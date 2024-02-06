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社評

社評：美斯缺陣滿城風雨 追究責任弄清疑團

【明報社評】香港隊對國際邁阿密表演賽，球王美斯沒有上陣、沒有發言、也沒有領獎，球迷大呼「回水」，消委會至少收到數十宗投訴。球員受傷缺陣雖說是常有之事，但由上周五國際邁阿密大軍抵港、周六練習到周日開賽之前，球隊和大會方面均一再提到美斯會上陣，最終貨不對辦，球迷有被騙之感，實屬必然。球王訪港盛事變憾事，美斯「三個沒有」亦不尋常，政府和主辦方事後的解說，不足以釋除外界重重疑問。當局若認為有人違約毁約，就應該循法律途徑追討；若否，則應該清楚交代事件各項關鍵細節，總結經驗與教訓，不能以主辦方撤回政府贊助申請，便草草了事。

「盛事之都」被潑冷水

「美斯之亂」疑團多多

政府提倡「盛事經濟」，美斯隨隊來港友賽，獲政府贊助加持，本被視為今年盛事頭炮，未料出師不利，球王美斯全程無落場，賽事在一片噓聲中落幕，有球迷還形容事件為「世紀騙局」。截至昨晚，消委會表示收到56宗有關賽事的投設，呼籲所有門票持有人保留門票及收據等憑證；海關亦稱收到18宗投訴，已成立專隊，跟進是否有人違反《商品說明條例》。事件還成為國際新聞，不少外國體育網站紛紛報道這次「美斯之亂」（Messi Mess），語言之間大多對入場球迷表示同情。

美斯缺陣，入場球迷感到被騙，主辦方蒙上污名；香港盛事之都「省招牌」不成，反被潑了一盆冷水。國際邁阿密收下天價酬金來港作賽，雖說巨款已經「袋袋平安」，但正如美聯社報道所言，國際邁阿密簽下美斯和蘇亞雷斯等球星，欲藉他們打造全新品牌，市場推廣是這次季前巡迴賽的目的，結果卻成了公關噩夢。國際邁阿密明天在東京踢表演賽，倘若美斯如常上陣，相信將惹來更多懷疑與揣測。

美斯隨隊上周初在沙特友賽，以後備身分上陣7分鐘。球隊上周五抵港，記者問及美斯會否因傷錯過賽事，主教練馬天奴稱美斯情况仍需評估，「周日的比賽，希望盡力讓他獲得最多的上陣時間」；球隊周六在大球賽操練，美斯沒有踢分隊賽，但亦有在場緩跑和跟隊友「搓波」，班主碧咸還在現場發表講話，表示國際邁亞密是一間特別球會，有特別的球員，「明日的球賽會非常特別」。主辦方昨天表示，周日比賽前，球隊主帥提交簽署的官方球隊名單上，美斯有列入後備名單，表示適合上場，主辦方亦按此公布客隊陣容。球會和主辦方賽前每一次說法，都加深了公眾對美斯上陣的合理期望，結果卻是期望愈大，失望愈大。

誠然，球員因傷缺陣並非什麼稀奇事，但表演賽並非競爭激烈賽事，哪怕只是落場數分鐘「行行企企」，能夠一睹球王風采，相信很多球迷都已「收貨」。國際邁阿密這次訪港友賽，門票價錢最貴4880元，主辦方由始至終都以美斯為「生招牌」，逾3.8萬名球迷慕名而來，若沒有美斯，恐怕很多人都不會破費數千元撲飛。美斯的傷勢，是否真的嚴重到不適宜上陣？主辦方與球隊的合約，在出場陣容方面有何具體規定？是否有人說話不盡不實又或被誤導？這些都是今次美斯缺陣風波有待釐清的重點。

馬天奴賽後表示，美斯肌肉有炎症，軍醫每日都在評估他的狀况，由於發炎情况未見改善，加上美職聯開季在即，「不欲讓球員冒險」，「周日下午」決定讓他休息不上陣。但根據港府的說法，主辦方在「開賽前」仍「確認」美斯會在下半場上陣。主辦方昨晚補充，「上半場結束」後，他們收到國際邁阿密管理層通知，美斯因傷無法出賽，於是他們馬上通知港府。有球迷卻發現，國際邁阿密社交網頁當天發布的陣容名單，美斯不在名單內，主辦方聲明則強調，賽前沒有得到任何關於美斯缺席比賽的消息，否認開賽前已知悉情况。

美斯缺陣，公眾固然有疑惑；美斯為何不向球迷親自解釋，亦令人奇怪。根據港府說法，「下半場開始」發現美斯仍未出場後，港府馬上與主辦方跟進，要求國際邁阿密管理層盡快安排美斯落場無果後，再要求主辦方採取「補救措施」，包括可否安排美斯親自向球迷交代，或由美斯接受獎盃等，但同樣未能成事。美斯見慣大場面，也做過很多商品的代言人，難以想像他不諳公關之道。美斯這次訪港，不僅沒有上陣、沒有領獎，賽前賽後也沒有公開發言，本身就不太尋常；究竟他是「拒絕」親自解釋，還是根本不知道港府有此要求，目前也只有一面之詞。另外，港府一度希望追加多項要求，例如希望美斯等球星出席維港「打卡」活動，有否引發金錢利益爭拗，同樣值得關注。

如涉違約應追討賠償

港府把關角色惹關注

球隊球星踢表演賽，「講金不講心」亦無可厚非。一般而言，這類表演賽，主辦方與球隊簽約時都會訂明，某些球星必須上陣多少時間。這次國際邁阿密訪港，主辦方昨天表示，根據雙方協議，隊中球星包括美斯等除非受傷，否則均會上陣。如果合約真的有「白紙黑字」寫明，而主辦方又對美斯傷勢嚴重程度有懷疑，理應從法律途徑追討賠償。另外，港府原先準備以公帑資助盛事，相關部門亦有責任一跟到底，最起碼必須先了解主辦方與國際邁阿密的合約有沒有漏洞。美斯缺陣鬧得滿城風雨，主辦方有責任詳細回應外界疑問，而不是像昨天那樣簡單宣讀聲明，不接受任何提問；政府則有責任說清楚，當局在事件中有否把關，更不能讓事件以羅生門作結。

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