社評：美斯風波政治發酵 冷靜應對維護香港

美斯日本上陣不似傷

內媒質疑事態涉政治

國邁周日在港友賽，球王美斯「因傷缺陣」，引起軒然大波。事隔3天，國邁在日本友賽，美斯卻於60分鐘後備上陣，衝刺、盤扭、傳球、射門「瓣瓣齊」，看在香港球迷眼裏，有若傷口灑鹽。美斯在日本透過微博發文給內地和香港球迷，稱因腹股溝有傷、傷處發腫並痛楚，故未能在港出場，感到很遺憾，期望可再到香港及內地作賽，惟兩地大多數球迷都不賣帳，聲討詐騙要求「回水」之聲不絕。

美斯在港期間，沒開腔、沒落場、沒領獎，反觀在日本卻出席了賽前記者會，在球場上的表現，亦顯示其傷勢並無大礙。有本地專家形容，從物理治療角度，美斯傷勢若嚴重到連1分鐘都不能出賽，至少需時2、3周才能康復，不可能3日後便能上場跑動自如。美斯在場上的表現，已證明其傷勢不應嚴重到無法在港作賽。倘若主辦方Tatler Asia與國邁所簽的合約，確有列明「美斯若無嚴重傷勢必須至少出場45分鐘」條款，國邁與美斯確有違約之嫌，主辦方理應循法律途徑追討損失，同時向周日入場球迷「回水」，國邁與美斯亦應該就缺陣一事，向入場球迷致歉，不能蒙混過關；國邁回覆本報，堅稱「事件中無犯錯」，尤其令人無法接受。

美斯前後表現判若兩人，事不尋常，外界當然想搞清楚原因。美斯缺陣若無關傷勢，外界難免從其他角度猜測。現代足球是一盤大生意。國邁簽下美斯，說到底也是為了提高球隊知名度，以便開拓財路。與此同時，當下中美鬥爭激烈，香港成為美方打擊對象，亦屬不爭事實。美斯缺陣風波，難免有人會循金錢或政治角度去推敲。內地《環球時報》社評便稱，香港推動盛事經濟，美斯缺陣一事，不排除有外部勢力故意要借此讓香港難堪。在香港，也有政界中人公開質疑有「背後黑手」算計香港。

美斯缺陣風波有何內情，外界所知非常有限，若涉事各方拒絕透露更多資料，坊間各種猜測，其實都無法排除其可能性。主辦方站出來交代與國邁的交涉經過及合約細節，外界才有機會釐清事件責任，作出合理判斷，例如可否排除金錢利益瓜葛的可能。回看外媒連日報道，當中確有一些屬冷嘲熱諷，趁機「唱衰」香港。《華爾街日報》的報道，便以「即使美斯也無法幫香港取勝」為標題，並將美斯缺陣與美國天后Taylor Swift未有在港開騷「相提並論」，當中想傳達什麼信息，呼之欲出。不過話說回來，有外媒乘機炒作「抽水」，本身並不足以論證事件背後一定有政治黑手。

美斯公眾形象一向良好，也從不談論政治，有人形容他是「非政治」（apolitical）的人物。至於國邁，金主馬斯（Jorge Mas）是古巴裔人，已故父親痛恨古巴共產政府，1960年代曾參與中情局策劃的入侵豬灣行動，惟單憑這一家庭背景，很難一口咬定馬斯存心借美斯缺陣「搞」香港。

國邁這次訪港源起，可追溯到去年10月，國邁與內地主辦機構達成訪華友賽協議，當時國邁還高調表示，這是球會史上首次外訪作賽之旅，未料由於內地主辦方出問題，場地遲遲無法作實，導致原定11月的友賽臨時告吹。國邁來港作賽，因此普遍被視為「填補」原來的訪華行程。根據去年12月國邁的新聞稿，馬斯對訪港友賽顯得甚為雀躍，「對訪港及首度訪問亞洲非常興奮，我們一開始便希望國邁可成為世界頂尖球會，今次是一流機會」。國邁首席商務官阿辛斯（Xavier Asensi）更稱曾在港居住工作多年，對香港非常熟悉，云云。若說國邁訪港一開始便是政治陰謀，似乎也沒有太強憑據。

真相不易水落石出

港須堅持開放理性

當然，如果美斯缺陣真的涉及政治，還有一個可能性，就是有政治黑手介入向國邁施壓，不讓美斯上陣兼擺「黑面」，惟用心如此惡毒的政治操作，恐怕只有一些在當地有權有勢的反華政客才有本事辦到，亦只有國家級情報人員才有機會找出真相和證據。這意味外界很難排除有政治黑手，但真相也不易水落石出。無論如何，一些反華力量確在不斷找機會打擊香港，試圖削弱香港作為國際樞紐及國家門戶的作用。香港面對如此凶險的國際形勢，更須沉着冷靜。當局日後做事，必須多留意政治風險，同時亦要堅持當「超級聯繫人」，力爭與世界各地包括美國深化民間交流合作。反華力量近年不斷把香港描繪成一個凡事政治先行、多方面都跟內地無異的城市，藉以破壞外界對香港的印象。特區當局跟進美斯風波，既要據理力爭，也要展現開放理性的態度，以免着了別人道兒。

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