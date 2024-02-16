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社評

社評：新春消費未算亮麗 零售業須增添賣點

【明報社評】新春假期本港零售市道不過不失，內地客帶動了部分行業銷情，但談不上強勁，本地消費則受市民外遊及北上消費影響，整體表現較弱。香港通關復常已一年，與其問消費市道「何時回到疫前水平」，不如承認現在情况就是新常態、新起點。美國減息事在必行，理論上，港人北上消費熱，可能隨着人民幣轉強等周期因素而降溫，但本港零售餐飲業，仍須設法提升服務水平和吸引力，才能令市民留港消費、令旅客樂意一來再來。內地人旅遊消費模式改變，增加「個人遊」城市及恢復「一簽多行」，雖非振興本港旅遊業的萬靈丹，但始終有一定幫助，港府須加緊與內地磋商，爭取早日落實。

周期因素左右北上消費

業界須提升服務競爭力

今年是疫後全面通關的首個農曆新年，本港有花車巡遊，又有煙花匯演，帶動訪港遊客人數上升，酒店入住率逾九成。入境處數據顯示，年初一至初四訪港旅客人次約75萬，其中內地旅客佔約65萬，比去年同期5.6萬人次多10.5倍，也超越2018年同期64萬人次，政府形容旅遊業復蘇勢頭持續，但與2019年春節假期87萬人次相比，還是有一定距離，零售業界似乎也有「旺丁有餘、旺財不足」之嘆。有業界代表形容，年初一至三本港零售市道「一般般」，比2019年差了約兩三成。

零售業初步數據顯示，這個新春假期，化妝品及鐘表珠寶等銷情，在遊客帶動下有低雙位數溫和升幅，談不上很「火紅」。以化妝品為例，遊客偏向買低價產品，消費力並不特別強，跟疫前有差距。本地市場方面，整體消費表現平平，超市、電器和家俬等出現單位數至低雙位數跌幅，餐飲業也談不上很理想。早在過年之前，業界已表示，團年飯訂單金額按年下跌10%至15%，幸好春節長假期過後就是情人節，當晚生意尚算不俗。

內地經濟回穩，新春期間服務消費明顯升溫。內地傳媒引述商務部消息，電商平台住宿期內營業額，按年增長逾六成，節慶商品銷售勁，綠色有機食品、金銀珠寶銷售額按年增長都超過一成。換言之，這個農曆新年，內地民眾整體而言仍是相當願意消費。內地客訪港人次和消費情况不及疫前水平，與其說是「尚未全面復常」，不如說這是當下香港面對的新常態。內地民眾近年習慣網購，即使來港旅遊，消費意欲也不像疫前般高，反而更重視體驗；另外，新冠疫情期間，內地「境內遊」發展蓬勃，也影響了內地人節日假期出行模式。香港是高消費城市，內地人出行不乏其他選擇。今年新春訪港內地客較2019年少兩成半，並非偶然。疫前疫後兩個世界，特區當局和業界應該放眼當下，以目前的水平為新起點，致力自我增值和提升。

香港去年2月通關，零售業原先期望V型反彈，現實卻不似預期，除了內地客消費模式改變，市民外遊及北上消費成風，本地消費力外流，亦對零售餐飲業收入造成直接影響。業界連月來叫苦連天，有經濟學者則認為，現時本地消費市道已接近「最差情况」，隨着今年稍後美國減息，以及內地經濟改善，倘若下半年美元轉弱人民幣轉強，香港與內地消費價格差距也將有所收窄，北上消費熱潮將減退，更多市民會選擇留港消費。羅兵咸永道也對今年本港零售業前景審慎樂觀，認為可穩步增長。

香港復蘇力度不足，消費市道未如理想，無疑跟匯率等周期性的因素有關，惟港人北上消費，乃是兩地民生經濟不斷融合下必然發生的事情，尤其是近年內地消費市場有很大進步，以深圳為例，商場硬件設施固然不比香港遜色，至於服務質素，不少港人更認為是有過之而無不及，何况當地還有不少香港沒有的玩樂活動。凡此種種都說明，本港零售競爭力正在下降，價格差距不過是其中一環，各方必須與時並進，增添賣點，開拓商機。無論零售餐飲業界還是商場業主，都要跳出既有框框，思考如何提升服務水平及消費體驗，才能吸引旅客和港人在港消費。「盛事經濟」是吸引旅客、充實體驗的一個方法。近日「Chubby Hearts Hong Kong」巨型飄浮紅心首度來港，市民和旅客反應不俗。類似的活動，值得多辦。

恢復一簽多行

爭取早日落實

香港經濟轉型，需要推動產業多元化，依靠內地遊客「爆買」撐起零售市道的日子，已經一去不返，然而吸引多些旅客來港，只要不妨礙市民日常生活，當然也不是壞事。行政長官李家超上月提到，正與內地相關單位探討，恢復深圳居民「一簽多行」及增加「個人遊」城市的可行性。有立法會議員則關注，深圳方面是否有所顧慮，例如擔心深圳居民來港人次增加，可能相應少了在深圳消費。內地重量級智囊鄭永年最近談到，內地一些省市出現「內捲」情况，「大家都想把GDP留在本地，不讓出去」，不利灣區融合。大灣區融合是國策，「一簽多行」即使對增加訪港旅客未必有顯著成效，但作為一項方便兩地人員往來的措施，依然應該推行。港府應加緊與深圳當局和內地相關部門磋商，讓恢復「一簽多行」早日水到渠成。

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