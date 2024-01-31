社評：23條罪行定義要清晰 諮詢須多聽不同意見

國安環境有別2003年

當年今日需要難比較

23條立法公眾諮詢期昨天正式展開，下月28日完結，為期大約4周，較2003年23條立法3個月諮詢期為短。行政長官李家超表示，香港面對的國家安全風險，包括「境外」和「境內」兩部分，現在「大家都知道安全風險可以突如其來」，一定要盡快做好維護國安的工作，由於「社會對23條立法已有普遍共識」，所以當局認為諮詢期約一個月是合適的。

《基本法》23條訂明，特區應自行立法，禁止叛國、分裂國家、煽動叛亂、顛覆政府、竊取國家機密的行為，以及禁止外國政治組織在港進行政治活動、禁止本地政治組織與外國政治組織建立聯繫，然而拖了26年，特區仍未完成相關立法，成為國家安全缺口，面對凶險國際形勢，完成23條立法，確是宜早不宜遲；國安缺口堵上後，當局也可專心拼經濟。昨天律政司長就立法工作提出「四個必須」，包括必須按照香港實際情况及外國經驗，制定具前瞻性的維護國家安全法；必須盡早完成憲制責任；必須與港區國安法及全國人大相關決定一致；必須按適用於香港的國際標準，保障人權自由及法治原則。

事隔21年，政府再推23條立法，外界難免會拿最新諮詢文件內容，與當年的諮詢文件及法例草案比較，不過話說回來，法例的制訂，一大目的就是為了回應現實需要，讓當局有足夠法律工具，處理眼前問題。時代在變，現實需要也變，當年今日立法建議有別，很難簡單以「辣」與「不辣」去概括，尤其是國家安全問題，本身就跟內外安全環境息息相關，太平盛世與風高浪急時期，考慮可以很不同。本世紀初，美國忙於反恐，大國關係緩和，經濟合作至上，寬鬆的外部環境，令不少人都覺得23條立法不過是「有備無患」，就算要立法亦應該以「最低限度」原則去處理。相比之下，當下中美鬥爭激烈，外部環境嚴峻，當年的一套，放在這個時空，恐怕亦行不通。

今次23條立法，除了涵蓋叛國、叛亂、竊取國家秘密等5類《港區國安法》沒有包含的罪行，另外也新增兩類23條未有提及的罪行，包括境外干預罪，以及破壞公共基礎設施及電子系統危害國安。這幾年，美國跟盟友常指控其他國家利用社交媒體等手段，非法介入當地選舉政治，然而美國自己才是這方面的「真正強手」，由上世紀支持拉美右翼軍人政變推翻民選政府，到本世紀烏克蘭兩次顏色革命，例子不勝枚舉；2010年，伊朗核設施遭電腦病毒重擊，背後涉及美國國安部門，更是「公開的秘密」。面對新科技新形勢，23條立法當然也要追上時代，應對新形式的威脅，關鍵是條文須精準針對危害國安行為，不會窒礙科技創新和合作，也不能令外國商界覺得，就連批評港府財政政策等，也有可能被扯到「境外干預」。

有關國家秘密和煽動定義，也是外界相當關注的問題，新聞界和外商尤其擔心國家秘密定義若不明確，有可能誤墮法案，諮詢文件則強調，當局會參考不同國家做法，重點在於證明犯罪意圖。文件提出「國家秘密」涵蓋7類事項，包括關乎國家或香港重大決策，以及科技、經濟、社會發展等的秘密，但是否干犯竊密泄密罪行，還得取決於其他條件，包括是否非法取得，以及有關消息在「不當披露」後，「相當可能會損害國家安全或利益」；煽動罪行方面，文件提出的「煽動意圖」，包括引起對國家根本制度，中央與香港特區行政、立法、司法機關等的「憎恨及離叛行為」，以及引起香港與內地居民之間的「憎恨或敵意」等，但同時亦會參考《刑事罪行條例》的豁免安排，若意圖僅為完善憲制秩序等提出意見，不論以任何方式表達，皆不違法。

立法應引入豁免條款

容許以公眾利益抗辯

23條立法，需要在維護國安與保障市民權利之間，尋求合理平衡，罪行元素界定愈清晰愈明確，愈有利於釋除市民、商界和外資的疑慮。有關竊取國家秘密、煽動叛離憎恨等罪行，當局應該多聽法律界、新聞界等不同持份者的意見，盡量顧及他們的合理關切。另外， 23條立法亦應該在合理情况下，容許以「重大公眾利益」作為豁免責任的理由。諮詢文件標榜借鑑外國經驗，但一些西方「民主國家」的國安法例，其實也相當狠。舉例說，維基解密阿桑奇案，美國援引《間諜法》提出檢控，但有關法例多年來一直被法律學者和民間組織批評定義含糊、屢被當局濫用打壓揭弊者。另外，美國反恐法例，容許無限期羈留疑犯，同樣備受批評。23條立法，可以多借鑑其他國家經驗，但一些不好的做法，特區政府不應該參考。

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