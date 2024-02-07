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社評

社評：盛事「賺到盡」易起爭端 主辦方應向球迷「回水」

【明報社評】球王美斯缺陣風波，主辦方Tatler Asia成為眾矢之的，政府的角色亦備受關注。行政長官李家超昨天表示，政府將繼續敦促主辦單位詳細交代、積極回應買票入場球迷的訴求，至於文體旅局及大型體育活動事務委員會，亦須檢視在協助舉辦大型活動時的監督角色、責任和要求。今次表演賽，主辦方和國際邁阿密進帳豐厚，對球迷卻缺乏應有尊重。球迷被當「搖錢樹」，還要面對貨不對辦的侮辱，主辦方有責任詳細解釋事件始末及公開道歉，並向入場球迷「回水」，政府也必須汲取教訓，出錢贊助就要切實跟進，以防主辦方「甩轆」損害香港名聲。

球隊主辦單位向錢看

球迷儼然被當搖錢樹

國際邁阿密訪港，主辦方原本獲得政府「M」品牌基金加持，提供1600萬元資助，未料事件鬧得滿城風雨，主辦方前晚召開記者會，宣讀簡短聲明，主動撤回資助申請，惟無提及賠償，亦無回應任何提問。截至昨天黃昏，消委會已接獲477宗相關投訴。國際邁阿密球員目前身處東京，準備今天的表演賽。有別於在港「零發言」，美斯在日本出席了賽前記者會，昨天參與球隊操練，表現也相當活躍。美斯在記者會上，首度談及在港缺陣一事，表示因為「大腿肌肉不適」未能上場，對此感到遺憾，希望日後能再到香港比賽。當然，入場球迷是否接受美斯的解釋，又是另一回事，畢竟主辦方收取高昂票價，最貴更達4880元，就連場內一桶普通炸雞售價也要580元。美斯若在東京落場，對於周日在港入場的逾3.8萬名球迷而言，難免不是味兒。

美斯這次來港，沒上陣、沒發言、沒領獎。有人以政治眼光看待今次事件，懷疑美斯「三個沒有」跟政治有關。在西方，近年的確多了人以意識形態和政治角度看待體育，無論是中東財團入主當地球會，還是沙特球會重金挖角英超球星，都惹來「體育洗白」等議論，但現代職業足球高度商業化，金錢掛帥乃是不爭事實；另外，國際足協作為世界球壇最高權力機構，也不鼓吹藉足球賽事來做政治表態。美斯多年來予外界的一個印象，就是不談政治。即使近年西方常批評沙特人權狀况，但美斯依然跟沙特旅遊局簽署金額高達2500萬美元的3年宣傳合約，需要做的就是出席一下商業活動、拍些照片，以及舉家往沙特享受免費旅遊招待，然後在網上發布照片帖文。將今次美斯缺席風波扯上政治，恐怕是一些人想得太遠。

不過話說回來，這次美斯與國際邁阿密訪港，並非歡喜而來、高興而去，似乎也是實情。事後回看，由球隊專機抵港開始，情况就有點不尋常。當日機管局為了接待球王訪港，在停機坪預備了高規格歡迎儀式，但儀式未完，球員已匆匆離場登上旅遊巴，令司儀和其他出席者相當尷尬。另外，美斯貴為球王，見慣大場面，即使因傷不能在表演賽上陣，正常情况下，相信也樂於做一些工夫，安撫現場失望球迷。球王訪港由盛事變憾事，背後必有原因。

今次表演賽的主辦方Tatler Asia，主要經營奢華生活雜誌、網站和電子商務等，也為不少國際名牌舉行宴會及活動，但甚少涉足真正體育項目。外界關注今次表演賽「甩轆」，是否與缺乏主辦經驗有關，惟足總和政府其實都有從旁提供協助，反而文化體育界立法會議員霍啟剛所說的「初心與賺錢」問題，更加值得關注。

政府鼓勵民間辦盛事

決定贊助就要跟到足

近年美職聯「向錢看」，國際邁阿密在美國一些球迷心目中，儼然成了這方面的象徵，簽下美斯等球星，令這支原本寂寂無聞的球隊，單是一場表演賽，就有本事收高達1000萬美元的酬金。Tatler Asia主辦今次賽事成本雖高，但收入似乎更可觀。保守估計，單是周六操練及周日比賽的門票收入便逾1億港元，這還未計其他私人機構的贊助。另外，主辦方還在比賽前舉行了「見面會」和「簽名會」，每位收費可達12萬至15萬港元。誠然，商業運作賺錢逐利亦無可厚非，但正如霍啟剛所言，圍繞今次表演賽的各種舉動和安排，予人感覺都是「賺到盡」，「不為足球、不為球迷，只做行銷」。

另外，政府決定出錢贊助，欲將球賽化為盛事，要求主辦方出面，請美斯等國際邁阿密球星宣傳香港，也可能令到這場本已牽涉大量金錢瓜葛的賽事，變得更複雜。外界有指旅發局曾出價數百萬港元，希望國際邁阿密在維港「打卡」，然而值得留意的是，2022年美斯在沙特拍攝一輯「接觸紅海」旅遊宣傳照片，個人已經進帳約1500萬港元。當各方都設法將自身利益「算到盡」，萬一條件談不攏，自然容易起摩擦出風波。

美斯缺陣風波，無論主辦方和國際邁阿密都欠球迷一個道歉、欠公眾一個交代。港府必須追究主辦方責任，消委會和海關亦應該積極處理相關投訴，敦促主辦方向買飛入場球迷「回水」。政府希望商界民間可以多辦盛事宣傳香港，一旦決定贊助，就必須認真跟進，以防主辦方「甩轆」，損害香港聲譽，了解盛事合約條款，有其必要，不應以「商業資料敏感」作為撒手不理的擋箭牌。另外，日後再有民間牽頭的盛事，政府若決定參與其中，除了跟主辦機構簽約，亦應該跟受邀的第三方直接溝通，以合約方式，白紙黑字寫明合作條件，不宜過度依靠主辦方作為中間人傳話。

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