社評：國家秘密可設豁免條款 加入重大公眾利益考慮

維護國安為公眾

特殊情况須考慮

23條立法諮詢文件涉及5類罪行，其中「竊取國家機密及間諜行為」的篇章列明，建議「國家秘密」涵蓋7個範疇，包括國家或特區的重大決策、國防、外事、科技及經濟社會發展的秘密等。文件引述內地有關國家秘密和間諜的法律，提到《中華人民共和國保守國家秘密法》（下稱《國家秘密法》）將國家秘密分為絕密、機密及秘密三級，至於何謂間諜行為，則可參考全國人大常委會去年通過的《反間諜法》，除了竊取、刺探、收買、非法提供國家秘密及情報等典型間諜行為，也包括參加間諜組織或接受間諜組織及其代理人的任務。

根據諮詢文件，涉及國家秘密的罪行，必須包含兩項重要元素，即案件涉及「無合法權限」下披露「相當可能危害國安」的消息。理論上，傳媒不會僅僅因為披露一些政府內幕消息，例如搶先爆料房屋政策有變，就干犯了竊取國家秘密罪，當局必須有充分證據，支持相關消息曝光「相當可能危害國安」，指控才有機會成立。另外，《國家秘密法》已明確界定，商業信息不是國家秘密，23條立法對於國家秘密的定義，當然不可能與內地法律相悖，出現「在香港是秘密、在內地卻不然」的情况，何况香港作為國際金融中心，也沒理由將商業資料視為國家機密。不過話說回來，傳媒始終有機會接觸到各類敏感材料，業界擔心因為發放可能涉及國家安全的消息而誤墮法網，實不難理解。

有關國家秘密的罪行，諮詢文件未有提及豁免例外情况。立法會上，有議員提及，傳媒能否以公眾利益獲得豁免。政府官員表示可以討論，但不能輕率列出豁免範圍；有意見則認為，如果是傷害國家安全的事，本身就不符合公眾利益，所以無法以公眾利益作為答辯理由。

雖然國家利益與個人權利常有矛盾，需要努力尋求平衡，惟理論上，國家的存在，就是為了抵禦外侮、保護集體，從這一角度而言，維護國家安全，就是為了公眾利益，這在大多數情况下的確可以成立。舉例說，有關軍事國防、經濟金融的秘密部署，若然泄露出去，確有可能牽動社禝安危。可是現實中，總有各種各樣特殊情况，例如核電站發生堆芯熔毁危機、社區發現傳播力強兼致命的不明病毒，又或有主要官員嚴重瀆職等，倘若當局誤判將之列作機密，未有及時發布，確有可能對公眾利益帶來無法挽回的損害。這時候，公眾利益考慮理應具有凌駕性；傳媒若掌握可靠資料，也有專業責任告訴公眾。

當然，這類特殊情况發生的機率非常低，然而西諺也有云，凡事只要可能出錯，就一定會出錯；百年一遇、千年一遇的事情，始終有可能發生。23條立法有關國家秘密的部分，應否加入豁免條款，值得多從這角度思考。當局若擔心出現濫用「公眾利益作為抗辯理由」的情况，大可考慮採取高門檻高標準，例如被告必須證明事件的確涉及「重大公眾利益」。問題的關鍵，不在於傳媒是否可以有什麼「特權」，而是加入豁免條款後，法庭就可以因應具體案情，合理判斷；倘若沒有相關條款，他日萬一真的出現涉及「重大公眾利益」的事態，知情者也可能因為擔心觸犯法例，而不敢講出內情，傳媒也未必「敢報敢揭」。

文件未提罰則

公眾難作討論

諮詢文件就豁免條款問題「留白」，另外也未有觸及各項罪行的具體罰則。文件僅就一些罪行的刑責，提出一些簡單原則，例如在任或曾任公職人員泄露國家秘密的最高刑罰，應比一般人高；設立「叛亂罪」是要處理比一般暴動更嚴重的行為，鑑於現行公安條例下的暴動罪罰則，未能充分反映叛亂嚴重危害國安的本質，所以叛亂罪的罰則，將比暴動罪更重。誠然，23條立法仍在諮詢，各項罪行內容尚待具體化和清晰化，事事寫得太死，也不似在諮詢各方意見，然而無可否認，各項罪行罰則輕重，必然是外界關注重點之一，諮詢文件未提相關建議，公眾難免有無從討論之感，期望當局在諮詢期內，可以就罰則問題，有更多介紹，以便各界討論。

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