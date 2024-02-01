明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 台灣大選 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

社評

社評：國家秘密可設豁免條款 加入重大公眾利益考慮

【明報社評】《基本法》23條立法涵蓋竊取國家秘密，諮詢文件未有提及例外豁免，外界關注傳媒可否以「公眾利益」作為免責理由。理論上，維護國家安全，本身就是為了維護公眾利益，泄露重大政經軍事機密部署，危及國家安全，當然有違公眾利益，然而現實中也的確可能出現一些特殊情况，應該及早讓公眾知道實情，重大公共衛生危機正是一例。當局應認真考慮加入豁免條款，預留特事特辦的空間。諮詢文件另一「留白位」，是未有提及各項罪行的具體刑罰建議，公眾很難給予意見，期待當局在這方面可以提供更多材料，方便各界更深入討論。

維護國安為公眾

特殊情况須考慮

23條立法諮詢文件涉及5類罪行，其中「竊取國家機密及間諜行為」的篇章列明，建議「國家秘密」涵蓋7個範疇，包括國家或特區的重大決策、國防、外事、科技及經濟社會發展的秘密等。文件引述內地有關國家秘密和間諜的法律，提到《中華人民共和國保守國家秘密法》（下稱《國家秘密法》）將國家秘密分為絕密、機密及秘密三級，至於何謂間諜行為，則可參考全國人大常委會去年通過的《反間諜法》，除了竊取、刺探、收買、非法提供國家秘密及情報等典型間諜行為，也包括參加間諜組織或接受間諜組織及其代理人的任務。

根據諮詢文件，涉及國家秘密的罪行，必須包含兩項重要元素，即案件涉及「無合法權限」下披露「相當可能危害國安」的消息。理論上，傳媒不會僅僅因為披露一些政府內幕消息，例如搶先爆料房屋政策有變，就干犯了竊取國家秘密罪，當局必須有充分證據，支持相關消息曝光「相當可能危害國安」，指控才有機會成立。另外，《國家秘密法》已明確界定，商業信息不是國家秘密，23條立法對於國家秘密的定義，當然不可能與內地法律相悖，出現「在香港是秘密、在內地卻不然」的情况，何况香港作為國際金融中心，也沒理由將商業資料視為國家機密。不過話說回來，傳媒始終有機會接觸到各類敏感材料，業界擔心因為發放可能涉及國家安全的消息而誤墮法網，實不難理解。

有關國家秘密的罪行，諮詢文件未有提及豁免例外情况。立法會上，有議員提及，傳媒能否以公眾利益獲得豁免。政府官員表示可以討論，但不能輕率列出豁免範圍；有意見則認為，如果是傷害國家安全的事，本身就不符合公眾利益，所以無法以公眾利益作為答辯理由。

雖然國家利益與個人權利常有矛盾，需要努力尋求平衡，惟理論上，國家的存在，就是為了抵禦外侮、保護集體，從這一角度而言，維護國家安全，就是為了公眾利益，這在大多數情况下的確可以成立。舉例說，有關軍事國防、經濟金融的秘密部署，若然泄露出去，確有可能牽動社禝安危。可是現實中，總有各種各樣特殊情况，例如核電站發生堆芯熔毁危機、社區發現傳播力強兼致命的不明病毒，又或有主要官員嚴重瀆職等，倘若當局誤判將之列作機密，未有及時發布，確有可能對公眾利益帶來無法挽回的損害。這時候，公眾利益考慮理應具有凌駕性；傳媒若掌握可靠資料，也有專業責任告訴公眾。

當然，這類特殊情况發生的機率非常低，然而西諺也有云，凡事只要可能出錯，就一定會出錯；百年一遇、千年一遇的事情，始終有可能發生。23條立法有關國家秘密的部分，應否加入豁免條款，值得多從這角度思考。當局若擔心出現濫用「公眾利益作為抗辯理由」的情况，大可考慮採取高門檻高標準，例如被告必須證明事件的確涉及「重大公眾利益」。問題的關鍵，不在於傳媒是否可以有什麼「特權」，而是加入豁免條款後，法庭就可以因應具體案情，合理判斷；倘若沒有相關條款，他日萬一真的出現涉及「重大公眾利益」的事態，知情者也可能因為擔心觸犯法例，而不敢講出內情，傳媒也未必「敢報敢揭」。

文件未提罰則

公眾難作討論

諮詢文件就豁免條款問題「留白」，另外也未有觸及各項罪行的具體罰則。文件僅就一些罪行的刑責，提出一些簡單原則，例如在任或曾任公職人員泄露國家秘密的最高刑罰，應比一般人高；設立「叛亂罪」是要處理比一般暴動更嚴重的行為，鑑於現行公安條例下的暴動罪罰則，未能充分反映叛亂嚴重危害國安的本質，所以叛亂罪的罰則，將比暴動罪更重。誠然，23條立法仍在諮詢，各項罪行內容尚待具體化和清晰化，事事寫得太死，也不似在諮詢各方意見，然而無可否認，各項罪行罰則輕重，必然是外界關注重點之一，諮詢文件未提相關建議，公眾難免有無從討論之感，期望當局在諮詢期內，可以就罰則問題，有更多介紹，以便各界討論。

■歡迎回應editorial@mingpao.com

上 / 下一篇新聞