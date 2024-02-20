社評：醫療券「過河」助安老 「北上睇牙」補港不足

照顧港人內地安老需要

紓緩本地牙醫服務壓力

香港社會老齡化，惟安老服務和支援卻嚴重不足。近年愈來愈多長者選擇在大灣區安老，政府資料顯示，2022年約有53萬港人通常逗留廣東省，當中約9萬人為65歲或以上長者。隨着大灣區融合加快，預料未來將有更多港人到內地安老。長者病痛多，醫療支援極為重要，倘若每每都要從內地返港覆診看醫生，舟車勞頓，未免太不方便。

根據現行制度，每名65歲或以上的香港居民，每年都獲政府派發2000元醫療券，金額最多可累積至8000元。符合資格使用長者醫療券的港人，目前約有170萬人，惟應用範圍主要局限於本地。放眼深圳河以北，現時只有港大深圳醫院和旗下華為荔枝苑的診療服務中心，可以使用港府醫療券。不少在內地養老的港人，都希望醫療券「過河」步伐可以加快。

去年施政報告提出「長者醫療券大灣區試點計劃」（試點計劃），將醫療券適用範圍擴至大灣區內合適的醫療機構，具體名單昨天正式公布。新增的5間綜合醫療機構，1間坐落深圳，屬於港資醫院，另外4間分別位於廣州、東莞和中山，當中包括內地「三甲」（即三級甲等）醫院，今年第三季起，港人可以在這些機構使用長者醫療券。特區政府強調，5間醫療機構的收費水平，與港大深圳醫院相若，去年落實的「配偶共用醫療券」等優化措施，在內地同樣適用。

曾幾何時，不少港人對內地醫療服務質素有顧慮，然而隨着內地醫療水平顯著提升，疑慮早已減退不少。根據當局說法，衛生署為了今次試點計劃，事前做足功課，包括市場調查、實地走訪，以及尋求廣東省衛健委意見等，最後才精挑細選出5間綜合醫療機構。港資醫院奉行港式管理，固然較易令港人安心，至於「三甲」醫院，在內地「三級六等」醫院劃分制度下屬於最高級別，質素同樣毋庸置疑。醫療券「過河」是大灣區融合其中一步，「試點計劃」基本上覆蓋了大灣區內核心城市，對於區內養老的港人，無疑是好消息，日後看醫生，可以有更多選擇；5間指定醫院相當有規模，即使日後多了內地港人長者求診，相信也應付得來。

特區政府將長者醫療券適用範圍，擴至深圳兩間鄰近邊境的牙科醫療機構，是試點計劃另一重點。若說5間綜合醫療機構納入計劃，是要加強支援在內地安老的港人，兩間牙科醫療計劃納入計劃，一定程度上是為了服務居港長者，兩者性質和作用，其實頗有不同。

本港現有2800名牙醫，當中八成屬私人執業。根據世衛數據，發達國家及地區平均每萬人便有5名牙醫，反觀香港平均只得3.6名，反映本港牙醫人手嚴重不足，公營醫療系統情况尤其嚴重。香港人口老齡化，長者對牙醫服務的需求，未來只會有增無減，長遠必須培訓更多牙醫，與此同時，當局也要設法應付眼前情况，輸入非本地培訓牙醫，有助紓緩人手壓力；借力大灣區融合，便利港人長者「北上睇牙」，也是一個方法。

俗語有云，牙痛慘過大病。不少市民相信都有預約牙醫排長龍的親身體驗；另外，本港私營牙醫收費並不便宜，基本口腔檢查和洗牙，隨時要花數百乃至上千元，若發現有牙周病又或要「杜牙根」，花費數千元實屬等閒；萬一要植牙，收費更是以萬元計。相比之下，內地私營牙科診所收費，一般僅及香港一半甚或三分之一。當然，本港牙醫服務質素一般都很高，市民較有信心，但高昂的收費，對基層市民和不少長者而言，確實不易負擔。港人選擇「北上睇牙」，其實並非新鮮事。內地牙科醫療診所在港賣廣告，宣傳口號不少人都能琅琅上口。試點計劃將深圳兩間大型牙科醫療機構納入其中，既是因應現况順水推舟，同時也將鼓勵更多長者考慮「北上睇牙」。

兩地監管機制有別

特區內地加強協作

過去數年，牙科一直是本港長者使用醫療券首三大項目之一，金額去年達到4億元。隨着試點計劃落實，「北上睇牙」之風相信將更盛。對消費者而言，多一個「平價」選擇，當然不是壞事；鑑於本港牙醫服務供不應求，即使多了長者「北上睇牙」，相信也未至於嚴重影響業界生意。香港與內地的醫療監管機制既不相同也不互通，無論「北上睇牙」還是「灣區求診」，港人長者其中一個關注的問題，是萬一發生醫療事故或不快事件，該當怎樣處理，特區政府應主動與內地當局磋商溝通，如有需要，更應考慮設立協作機制，理順相關問題。

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