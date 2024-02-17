社評：股市火紅卻陷衰退 日本經濟霧裏看花

日股直逼歷史高位

實體經濟前路仍艱

過去一年，香港與內地股市走勢疲弱，相比之下，日本股市表現則相當亮麗，全年累升28.2%。踏入2024年，日股走勢依然強勁，日經指數上漲了14%，昨天一度觸及38,865點，直逼1989年12月泡沫經濟爆破前的38,957點歷史高位。想當年，日本在世界經濟舞台呼風喚雨，富商巨賈豪買名畫藝術品、收購美國著名企業、天價買下紐約洛克菲勒中心，全球都在熱議「日本第一」論。30多年後，日經指數「回到盛世時」，但實體經濟表現，又是另一回事。

日本政府最新公布，受消費低迷、企業設備投資不振所拖累，去年第4季GDP按季下跌0.1個百分點，由於是連續兩季出現收縮，按定義日本經濟已陷入技術性衰退。以美元計價，去年日本經濟規模被德國超越，跌至全球第4位。分析師指出，日本內需疲弱，預料日本央行的超寬鬆貨幣政策，短期將按兵不動。日本央行「放水」持續有利股市，但諷刺的是，這亦反映日本整體復蘇步伐未穩，股市表現與實體經濟存在明顯落差。

日股步步高升，跟日本失落全球第3大經濟體地位，表面看似不協調，其實都牽涉同一因素，即日圓疲弱。美國息口高企，反觀日本央行則持續量寬，日圓兌美元跌至1990年代以來最低水平。國與國GDP比較，以美元計價，日本自然輸蝕。至於股市，日圓疲弱意味日圓計價資產對外資而言更抵買。美國股神巴菲特近年大手吸納日股，形容價格「超值」。有了股神加持，日本股市又能進一步吸引更多投資者。

當然，日圓疲弱僅是推高日股因素之一。中美鬥爭激烈，華府金融戰、科技戰手段層出不窮，地緣政治因素，加上內地經濟轉型，增長放緩之餘又有內房問題，歐美資金流出內地及香港市場，日股則成為主要受惠者。日本首相岸田文雄上台兩年多，推出多項措施，鼓勵國民將儲蓄投入股市，東京證交所則推動「上市公司治理改革」，要求市淨率（PBR）低下的企業必須交出「改善計劃」，「確保企業價值提升股東權益」。東證的股市改革方案，理論上以提升資本運用效率為目標，實際是要上市公司設法托高股價，例如提高派息、回購股票等。去年日本上市公司股票回購總額高達9.6萬億日圓，連續兩年創新高。當局落重藥催谷，加上內外政經環境配合，造就當下日股「盛世」，至於後勁如何，還得拭目以待。

有市場人士認為，日本的股市改革方案，改變了當地企業不重視股東權益的治理文化，相信日股強勢可持續；亦有經濟學家認為，一旦美國減息，美元走弱日圓轉強，外資流入之勢可能起變。更關鍵的問題是，長期困擾日本經濟的結構問題，不會因為日股強勁而消失，反而可能因為托市有成，令當局對痛苦但必須的結構改革，繼續拖拖拉拉。

已故日揆安倍晉三為振興日本經濟，提出「安倍經濟學」，量化寬鬆金融政策、擴張性的財政政策，以及促進民間投資的經濟改革政策，號稱「三支箭」，惟實際推行起來，只有頭兩箭較為突出，最重要的第三箭軟弱無力。雖然安倍經濟學帶起了日股，但日本實質GDP並無起色。岸田提出「新資本主義」，強調既要經濟增長，也要做好財富分配，推動企業提高工資，擴大中產階層人口及收入，從而拉動消費，惟觀乎這兩年的措施，岸田的「國民所得倍增計劃」，更大程度是炒旺股市，並透過稅務優惠等措施，鼓勵國民入市「增加所得」。這類政策措施，一般都會加劇貧富懸殊，有錢入市者財富水漲船高，低下層沒有多少積蓄可投資，當然無法受惠，這跟岸田的妥善分配財富主張，實有背道而馳之嫌。

岸田全力催谷股市

「迷失30年」未治本

誠然，岸田也有提出一些措施，推動勞動市場改革及支持創科發展，5年內要孵化出上百間市值逾10億美元的初創「獨角獸」，目標非常進取，只是成果難料。日本經濟「迷失 30年」，其中一個標記，是平均工資幾乎沒有任何增長。去年夏天，當地一項調查顯示，日本企業平均加薪幅度為3.89%，是近30年最高水平，但計及通脹及日圓貶值等因素，情况是否如此亮麗，值得商榷。日本政府早前公布，去年11月經通脹調整後的實質工資按年跌3%，不僅連跌20個月，跌幅更有所擴大。今年稍後日本勞資雙方將進行年度薪酬磋商，加薪談判結果，將是評估日本實體經濟狀况的重要參考。

香港與日本無論是經濟體質還是內外環境挑戰，都有很多不同，橙與蘋果無法比較。香港股市疲不能興，亟待提振；與此同時，香港跟日本一樣，必須厲行經濟結構改革，才有機會走出停滯困局，倘若避難怕痛，改革拖拖拉拉，最終只會耗度光陰，迷失於時代之中。

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