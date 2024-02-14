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社評

社評：拉法之戰全球關注 人道災難無法止息

【明報社評】以色列總理內塔尼亞胡下令以軍，制定在加沙南部城市拉法展開地面軍事行動的計劃。由於拉法聚集了逾百萬躲避戰火的巴勒斯坦平民，被聯合國形容為「極度擠迫」，以軍周一對拉法及周邊地區的海陸空襲擊，已造成逾百人死亡，數百人受傷，當中包括婦女兒童，即將開始的大規模軍事行動已引起世界輿論的嚴重關注，多國發聲警告。惟以軍箭在弦上，加之西方國家特別是美國講一套做一套，以色列的大規模軍事行動不會因他們的口頭警告而停止。加沙巴人的人道災難仍看不到盡頭，世人仍要目睹一幕幕人間慘劇接連發生。

進攻最後避難所

驅趕巴人越紅線

拉法位於加沙南端，與埃及接壤，戰前常住人口約30多萬，以軍曾將此處描述為「安全區」，逾百萬自加沙北部、中部南下躲避戰火的平民湧入，在5500公頃（約1/3個大嶼山）面積內，目前棲息近150萬人，人口密度為世界之最。自去年10月以來，以軍在加沙的行動已造成逾2.81萬巴人死亡、逾6.7萬巴人受傷。現在，以軍要對這個加沙「最後的避難所」展開大規模地面攻擊，當地人道災難勢必進一步加劇。

全球對以軍即將在加沙的行動都嚴重關切，聯合國秘書長古特雷斯表示，以軍行動將給整個中東地區「帶來嚴重後果」；聯大輪任主席弗朗西斯（Dennis Francis）為那些無處可去的無辜平民發出呼籲，「希望他們的困境得到傾聽和關注」；歐盟、英國、德國外長均對以軍行動「深感憂慮」；阿拉伯國家反應尤為強烈，埃及發出警告，若以軍對拉法展開地面行動，埃及將暫停履行1979年簽署的「大衛營和約」。埃方擔憂，以軍對拉法的軍事行動，勢必導致大量巴人湧入埃及。巴勒斯坦方面，哈馬斯連日警告，以軍進攻拉法恐將導致數萬巴人死傷，是「種族滅絕戰爭」，稱對拉法地面進攻意味釋放人質談判破裂。巴人自治政府主席阿巴斯（Mahmoud Abbas）發聲明，譴責以色列試圖驅逐巴人，「越過了所有紅線」。

作為以色列最大的支持者美國，總統拜登周日（11日）與內塔尼亞胡通話45分鐘，強調除非確保百萬居民安全，否則不應在拉法發動軍事行動。拜登上周亦對以色列提出迄今為止最嚴厲的批評，指摘以色列在加沙地帶的行動是「過分」（over the top）。不過，迄今為止，美國未採取任何實質行動減少對以軍援，這種軍援每年多達38億美元。拜登政府近期又向國會申請追加逾140億美元，援助以色列。正如美國伊斯蘭關係委員會（CAIR）所指，「拜登政府並非加沙地帶暴力行為的無助旁觀者，而是在助長暴力」。

面對國際壓力，內塔尼亞胡堅稱，以軍不對拉法開展地面行動意味着「戰敗」，其辦公室稱，哈馬斯在拉法有4個營，不殲滅就不可能消滅哈馬斯。另一方面，他又煞有介事地表示，以方正制定詳細的計劃，為拉法平民設立「安全通道」。對此，巴人自治政府發言人魯代納（Nabil Abu Rudeineh）指出，以方的說法是「無意義的」（pure nonsense），是欺騙世界，由於加沙中部和北部已被炸成廢墟，平民無法返回。

以軍對加沙的軍事行動，理由之一就是解救去年10月被哈馬斯挾持的約200名人質，但迄今為止，以軍救出的人質屈指可數。周日（11日）以軍特種部隊聲稱在拉法救出兩名分別60歲和70歲的人質，但密集的轟炸襲擊卻造成74名巴人死亡，更造成兩名以色列人質死亡，另有8名人質重傷。目前仍有132名人質在加沙，其中29人相信已經死亡，大部分死於以軍炮火。而哈瑪斯提出停火交換釋放人質，被以方拒絕。

內塔尼亞胡政府似乎不太在乎人質安危，已經引起人質家屬的不滿。而以色列執意擴大在加沙的軍事行動，目的並不止於消滅哈馬斯。內塔尼亞胡在上周受訪時說：「勝利已觸手可及。這是我們的最後衝刺」。被解讀為最終完全佔領加沙，將巴人趕出去，擴張以色列國土。有分析稱，以色列現在已經佔有約旦河以西（不止是西岸）土地的八成，遠超聯合國1947年決議規定的55%，令巴人建國在地理現實上日趨不可能，以色列不會放棄百分百獲得巴人土地的目標。

以總理執意擴大戰事

擴張領土兼保護權位

戰事爆發之前，內塔尼亞胡的極右翼政府已因司法改革民望低迷，10月哈馬斯的突襲，又令其安保政策備受詬病，加上開戰後回應人質家屬不力，本月初以國內多個城市爆發抗議示威。同時因開支大增，經濟陷困，導致以色列主權信用評級上周五（9日）被穆迪（Moody's）調低，從「A1」降至「A2」，內塔尼亞胡可謂內外交困。因此，利用戰時內閣維持強硬，甚至不惜擴大戰事，是維持自身權力的唯一辦法，一旦停戰撤軍，他必下台無疑。

以色列之所以能冒天下之大不韙，拒絕接受以巴分治，肆意妄為，乃因其今日所為，正是昔日西方列強昔日殖民行為「現代版」，而西方國家或因對二戰猶太人遭屠殺的同情，或因意識形態的親近，對以色列行為僅限於口頭譴責，從無實質制止。有恃無恐之下，任何「兩國方案」以色列都不會接受，加沙的人道災難還會進一步惡化。

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