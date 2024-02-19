社評：大灣區規劃5周年目標未符 各自為政難融合中央須出手

高目標政策成效不彰意料之內

政策協調不到位三地政府有責

5年前由中共中央和國務院共同頒布的《粵港澳大灣區發展規劃綱要》，陳義甚高，是國家的戰略佈局，和打造高質量發展的典範。5年後廣東一些媒體羅列一堆數字，表示大灣區經濟總量達到13.6萬億元人民幣，進入世界500強的企業有25家。但這些不能顯示大灣區的成就，因為數據並非統籌和協調發展的結果。

「綱要」提出要在2022年初見成效的六大目標，包括：區域發展更加協調，分工合理、功能互補、錯位發展的格局要基本確立；協同創新環境更加優化，創新要素加快集聚。這些需要在大灣區9+2政府高度協調才能做到的目標，一時難以成事是意料之內，但一些有市場誘因而且能夠達到互惠收益的目標，諸如：各類資源要素流動更加便捷高效，也乏善足陳。

至於為拓展港澳發展空間要加快推進的3個重大平台，前海深港現代服務業合作區、南沙粵港全面合作示範區、橫琴粵澳深度合作示範區等，目前推進的速度也只是寸進。深圳和廣州跟香港的合作，仍然存在「單向開放」的問題，因為牽涉的利益太大，在合作方面要對香港設「附加條件」，在缺乏立竿見影的利益效應下，很難驅使香港投資商積極響應。而橫琴深度合作區，其實是一個很大膽的「政治試驗」，劃出106平方公里的地方，幾乎是交給澳門特區政府來管治，由於缺乏經驗而沒有成績，也是情理之中。

粵港澳大灣區廣東一方，去年面對的內外環境十分不利，GDP增長率低於全國平均水平，進出口總額只有0.3%的增長，省委書記黃坤明用「可圈可點」來形容去年所取得的成績，顯得有點無奈。廣東省昨天舉行「高質量發展大會」，黃坤明在講話中，闡述今年廣東的發展大計，對全省幹部提出「擼起袖子加油幹」的要求。

黃坤明講話的重點放在大力發展創新科技，沒有將大灣區列做單獨議題。作為全國最大的省份，廣東要在科技創新和經濟轉型方面，提前部署、抓緊落實，才能做到GDP有較快而且持續的增長，首要任務是對全國和廣東省負責。作為一省的一把手，經濟發展和財政收入未如理想，就不可能完成中央交付的任務，而這些具體任務評核成績是以一年為單位的。至於大灣區的建設問題，是長遠的巨大挑戰，沒有納入廣東省今年的發展大計，是內地管治架構和機制使然。

缺乏利益驅動開放只能單向

統籌落實監督責在中央政府

「綱要」提出的一些目標未能實現，有些是跟實際情况悖理有關，諸如開放港澳中小學教師到廣東任教，目前香港都缺乏教師，自然就不可能有人到廣東應聘。一些政策是出於「政治任務」，諸如特區政府資助每人每月1萬元，鼓勵香港大學畢業生到內地就業，亦非長久之計。但大部分目標沒有實現，是跟政府政策大方向有關，「綱要」提出要為港澳居民在廣東養老創造便利條件，廣東省允許香港居民投保醫療保險，但香港特區政府的老人金跨境發放則仍有諸多限制，這些政策不協調的問題需要解決，至於要求擴大內地與港澳專業資格互認範圍，做到一次考試獲得職業資格可以在粵港澳三地互認，則需要三地政府高度協調才能做到。

目前看到最大的成績是港珠澳大橋的使用量大幅增加，港車北上政策令到通過的人員和車輛的數量不斷創新高，實則是粵港兩地政府將妨礙流動的人為因素拆牆鬆綁即可實現。中央批准4.5億元的資金過境，即可支持香港的大學和科研機構成立伙伴實驗室。更大的政策支持，諸如深圳前海允許香港保險機構擴大業務範圍，私人銀行、家族財富管理機構等在前海設立專營機構等，都是出於國務院頒布的「前海總規」。香港律師考得資格可以在大灣區9個城市執業，則需要全國人大修改法律才能實施。

「綱要」發布5周年，中央沒有大張旗鼓慶祝一番，這是符合實際的。成績未如理想，很大程度跟疫情的管控措施有關，港粵兩地封關兩年多，人員、貨物、資金不能自由流動是必然的結果。而今重新出發，就要審視疫情以外，造成大灣區建設進展不大的原因。依靠粵港澳三地政府各自投入力量與政策去促成大灣區只能事倍功半，因為三地政府都有各自的發展方向與目標，而大灣區建設，從領導機構的構成，到協調政策的制定，以及監督落實政策的成效，都需要中央政府統籌與實施。

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