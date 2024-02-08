社評：煞停畢業生名劇演出 演藝學院應說清因由

內地也可公演

香港何故不能

近期有關文藝戲劇界的風波接二連三，演藝學院臨時取消劇目演出，乃是最新一宗。下周開鑼的演藝學院「2024想不到戲劇節」，原定上演兩齣由應屆導演系畢業生執導的劇目，惟校方日前在校網發表「特別公告」，表示「由於學院製作安排的變動」，其中一齣劇目《一個無政府主義者的意外死亡》取消演出，校方將安排退票，並為觀眾帶來不便致歉。除此以外，學院未有進一步解釋取消演出的原因。

演藝學院培訓演藝人才，畢業作品是學生邁向業界的第一步，具有重大意義。《一》劇由導演系畢業生執導，所有演員皆為戲劇學院學生。有舊生指出，畢業作品由籌備到公演，一般耗時超過一年。演出突遭煞停，對所有參與的學生都是沉重打擊，不僅校園生涯留下重大遺憾，也可能影響日後投身演藝事業發展的信心。有藝發局戲劇界別民選委員形容，演藝學院取消畢業演出前所未有，對校方做法感到意外；有份參與劇目製作的學生，無不感到心血白費，紛紛表示無奈、惋惜或不甘。文體旅局長楊潤雄回應事件稱，叫停演出屬校內決定，「是校內老師內部自行討論後的一個決定」，局方將向演藝學院了解背後因由。

《一個無政府主義者的意外死亡》是諾貝爾文學獎得主、黑色諷刺劇大師達里奧•福（Dario Fo）的名作，故事講述1970年米蘭警政署一個辦公室發生了一場意外，一名疑似恐怖分子接受調查期間離奇墮樓，引起社會強烈反應，包括遊行示威。香港經歷了2019年反修例風暴，有人或覺得故事「題材敏感」，然而達里奧•福的作品一直深受全球戲劇界垂青，很多專門培訓演藝人才的院校，更將此劇奉為經典教材。事實上，《一》劇以往曾多次在內地及香港上演，其中由內地導演孟京輝執導的版本，更於北京、上海等地巡迴演出。香港方面，有劇團曾於2012年改編同一劇目，加入本地元素，將此劇搬上舞台。劇團藝術總監還表示，他們將於本年底或明年初，移師廣州演出該劇，形容該劇目「以內地標準也完全沒有問題」。

中央在港實行一國兩制，就是因為深明香港與內地有別，必須維護香港的獨特性，才能發揮香港所長，貢獻國家。香港背靠國家聯通世界，維持社會多元開放，才能海納百川，發揮國際樞紐作用。國際文化藝術交流中心是本港「八大中心」定位之一。一齣享譽國際、可以在內地巡迴公演的劇目，若不能在香港上演，將是莫大諷刺，外界難免懷疑香港獨特性是否變了味。演藝學院這次取消演出的決定，缺乏透明度，政治猜測四起，對校方、特區政府以至香港都不是好事。

今次演藝學院原定上演的《一》劇，倘若劇本大致跟足原著，其實不應該有什麼問題。有舊生指出，這類畢業作品，公演前需要「過五關斬六將」，包括呈交計劃書及劇本等資訊予導師了解，校方若真的覺得有問題，相信早已處理，沒理由公開售票後才突然煞停。換個角度說，校方今次決定，確有可能跟公開售票後的外界反應有關。問題是如果外界有人僅僅因為劇名又或內容簡介，就懷疑事件涉及「軟對抗」，又或「政治正確」先行認為最好煞停，實有過度反應之嫌，也不清楚此劇在國際戲劇界的地位。演藝學院應該就取消演出的決定，向學生和公眾清楚解釋，包括校方有否收到投訴、劇本是否忠於原著、有沒有不恰當的改編內容，以及作出整個決定的經過。

維護香港獨特性

捕風捉影不可長

特區當局和一些社會人士，這兩年常談及「軟對抗」的問題。有關現象確實存在，不能視若無睹，但捕風捉影也不可長。由去年的圖書館書籍下架風波、食肆外牆多年塗鴉被當「黑暴文宣」抹去，再到今次事件，都有過度反應之嫌。香港發展進入新時期，昔日高度政治化的光景，相信很多人都感到厭倦，但站在政治光譜兩極的一些人，仍然習慣以政治有色眼鏡看待一切。若說「軟對抗」是這現象的其中一面，另一面就是「寧左勿右」、動不動就投訴有人挑戰國安。當局面對源源不絕的「投訴」，必須深入區別，哪些有合理憑據，哪些屬捕風捉影；倘若不加細分，慣了以「寧枉無縱」心態處理，日積月累，恐會削弱社會開放包容氛圍，不利於維護香港的獨特性。

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