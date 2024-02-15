社評：全球最繁忙口岸通關難 簡化手續便利灣區人流

港車北上大橋假日過關費時

粵車南下口岸塞車勢必加劇

2023年香港出入境人次達到2.12億，單是經港深之間口岸的有1.58億人次，平均每天43萬人次使用。粵港之間有海陸空10多個口岸，無疑是全球最繁忙的口岸群，過關群體包括來往兩地工作和商務人員，以及旅遊探親者等，連港珠澳大橋也出現跨境學童，人員頻繁往來反映兩地關係密切程度。北上消費近來大幅增加，港車北上與日俱增，今年還會迎來粵車南下，過關人數不斷創新高指日可待。

粵港之間口岸設施也在逐步擴充，連接三地的港珠澳大橋和香港與深圳東部之間的蓮塘口岸2018年開通，皇崗口岸重建工程明年底竣工，都在為改善通關便捷提供硬件設施。但從便捷和舒適出行的角度看，特別是節假日高峰期間，均未如理想，這跟管理未能與時俱進有關。

港珠澳大橋開通之後，車流量遠遠低於設計容量和規劃的預期，而實施港車北上政策之後，港珠澳大橋車流量在過去兩天兩次刷新歷史紀錄，單日通關車輛達到1.8萬輛次，但同時出現長時間排隊等候問題。現在港車北上要乘客與車輛分開驗關，乘客走另一通道導致等候車輛阻塞通道，車輛過關要檢驗司機證件和車載行李是否符合海關規定是手續問題。誠然，海關有必要杜絕利用過關車輛走私應課稅商品，但現時逢車必檢是導致口岸塞車的主要原因，如果改為抽檢，而同時加強檢出超出規定攜帶商品的罰則，可以縮短車輛過關時間，值得粵港兩地口岸專班檢討。現在只有港車北上已經出現問題，預期即將實施粵車南下，過關車輛成倍增加，檢討簡化手續更是刻不容緩。

目前粵港之間只有深圳灣和高鐵九龍西站實施一地兩檢，明年竣工的皇崗重建口岸也將實施一地兩檢，這種便捷的過關體驗，若能夠擴展到更多口岸，肯定會成為旅客叫好的政策。

來往香港與內地之間的高鐵實施一地兩檢，旅客稱讚，但乘客購票和乘車的便利，則還有待提高。雖然高鐵已經採取變通方法，在港深之間線路做到靈活「改簽」班次，但距離高鐵公交化還有一段距離。這種可以通過科技手段改善的管理問題，在廣州與深圳之間的線路可以解決，不知道緣何不能在港深甚至港穗之間的線路實施。

港珠澳大橋通關最大的問題是兩地兩檢，乘客在兩個口岸帶行李上車落車過關費時失事，這是政府政策所造成的障礙。而由於管理問題增加旅客等候時間的問題也不容忽視，在非假日情况下，乘客排隊等候上車，只允許一輛金巴在同一時間上客，車輛充足但增加不必要的等候時間，到節假日高峰時段，諸如大年初三和初四，乘客要等候一個多小時才能上車，這種情况亟待改善。

一地兩檢過關體驗便捷舒適

港鐵收「過關附加費」缺邏輯

方便人流暢通要創造條件而不是增加人為阻撓因素，春節期間港珠澳大橋免路費通行，雖然只是在幾個重大節日期間實施，但畢竟是便利因素，政府要犧牲收益來方便旅客，毋須做到恆常化，但增加人為阻撓因素，則是不可取的。

目前從紅磡到羅湖的港鐵收費，單程車資43.5元，而紅磡到一站之隔的上水，則只收12.5元，上水到羅湖要多收31元，實則是變相的「過關附加費」。這種徵收過關附加費的措施，一直以來受到詬病，特區政府官員在立法會解釋，這是歷史因素使然，但沒有深入闡述歷史因素定義。附加費的由來，實則是在港英政府管治期間，徵收附加費是不鼓勵港人北上，回歸後特區政府因循不改，後來則解釋為，用附加費來補貼本地線路乘客。

港鐵如何降低車資減輕市民負擔是一個大問題，但用過關附加費的方式去補貼本地線路乘客，而實質上令到過關旅客負擔增加的做法，是在阻撓大灣區內旅客流通，由上市公司港鐵決定是否應該鼓勵大灣區旅客便捷流通，沒有邏輯可言。

粵港之間實施兩個關稅區、兩個戶籍管制區，旅客來往要通關，有不可替代的必要性，即使要通過出入境證件和海關查驗，但手續並非不能簡化，證件查驗必須嚴格，但海關查驗若能實施抽檢，只要提高違法成本，同樣可以提高通關效率。粵港澳大灣區要做到促進人流、物流暢通，這是國家戰略，也是香港融入國家發展大局的必要手段，提供過關便利，是粵港兩地政府必須要盡快改善的問題。

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