業界人士估計，國泰若要全面回復客運力，至少要有超過3000名機師。去年聖誕假期至今年1月，國泰為了「確保春節期間有足夠人手營運」，取消大量航班，歸根究柢就是沒有足夠機師和機組人員，按目前情况，國泰要在年底前回復疫前運力，確是談何容易。另外，本港機場地勤人員不足，也嚴重影響海外航空公司復飛來往香港航班的進度。

機場航點多寡，以及經營定期航班的外地航空公司數目，常被視為國際樞紐機場「軟實力」的具體反映。根據本報統計，截至今年2月，經營往來香港定期航班的外地航空公司有63間，較2019年少三成，有航空公司表示，增加來港班次有困難，一大原因是機場人手不足，即使他們調動到飛機、機師及其他資源復飛航班，機場方面也要有足夠人手才能成事，簡單如辦理登機櫃枱、閘口協助乘客登機、飛機餐供應，複雜如飛機專業維修工作等，在在都需要地勤支援配合。疫後航空業發展，各地競爭激烈，香港若不盡快解決人手瓶頸問題，航空公司確有可能「捨港而去」。

移民潮下香港勞動力流失，很多行業都有切身體會，並非搬弄數字便可蒙混過去。政府去年推出「高才通」和外勞輸入計劃，協助多個行業應付人手荒，航空業是其中之一。根據外勞輸入計劃，航空業獲得6300個配額，去年首輪批出2800多個配額，可是迄今已到港者只有大約500人，進度明顯不理想，必須加快步伐。不過話說回來，就算稍後6300人配額全部用盡，根據機管局去年所做的估計，今年底香港航空業的人手缺口仍接近1萬人。政府近日重申機場三跑系統建造工程今年內完成，目標不變，但如果人手問題不解決，三跑硬件即使就位，也無法全面投入運作。

輸入外勞進度慢

政府須拆牆鬆綁

航空業輸入外勞進展緩慢，業內人士表示，業界不熟悉具體招聘流程，加上計劃規定僱主每聘請兩名全職本地員工才可輸入一名外勞，都是影響因素；另外，部分地勤人員需要面向客戶，輸入外勞時須考慮語言溝通能力，例如能否操流利粵語，至於飛機維修人員、停機坪服務員等技術工種，由於各地機場都在「搶人才」，香港要從外地招聘，一點也不容易。本地人手招聘方面，業界強調過去一年薪津已有所提高，惟年輕人反應冷淡，有人嫌機場上班太遠，亦有人嫌工作困身，導致業界難以招聘長工。

航空業人手不足，嚴重妨礙發展，削弱香港國際航空樞紐角色，政府和機管局不能袖手旁觀，單純視之為私人公司招聘問題。當局應與業界加強溝通，為輸入外勞計劃進一步拆牆鬆綁，協助業界解決招聘過程遇到的各種問題，以及因應實際人手需要，擴大輸入外勞規模。長遠而言，政府須與業界合作，培訓更多本地人才，滿足航空業發展需要。

■歡迎回應editorial@mingpao.com

上 / 下一篇新聞