社評：內地旅業旺丁旺財開門紅 傳統中創新方能吸引新客

本地窮遊有新花樣

長途旅遊附加值高

龍年開元啟泰，旅遊業開門紅。大年初一各個旅遊景點紛紛傳來門票訂購量增加一倍兩倍，最高紀錄是河南洛陽景點門票訂單增長35倍。大年初二反映珠三角交通流量的典型地點虎門大橋出現塞車，在這個傳統上民眾出門探親的日子，也是短途旅遊的開始，官方公布數字，當天全國公路客流量達到2億人次。

短途旅遊以至本地遊被視為「窮遊」，但也不止於逛公園或者爬山。深圳新開發東部海岸碼頭，出海遊旅客量同比增幅超過兩倍。一些本地景點有千年傳統，上海豫園燈會的歷史也超過百年，今年主題是「山海奇豫記」，在傳統中注入新元素，吸引本地人和上海市周邊城市居民買票入場賞燈。農村有傳統的放煙花和花海，今年創辦「村晚」節目，還有主辦「村BA」籃球賽，不但能夠讓村民留村消費，還吸引城市人來湊熱鬧。

今年旅遊的特點是長途旅遊增長較大，出遊1000公里以上的客流量增加3.7%，南方人到東北賞雪，北方人到海南看海，帶動航空業的業績增長。長途旅遊依靠民眾的消費力，到海南避寒是北方人的首選，但今年哈爾濱出現火爆場面，則或多或少是政府主導的成果。

去年中國主辦冬季奧運會，興起冰雪熱潮，體育總局乘勢推出「全國冰雪消費季」，今年各地滑雪場遊人絡繹不絕，南方多個城市還新建室內滑雪道和溜冰館，成為「逆勢消費產業」。舉世聞名的哈爾濱冰雪節今年主題是「冰雪暖世界」，還吸引到美國駐華大使為其在國際社交媒體協助宣傳。

任何產業都要依靠宣傳，今年旅遊業興起熱潮的佳話，是因多個城市的文旅局長披甲上陣代言，有的穿古裝扮俠客，有的在雪地策馬，扮演將軍、宇航員，還有反串公主，他們所拍攝的視頻，在網上吸引無數點擊率，為當地旅遊景點搶人。

宣傳不但在虛擬世界出現，還要依靠實體示範。上海豫園燈會的設計與製作，首次現身巴黎，廣東潮汕的英歌舞，遠赴倫敦表演，四川自貢燈飾點亮了迪拜，這些傳統的旅遊項目，作為服務業出口不但可以賺取外匯，還可到海外推廣中國旅遊，吸引外國旅客來華旅遊。

中國旅遊研究院資料顯示，2023年全年國內旅遊達到54億人次，旅遊收入達到5.2萬億元，丁財分別恢復至2019年的九成。預計2024年國內旅遊出遊人次將達到60億，旅遊收入超過6萬億元，入出境旅遊人次和國際旅遊收入將分別超過2.64億、1070億美元。

冰雪旅遊創造滑雪裝備產業

非物質文化遺產新元素吸客

旅遊業能夠帶動相關的住宿、餐飲、交通運輸業，這是傳統的概念，但不能滿足於固有的業績，還應該着眼如何提高附加值，工藝品和紀念品銷售已經成行成市，今年新興的冰雪旅遊，創造出方興未艾的滑雪裝備產業，產值超過10億元。

旅遊業是傳統產業，中華文化源遠流長，旅遊資源豐富，千年古剎、石窟佛像、自然景觀比比皆是，毋須創新和宣傳也是有麝自然香。利用國際品牌創辦迪士尼樂園、環球影城等，也能夠成為旅遊熱點。然而，一些具有傳統特色，以及本地文化元素的廟會、燈節等，雖冠以非物質文化遺產項目，也不能千年一個樣，必須在主題上下工夫，每年變換一個主題，才能歷久常新。需要在本地文化元素中加入創新意念，注入更新的多元養分，才能給遊客帶來驚喜。旅遊業不但要搶新客來一次，還要搶回頭客多留幾天。

香港的春節旅遊，每年例牌有花車巡遊、煙花匯演、賀歲盃足球賽、新春賽馬日等等，都能吸引本地和外來旅客，然而，澳門也有花車巡遊，廣州也有放煙花，香港的特色始終會褪色。過去是依靠旅遊業帶動購物消費，但近年很多外地旅客離港時都是空手而回，而且交通愈來愈發達，大部分旅客來港看煙花後都夤夜返回珠海或深圳，住宿和餐飲業都無法受惠於旅遊業。

內地有中央政府部署大型旅遊項目，諸如今年的冰雪旅遊，地方政府也在傳統旅遊項目中加入創新元素，以及文旅局長親自宣傳，無論成果如何，起碼是主動出擊。這些都應該成為特區政府「反省」的地方，十年如一日地依靠黃大仙上頭炷香，即使能夠吸引些許新客，卻絕對不能令旅客多留幾天在港消費。

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