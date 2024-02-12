社評：龍年經濟盼洗頹風 認清方向開拓新局

走出兔年慘淡陰霾

苦盡甘來仍存變數

回顧兔年，恒指全年下跌逾6200點，跌幅達28%，是歷來表現最差兔年，樓價也累跌約8%。兔年香港股樓皆疲，外圍因素影響顯著。美國息口高企，影響環球資金流向，高息環境下，本港樓市亦備受壓力；與此同時，內地經濟轉型增速放緩，房地產發展新模式尚在重塑，市場信心不足，滬深股市低位徘徊，港股表現就更差。不過展望龍年香港股市樓市，來自這兩方面的不利影響，都有希望減少。

美國聯儲局主席鮑威爾早前表示，難以在今年3月開始減息，雖給市場潑了一盆冷水，惟外界普遍相信，下半年減息事在必行，這對香港當然是好消息。另一方面，內地預料將採取更有力措施提振實體經濟和股市，也可望為香港注入強心針。人行早前降低存款準備金率0.5個百分點，降幅大於市場預期，人行行長潘功勝提到，今年中美貨幣政策分歧收窄，有利人行拓展貨幣政策操作空間。多間大行都預期，兔年人行降準減息將持續，政策也將更為積極主動。

龍年本港股市樓市，相信不會如兔年般慘淡，但何時苦盡甘來，還須拭目以待。一來投資者仍要耐心等待減息及救市措施出台，再觀察其提振刺激作用；二來香港經濟除了面對周期性的逆風，也面臨一系列結構性的問題。一方面，地緣政治因素仍然困擾香港；另一方面，香港也得面對經濟內生動力不足的現實。今年是美國大選年，美國政客為爭選票，「棒打中國」勢必愈演愈烈，適逢香港23條立法，還有黎智英案、初選案等國安大案，不排除美國政府和國會將加緊操作相關議題，影響市場投資情緒。另外，香港人口老化，過去數年移民潮流失不少人才和勞動力，仍然有待填補；經濟產業單一化、公共財政收入高度依賴房地產等老問題，同樣有待破解。

身兼特首政策組專家組成員的中央智囊鄭永年，最近在一個論壇上提到，國際新形勢下，西方國家尤其英美頻頻出招圍堵香港，外資減少令香港發展面臨不少壓力；港大首席副校長王于漸接受本報專訪，則指出香港正面對存在危機（existential crisis），金融、旅遊等傳統優勢產業缺乏新賣點，難以撐起經濟，必須重新定位。兩人的視角和看待問題的切入點，並不完全一樣，但都不約而同指出，香港需要對眼前問題有正確認知，一邊加強與內地合作，一邊致力聯繫西方，尋求發展空間。

「西方的香港」已成過去

「中國的香港」重新定位

近年香港政治環境劇變，西方對香港整體感觀變差，當中固然牽涉到人權自由等價值觀因素，然而更根本原因，還是因為陣營站邊問題。西方強權政治，人權自由不過是幌子，如有需要，跟軍政權、獨裁者一樣緊密合作。美國政客要將香港「去兩制化」，並不是因為香港在法治制度等方面真的跟內地變得一樣，而是香港「企位」變了，不再是以往那個為西方利益服務的香港。當然，特區當局必須在維護國安和人權自由之間，尋求合理平衡，「寧左勿右」只會損害香港多元開放的獨特性，不過香港由「西方的香港」變為「中國的香港」，已是不可逆轉。即使香港主動示好，反華政客還是會繼續找藉口攻擊香港，香港也不可能為了討好西方，去做一些有違國家安全和利益的事。香港需要實事求是，專注可為的範疇，做有實際效果的事。

窮則變，變則通。香港需要推動經濟轉型，吸引人才投身更高增值的行業，融入大灣區發展，乃是眼前所見最有希望的出路，問題是一些既得利益戀棧舊日一套，抗拒轉變，也有人依然因為意識形態一葉障目，看不到機遇所在。另外，香港融入大灣區，還有很多關卡障礙，需與內地方面攜手打破。

鄭永年提到，現時內地一些省市有「內捲」情况，大灣區融合也受此影響，橫琴、南沙和河套融合效果未彰，經濟一體化需要更果敢進取；王于漸也指出，如今進軍內地市場並不容易，「大門開、小門不開」等問題依然存在。特區政府新一年須抓緊這方面的工作，與大灣區其他城市共商如何拆牆鬆綁，如有需要可主動尋求中央協助。與此同時，香港亦要致力與歐美交流合作，重建與西方的聯繫。鄭永年指出，面對西方脫鈎斷鏈，內地更要加強開放，而香港則有重要角色。對香港而言，結合內地進軍國際市場，也是一條出路。窮則變，變則通。期待特區當局與商界，未來一年在這方面多下工夫，為香港發展打開新局面。

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