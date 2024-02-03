社評：球王訪港變盛事嘉年華 民間交流可塑外界觀感

美斯重臨香江

帶動全城氣氛

2014年，美斯曾跟隨阿根廷國家隊來港，參與香港足球總會成立百周年慶祝活動，與港隊友賽，美斯後備落場半小時，交出兩入球及一助攻，協助阿根廷7球大勝。這次美斯重臨香江，與烏拉圭球星蘇亞雷斯等國際邁亞密隊友一起獻技，無論是今天在香港大球場進行的公開練習，以及明天與香港隊的表演賽，數萬張門票一早售罄。警方已宣布會在大球場一帶設置行動區域管制人流，沒有門票的市民不可進入該區域，預料屆時場面將相當「墟冚」。

美斯據報有傷在身，之前在沙特的表演賽，踢了不足10分鐘，不過球會主教練昨天表示美斯會落場。唯盼美斯傷勢不太嚴重，明天可以有相對較長的上陣時間，以饗入場球迷。美斯闊別香港十載，論體能，也許無法跟當打之年相比，但現在的美斯，貴為世界盃冠軍隊隊長，球王稱號當之無愧，本地球迷固然希望一睹其風采，更有內地球迷遠道而來捧場，球會在港下榻的酒店，早前特意推出附送門票的住宿及餐飲券計劃，相關套票亦早已售罄。政府提倡盛事經濟，球王訪港當然是盛事，雖然吸客作用只得一兩天，但至少可以引起話題、吸引目光，同時亦可帶動全城氣氛，為稍後一系列賀歲活動揭開序幕。

香港雖是彈丸之地，世界球壇排名也不高，但多年來不時都成功邀請國際著名球隊和球星來港獻技。今次以國際邁亞密班主身分來港的碧咸，球員時代便曾經隨皇家馬德里2003年訪港，當時皇馬陣容星光熠熠，朗拿度、施丹、費高、卡路士、魯爾和碧咸「6條A」一起訪港，場面哄動，相信不少球迷記憶猶新。當年皇馬訪港，乃是SARS疫潮之後。港府為了對內提振人心、對外展示香港活力，出錢主辦連串盛事，包括皇馬訪港、維港巨星匯等，雖然坊間對於部分公帑是否用得其所有意見，但整體而言，效果還是相當不俗。現在政府提倡「盛事經濟」，亦應該拋開各種包袱，倘若值得政府直接「落水」，就應該果斷為之；若私人機構有好構思，當局則應該積極支持、動員更多力量，爭取將效果最大化。

這次美斯訪港，由商業機構主辦。政府透過「M」品牌計劃提供1600萬元配對撥款，主辦方則因應政府要求，作出一些配合，例如安排國際邁阿密部分球員與本港青年球員互動交流，以及由免費電視台製作賽事直播節目，令這次盛事的接觸面，由數萬名入場球迷，擴大至全港市民。電視台方面更特別安排了近年炙手可熱的歌星，於開賽前表演。政府提倡為盛事「增值」，今次當局聯同賽事主辦單位及電視台，將一場足球表演賽，包裝成面向全港市民的大型嘉年華，是一次好的嘗試，經驗值得記取。

香港經濟陷困，牽涉內外多重結構性的因素，問題並非搞搞「盛事經濟」就可以解決，類似今次美斯訪港的一次過盛事，性質某程度只屬「放煙花」，促進經濟的效果非常有限，但從促進對外交流的角度，現在香港確實應該多辦國際性的盛事。世界百年不遇變局，中美關係惡化，西方對華對港的態度，也明顯轉趨負面。雖然特區當局強調要向外說好香港故事，但美英主導了國際話語權，關於香港的負面論述鋪天蓋地，可不是特區官員密密出訪，就能解決。這時候，香港更要多交朋友，多邀海外人士來港，透過親身接觸，了解香港各方各面的情况。

說好香港故事

抗衡負面論述

香港美商會主席趙富年（Geoffrey Siebengartner）日前主持午餐會，談及本港多宗國安大案及23條立法等，一邊說會密切留意事態發展，一邊稱會致力對外如實準確反映香港客觀實况，在過分負面的看法之外，提供「抗衡論述」（counter-narrative）。港大副校長王于漸接受本報專訪，坦言地緣政治對本港經濟是一大挑戰，但香港仍可重建與歐美聯繫，畢竟現在問題主要出在政治層面，很多美國人依然樂於跟香港做生意，而華府不打壓的生意，還有很多。說好香港故事，重點在於讓別人了解香港現况全貌，不會只得片面資訊。耳聞不如目睹，多辦國際盛事，多邀海外人士來港，正好可以發揮這方面的作用，當局也可以把握機會，向外傳達「香港依舊歡迎交流合作、國際性始終沒變」的抗衡論述。今次國際邁阿密訪港友賽，還有稍後的潮流嘉年華 ComplexCon，都是來自美國，說明兩地民間交流絕對有其空間。當局可以鼓勵商界多些牽頭舉辦盛事，減少政治色彩，避免外國政客上綱上線。

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