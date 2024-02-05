社評：天公不作美春運開局不順 亡羊補牢須慎防百密一疏

40天90億人次跨區流動

華中華西地區大面積受災

今年是疫情管控措施全面放開後第一個春節，春運的壓力，比過去任何一年都要大，預計90億人次在春節前後的40天內跨區域流動，無論乘坐公共交通工具或者自駕出行，都會再一次創造人類歷史以來的最高紀錄。2月3日春運第八天，共2億人次出行，但大部分旅客行程都並不順利，惡劣天氣由西向東橫亙內地中部地區，鐵路大面積取消班次，或者需要慢駛，南京、武漢等地的火車站出現大量滯留旅客，武漢機場結冰，大部分航班取消或延誤。湖北和江蘇等地是南北交通要衝，牽一髮而動全身，全國南北的交通也受阻。

天公作不作美難料，2008年廣東北部及湖南普降大雪，電氣化鐵路斷電20個小時，導致廣州火車站有17萬人滯留。焦急回鄉度歲的旅客，在火車站廣場外通宵達旦捱凍，怨聲載道。政府亡羊補牢，在設計應對方案時，多了一層考慮，而今滯留在火車站的旅客，都有暖氣、熱水供應，甚至獲得派發即食麵充飢。

今年春運18億人次使用公共交通工具，預計火車旅客達到4.8億人次，比去年增長近38%，鐵路部門雖然增加班次以提高運力，每日平均1200萬人次乘火車，目前未見一票難求情况，但從訂票數量看最熱門目的地河南安陽、湖北岳陽和安徽安慶，都是受惡劣天氣影響最嚴重的城市，更慘情的是乘坐的火車在中途慢駛甚至停駛，捱飢抵冷且延誤旅程。

春運最大的潛在危機不在公共交通，因為鐵路和飛機在受到延誤之後還可以在災情消除後加開班次疏導旅客。雨雪霧極端天氣引發最大危機的是公路。今年春運預計自駕出行的旅客達到72億人次，比去年的31億人次增加一倍多，一旦出事，將會是災難性的。

平安春運是政府的政策目標。內地去年小汽車擁有量3.5億輛，預計春運期間每天平均出行的車輛達到3720萬輛，由於有9天高速公路免收路費，更多車輛將會集中在這幾天出行，特別是假期最後一天的返程高峰，預計將有6270萬輛汽車在公路上馳騁或者等候。使用公路車輛愈多，意外發生概率愈大，特別是遇到極端天氣，意外頻生在所難免，2月1日河南一條高速公路因為路面結冰，導致50多輛車撞成一堆，所幸受傷人數只有幾人。若然惡劣天氣持續，意外概率也會隨之上升。

自駕遊搭載72億人次

不利因素疊加恐釀災難

春運出行大多數是回鄉度歲，也有不少是去旅遊，自駕到周邊旅遊景點的出行模式，導致前往熱門景點路上大塞車情况，屢試不爽。目前已經開始塞車的徐聞碼頭路成為預演，今年更多人自駕到海南旅遊，從廣東徐聞乘搭汽車渡輪前往海南是唯一通道，由於運力限制，過去幾天徐聞已經大塞車，相信這種情况在年初二開始，將會在全國上演。順利舒適出行是否能夠做得到，是對政府管理能力的一個考驗。

由於管理不善導致旅客延誤旅程，或者無辜受累的，可能會發生在港珠澳大橋乘客排隊辦法。目前往返珠海與香港之間的金巴每天約260班，春節期間計劃開動1300班。目前珠海與香港兩個口岸排隊上車已經出現「蛇餅」，部分原因是金巴出勤率不夠，即使在車等人的情况下，每次只讓一輛巴士上客，排長龍的乘客即使嚷嚷也只能乾焦急，若然春節期間班次多5倍卻不開放多幾條隊同時上客，乘客排隊時間將增加5倍，不滿程度也會超過5倍。

春運是全球最大規模的人員流動，每年一次創新數字也是人類歷史的新紀錄，政府處理春運經驗年年遞增，目前公布的處置方案，可以說是周詳周到的。現在順利出行雖然被惡劣天氣阻礙，但還在可控範圍之內，舒適出行的考驗，相信地方政府或者負責部門，也會認真適時審視情况，及時改變管理辦法避免出現混亂情况，現在最大憂慮來自平安出行。

公共交通工具由供應部門負責，可以提前檢查機械或者系統的安全，保障平安出行，但新的情况是自駕出行搭載乘客從去年增加一倍多，一旦意外發生，後果堪虞。更大的危機在於自駕出行數量增加但管理跟不上，這就會導致順利舒適出行的目標都達不到，最大的危機是，公路上車輛成倍增加，加上管理跟不上，以及惡劣天氣三個不利因素同時出現，隨時出現不堪設想的局面。春運仍有四分之三還未完成，希望負責官員加倍警惕，慎防樂極生悲情况發生。

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