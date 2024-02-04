社評：得州邊境風波發酵 美國大選兩黨過招

得州獨立誇大其詞

移民議題拜登軟肋

上月中旬，一名母親及其兩個小孩在試圖穿越美墨邊界格蘭德河（Rio Grande）進入美國時溺斃，當聯邦邊境巡邏人員接報欲到邊境入口施救時，遭得州國民警衛隊阻攔。原來，共和黨籍得州州長阿博特（Greg Abbott）下令用鐵絲網封鎖了事發邊境入口，據稱是因去年12月美墨邊境湧入數以十萬計非法入境者，其中約三分之一從事發入口湧入。美國邊境管理權在聯邦政府，國土安全部遂於1月25日向得州發出警告，限其24小時內允許海關及邊境保護局人員進入該入口，但遭得州總檢察長拒絕。美國最高法院裁定，聯邦政府有權剪斷得州修建的鐵絲網，但裁決並未說得州不能再建，所以出現你剪你的，我建我的局面。阿博特稱，在聯邦對非法移民入境不聞不問時，得州有權自己應對「入侵者」，並宣布得州進入緊急狀態，全美25名共和黨州長連署聲明支持得州，其中10個州長表示會派本州國民警衛隊馳援得州，德桑蒂斯率先垂範。有分析指這是美國自南北戰爭以來最嚴重的聯邦與地方政府對抗，恐會引發內戰，甚至造成美國國家分裂。

不過，上述分析未免誇大其詞，按照已故美國最高法院大法官斯卡利亞（Antonin Gregory Scalia）生前所言，南北戰爭解決了美國一個重要憲法問題，那就是任何州都沒有脫離聯邦的權利。美國人自幼在學校熟知的誓言就是，「一個國家，不可分割」（One Nation, indivisible）。所以，得州若真要獨立，須修改美國憲法，需要38州批准或參衆兩院逾三分之二多數票贊成，才可能啓動，否則參與者都面臨叛國罪。

有數據稱，美國現有近3000萬非法移民。共和黨長期指摘，民主黨放任非法移民是出於選舉考量，除爭取少數族裔選票外，還透過特赦、發放福利等手段，將非法移民變成自身鐵票，還有意引導非法移民衝擊傳統由共和黨人主導的「紅州」，以改變當地人口結構。而在加州等民主黨控制的「藍州」，選民登記制度鬆弛，漏洞百出，非法移民甚至可參與投票。不過，亦有分析指，共和黨並非不要非法移民，而是不想令他們合法化。因為美國的農業和傳統製造業多分佈「紅州」，勞動力需求有周期性波動等特點，對勞工質素要求不高，而對低工資與勞工數量要求更高。因此，有人指共和黨要求建立更嚴格的移民與邊境管控機制，實際是為了對非法移民更好地「用完即棄」。

不過，非法移民的大量湧入，確實引起美國社會的廣泛關注。哥倫比亞廣播公司（CBS）新聞的最新民調顯示，63%受訪者認為政府應該對非法移民採取更嚴厲態度；上月位處東北的新罕布什爾州的初選民調亦顯示，民眾最關心的是南部邊境問題，通脹問題僅排第二。所以，邊境議題已成為拜登競選的軟肋之一，亦成為共和黨人的攻擊話題。

民主黨借力打力

特朗普令行禁止

拜登在移民與邊境議題上一直不敢有太過強硬的動作，主要顧慮是怕失去左翼選票，但看到特朗普已經幾乎在共和黨內初選出線，左翼已經別無選擇，而民意對邊境議題關注度升高，令拜登看到得州風波中有危有機，表態支持國會制訂法案，收緊邊境管控。他表示，只要國會通過具兩黨共識的法案，他會馬上簽署。參議院上周達成的一籃子計劃，除包含美墨邊境庇護制度改革外，還包含援助烏克蘭、以色列的撥款。所以，拜登這招借力打力，既回應民意，又化解共和黨人對撥款的杯葛。

特朗普看穿了拜登的用意，若邊境法案現在過關，這個選戰大殺器就過早失效，所以他要求國會內黨友轉而阻止這一法案。共和黨籍衆議長邁克約翰遜（Mike Johnson）就強調，不會在強硬的邊境執法措施上妥協。一些共和黨議員放風，國會毋須在移民與邊境議題採取行動，因為在這方面總統已擁有足夠權力，令參與兩黨談判的參議院共和黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）陷入尷尬。

事件發展至今，反映了美國兩黨政爭的本質，為爭選票，打擊對手，無所不用其極，而諸多國政甚至憲政問題因此遭扭曲、耽擱，無法真正解決。化解邊境議題這一軟肋後，拜登勝算大大提升。而經此一役，共和黨再次顯示在以特朗普為核心領導下的團結，令行禁止。接下來共和黨很可能一方面拖延國會通過邊境法案，另一方面轉換焦點，集中彈劾國土安全部長馬約卡斯（Alejandro Mayorkas）議題，就邊境移民問題的下一輪博弈，才剛剛開始。

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