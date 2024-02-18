社評：拜登特朗普再度角力 老人政治成美國痼疾

兩人同陷密件門事件

報告對拜登明讚暗踩

前年11月，距美國中期選舉還有6天，在拜登私人辦公室檢獲10份機密文件，此事直至去年1月才被傳媒曝光。共和黨人立即將此事與特朗普的「機密文件門」事件作對比。前年8月，聯邦調查局（FBI）搜查特朗普的海湖莊園時，查獲上百份機密文件，當時拜登曾批評特朗普是「不負責任之人」，特朗普因此面臨40項刑事罪名檢控。本月8日，對拜登的機密文件調查結束，聯邦特別檢察官在388頁的調查報告中稱，拜登不會因此事面臨檢控。但報告也對拜登精神狀况提出質疑，稱他是個「善意的、記憶力差的老人」，評估其記憶力「嚴重受限」，質疑他甚至不記得其長子的過世時間。

這份讓拜登免除法律責任的報告，卻令現年81歲的拜登難堪，他是美國歷來年齡最大的現任總統，較全球國家領導人年齡中位數62歲大近20歲，上任以來曾經多次在公開場合跌倒，演講時頻繁口誤，而他還在爭取連任四年。儘管他在報告公布數小時後立即開記者會澄清，結果在會上又擺烏龍，將埃及總統講成是墨西哥總統，更坐實了報告的描述。難怪民主黨人稱這份調查報告明讚暗踩，將其與2016年時任FBI局長科米（James Comey）在大選投票前兩周重啟對希拉里（Hillary Clinton）「電郵門」調查、在選前兩日宣布不起訴一事相提並論，不少民主黨人都認為，那次科米的舉措最終導致希拉里輸給特朗普。

無論如何，調查報告確實強化了公眾對美國總統年邁的關注，全國廣播公司（NBC）的民調顯示，76%選民對拜登的精神和身體健康有重大或中度擔憂，即使民主黨選民擔心者亦佔54%。特朗普的競選團隊調侃道，「如果你老得不能接受審判，那麼你也不適合當總統」。

其實，77歲的特朗普亦不年輕，他在公開發言中也曾張冠李戴，將其黨內初選對手黑利（Nikki Haley）與民主黨籍前眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）搞混，又把其競選對手拜登講成前總統奧巴馬。根據美國廣播公司新聞網（ABC News）與調查公司益普索（Ipsos）的最新民調結果，近六成受訪者認為，拜登與特朗普都年事已高。在中間派選民中，認為拜登太老和特朗普太老的分別為九成和七成，反映美國人對於2024兩黨總統候選人的年齡備感憂心。

去年3月，年逾八旬的美國參議院共和黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell），曾在晚宴上跌倒，需休養六周，之後他在一個月內，兩次在記者提問時僵硬呆站數十秒，講不出話來。而參議院中比他更年長的高齡議員，還有82歲無黨籍的桑德斯（Bernie Sanders），90歲的共和黨議員格拉斯利（Chuck Grassley）等，而本屆國會的平均年齡在美國歷史上亦數一數二，更令人關注美國的老人政治問題。

黨爭造就政壇長青樹

選舉制度不利年輕人

導致一些癡呆老人屹立不倒，成為政壇長青樹的主因是美國的選舉制度，因為這些老年政客擁有強大的籌款能力和廣泛的人脈網絡，因此在兩黨中具更大權勢，亦較易獲得選票。其次是美國社會的撕裂導致的政治極端化，令黨爭超越國家利益，兩黨為確保奪取總統大位和國會席次，就讓這些高齡政客一直參選。而選民投票時，慣性投票給贏面較大的老政客，亦令他們躺贏。

在此背景下，兩黨中的年輕政客很難出頭。他們不是如共和黨籍的佛羅里達州長德桑蒂斯（Ron DeSantis）等，在黨內挑戰老人失利，就是如共和黨籍眾議院議長邁克‧約翰遜（Mike Johnson）、民主黨眾議院領袖傑弗里斯（Hakeem Jeffries）等，成為老年政客的附庸。這種美國當代政治的悲哀，短期難以改變。

與此相關聯的，就是特朗普現象，受到91項罪名指控，身陷4宗刑事案，特朗普是首名被刑事起訴兼老邁的前總統， 雖然暫未有官司定讞，但已有初步判決罪成與天價罰款，且他經常口吐令人驚詫之狂言，卻是共和黨內民望最高的總統候選人，很可能贏得最終提名。這也是政治極端化、社會撕裂造就的現象。儘管民調顯示，四分之一共和黨人和約一半獨立選民表示，若他在任何刑事案件中最終罪成，就不會投票給他。但按照美國法律，即使被判有罪，也不妨礙特朗普競選甚至就任美國總統，這令今年的美國總統大選，不僅充斥候選人健康風險，還存在潛在的法律與道德風險。

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