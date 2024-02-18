明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

社評

社評：拜登特朗普再度角力 老人政治成美國痼疾

【明報社評】今年美國總統大選，現任總統拜登與前總統特朗普目前在民主、共和兩黨內都拋離對手，若無意外又是重演4年前戲碼，由這兩人捉對廝殺。10日前，聯邦特別檢察官針對拜登不當處理機密文件一案的調查報告，宣布他毋須負刑責，但就對年邁的拜登記憶力及精神狀况提出質疑，再次引發公眾對總統年紀問題的關注。最新民調顯示，美國民眾認為，對於總統職位來說，拜登與特朗普兩人都嫌「太老」。今年的美國總統選舉，顯示美國老人政治問題嚴重，是社會撕裂、政治極端化、政壇人才凋零、選舉制度弊端等諸多問題的反映。有人質問，美國若要面對全球競爭，怎能讓這些被質疑是否具備心智能力的人擔任總統職位？

兩人同陷密件門事件

報告對拜登明讚暗踩

前年11月，距美國中期選舉還有6天，在拜登私人辦公室檢獲10份機密文件，此事直至去年1月才被傳媒曝光。共和黨人立即將此事與特朗普的「機密文件門」事件作對比。前年8月，聯邦調查局（FBI）搜查特朗普的海湖莊園時，查獲上百份機密文件，當時拜登曾批評特朗普是「不負責任之人」，特朗普因此面臨40項刑事罪名檢控。本月8日，對拜登的機密文件調查結束，聯邦特別檢察官在388頁的調查報告中稱，拜登不會因此事面臨檢控。但報告也對拜登精神狀况提出質疑，稱他是個「善意的、記憶力差的老人」，評估其記憶力「嚴重受限」，質疑他甚至不記得其長子的過世時間。

這份讓拜登免除法律責任的報告，卻令現年81歲的拜登難堪，他是美國歷來年齡最大的現任總統，較全球國家領導人年齡中位數62歲大近20歲，上任以來曾經多次在公開場合跌倒，演講時頻繁口誤，而他還在爭取連任四年。儘管他在報告公布數小時後立即開記者會澄清，結果在會上又擺烏龍，將埃及總統講成是墨西哥總統，更坐實了報告的描述。難怪民主黨人稱這份調查報告明讚暗踩，將其與2016年時任FBI局長科米（James Comey）在大選投票前兩周重啟對希拉里（Hillary Clinton）「電郵門」調查、在選前兩日宣布不起訴一事相提並論，不少民主黨人都認為，那次科米的舉措最終導致希拉里輸給特朗普。

無論如何，調查報告確實強化了公眾對美國總統年邁的關注，全國廣播公司（NBC）的民調顯示，76%選民對拜登的精神和身體健康有重大或中度擔憂，即使民主黨選民擔心者亦佔54%。特朗普的競選團隊調侃道，「如果你老得不能接受審判，那麼你也不適合當總統」。

其實，77歲的特朗普亦不年輕，他在公開發言中也曾張冠李戴，將其黨內初選對手黑利（Nikki Haley）與民主黨籍前眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）搞混，又把其競選對手拜登講成前總統奧巴馬。根據美國廣播公司新聞網（ABC News）與調查公司益普索（Ipsos）的最新民調結果，近六成受訪者認為，拜登與特朗普都年事已高。在中間派選民中，認為拜登太老和特朗普太老的分別為九成和七成，反映美國人對於2024兩黨總統候選人的年齡備感憂心。

去年3月，年逾八旬的美國參議院共和黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell），曾在晚宴上跌倒，需休養六周，之後他在一個月內，兩次在記者提問時僵硬呆站數十秒，講不出話來。而參議院中比他更年長的高齡議員，還有82歲無黨籍的桑德斯（Bernie Sanders），90歲的共和黨議員格拉斯利（Chuck Grassley）等，而本屆國會的平均年齡在美國歷史上亦數一數二，更令人關注美國的老人政治問題。

黨爭造就政壇長青樹

選舉制度不利年輕人

導致一些癡呆老人屹立不倒，成為政壇長青樹的主因是美國的選舉制度，因為這些老年政客擁有強大的籌款能力和廣泛的人脈網絡，因此在兩黨中具更大權勢，亦較易獲得選票。其次是美國社會的撕裂導致的政治極端化，令黨爭超越國家利益，兩黨為確保奪取總統大位和國會席次，就讓這些高齡政客一直參選。而選民投票時，慣性投票給贏面較大的老政客，亦令他們躺贏。

在此背景下，兩黨中的年輕政客很難出頭。他們不是如共和黨籍的佛羅里達州長德桑蒂斯（Ron DeSantis）等，在黨內挑戰老人失利，就是如共和黨籍眾議院議長邁克‧約翰遜（Mike Johnson）、民主黨眾議院領袖傑弗里斯（Hakeem Jeffries）等，成為老年政客的附庸。這種美國當代政治的悲哀，短期難以改變。

與此相關聯的，就是特朗普現象，受到91項罪名指控，身陷4宗刑事案，特朗普是首名被刑事起訴兼老邁的前總統， 雖然暫未有官司定讞，但已有初步判決罪成與天價罰款，且他經常口吐令人驚詫之狂言，卻是共和黨內民望最高的總統候選人，很可能贏得最終提名。這也是政治極端化、社會撕裂造就的現象。儘管民調顯示，四分之一共和黨人和約一半獨立選民表示，若他在任何刑事案件中最終罪成，就不會投票給他。但按照美國法律，即使被判有罪，也不妨礙特朗普競選甚至就任美國總統，這令今年的美國總統大選，不僅充斥候選人健康風險，還存在潛在的法律與道德風險。

歡迎回應 editorial@mingpao.com

上 / 下一篇新聞