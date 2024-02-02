社評：23條立法應付境外勢力 條文清晰可令外商安心

外國商會態度觀望

關注營商環境影響

《基本法》23條規定，特區應自行立法，處理7類危害國家安全的罪行，除了禁止叛國、竊取國家機密等行為，也禁止外國政治組織在港進行政治活動、禁止本港政治組織與外國政治組織建立聯繫。當今大國鬥爭激烈，國際形勢凶險，遠甚於 2003年政府首度推動23條立法之時。這次政府提出的立法諮詢文件，多項建議都是針對境外勢力及間諜活動，當中最突出的是新增「境外干預罪」，禁止任何人以不當手段配合境外勢力，干預國家和特區事務，包括影響中央或特區政策、干預選舉、影響立法會及法院履行職能等。諮詢文件亦建議賦權政府，禁止危害國安的「與特區有關聯境外組織」在港活動。打擊間諜活動方面，竊取國家秘密罪固然適用，另外，文件亦提出禁止任何人勾結境外勢力發布虛假或誤導陳述。

過去數天，英國保安國務大臣和歐盟發言人等均有談及本港23條立法，措辭用語雖不一，但主旋律都是批評，質疑23條立法影響外資信心。國家外交部則強調，完成23條立法是香港特區憲制責任，也是應對內外環境深刻變化的迫切要求，又指英國去年才推出新的《國家安全法》，批評英方雙重標準。香港需要維護國家安全，應付來自外部的威脅，國際新形勢下，23條立法惹來西方政府及政客抨擊，乃是意料中事，至於會否真的影響外資信心，外商態度才是真正關鍵所在。

觀乎外國商會初步反應，大抵以觀望為主，並不太過憂慮，但亦密切關注事態進展，以及潛在影響。歐洲商會表示，明白香港有完成立法的義務，會密切研究諮詢文件，尤其留意對保障基本人權、法治、資訊流通等潛在影響，強調這些都是香港吸引營商的核心價值，期待諮詢期內進一步與港府討論。德國商會主席赫佑漢也表示，要進一步研究諮詢文件及國家機密的定義，惟他同時提到，國安法下未見有德國公司撤走或減少在港運作，相信德國公司在港守法做生意，不受23條立法影響。他希望最終出台的法案，可以盡量具體，釐清外商對信息流通的關注，又建議當局多強調「兩制」的元素。

23條立法所要針對的，是境外政治勢力以不同手法或途徑，在港從事危害國安的活動，犯法與否除了看行為，更要看意圖，而法庭的責任，就是根據法律和控辯雙方舉證，按照普通法原則，判斷被告是否有危害國安意圖。舉例說，有人關注「呼籲沽港元」是否違法，但如果當事人沒有危害國安意圖，不涉及勾結境外政治勢力或不當手段，便不應該有問題，這大抵亦是當局近日澄清時的主張。外商來港做正當生意，在商言商別無其他，確實不會無端捲入國安案件。

不過根據歐洲商會和德國商會的說法，他們對法律條文和字眼清晰與否，顯然相當關注。他們擔心的，不是有商會成員「誤墮法網」，而是法例字眼流於含糊空泛，可能對資訊正常流通以至整體營商環境造成影響，令外商覺得「不自在」，寧可減少在港運作。香港作為國際金融中心，資訊自由流通極為重要。特區當局有責任回應外商的關切，除了多作解說，制訂條文時也要力求清晰具體，維護香港營商環境，令外商放心。

除了外商，相信不少外國NGO也在密切關注23條立法，畢竟具體條文及法律定義，可能影響他們在港活動。當局則強調，何謂「外國政治組織」及其「代理人」、何謂與外國政治組織有「聯繫」，《社團條例》已清晰訂明，23條立法會沿用相關定義，社福團體和國際環保組織不屬於政治組織。至於應否仿效新加坡《防止外來干預法》，設立「監察名單」制度，將外國政治組織列入名單，讓對方知道會受監察，諮詢文件提到港府曾作考慮，但認為現行《社團條例》下基於維護國安需要可以禁止社團運作的機制行之有效，所以毋須引入登記制度。

維護香港獨特性

讓外商NGO自在

設立「登記制度」，理論上可提高透明度，但反過來看，監察名單的存在，其實就反映當局抱有懷疑態度，這也可能令一些外國NGO感到不自在。香港是高度開放的國際都市，外國NGO在港存在，本身就是彰顯香港獨特性的一環。只要他們合法守法，當局就應該讓他們如常在港運作。世界百年不遇變局，很多政府都在採取更強力的措施維護國家安全，儼然成了國際趨勢。大國明爭暗鬥激烈，香港不能太天真。維護國安的法律工具，不能是「無牙老虎」，但經常帶着這頭「有牙老虎」高調示眾，又是另一回事。德國商會主席提到，23條立法，除了條文應該盡可能具體清晰，也提到日後執法的頻率，會影響海外對香港的觀感，倘若動不動就有人被指摘涉嫌違反國安法例，這樣的氛圍，很難令外商和外國NGO感到安心自在。

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