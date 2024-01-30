社評：「走塑」解說面向公眾 鼓勵自備容器減廢

前期解說聚焦商戶

公眾宣傳急起直追

今年是本港落實環保減廢政策的重要年頭。過去數周，有關垃圾徵費的問題，在社會引起廣泛討論，無論物管公司、清潔工以至一般市民，對於垃圾徵費具體細節都有很多疑惑，最終政府決定將措施正式生效日期，由原定4月1日押後至8月1日，並由政府部門4月起先行先試。然而除了垃圾徵費，本港今年還有另一項重大環保政策即將實施，那就是管制即棄塑膠餐具及塑膠產品。

塑膠製品極難自然分解，若以堆填方式處理，分解過程隨時要上百年；若焚化，則會釋出有害污染物。雖然香港早於2009年開始逐步實施膠袋徵費，但在「走塑」方面，遲遲未見進一步的重大措施出台；新冠疫情期間，市民用餐慣了外賣，更令塑膠餐具和膠袋的棄置量上升。根據環保署最新數字，2022年棄置於堆填區的固體廢物量達574萬公噸，當中廢棄塑膠佔逾兩成，政府與社會各界必須加緊「走塑」。

分階段管制即棄塑膠餐具及塑膠產品，政府準備多時。首階段原定去年第四季實施，惟因法例審議進度較預期慢，去年10月才通過立法，當局決定押後至今年4月22日，即「世界地球日」正式實施，具體規定包括禁止發售或向外賣顧客提供即棄膠餐具，例如發泡膠盒、飲管、即棄膠叉和膠匙等；至於即棄膠杯等，首階段只禁止食肆向堂食顧客提供，明年第二階段實施時，才擴展至外賣顧客，屆時目標是所有即棄餐具全面無塑。另外，首階段「走塑」措施，還會管制一系列即棄塑膠產品的製造、銷售和供應。4月22日起，本港將禁止銷售及免費供應膠棉花棒、氣球棒、充氣打氣棒、膠牙籤等。

垃圾徵費的複雜性，在於牽涉大量持份者，不同大廈又有不同情况，很多具體執行細節，都要靠業界和業主法團等自行協商，反觀管制即棄塑膠餐具及塑膠產品，跟膠袋徵費相似，只需從「源頭」供應入手，要求餐飲零售業商戶配合，具體操作執行相對容易一些。事實上，早在政府立法之前，本港一些大型連鎖快餐店已自行推出減塑措施。政府也提到，過去數月一直有向業界解說新措施，相信業界已做好準備。不過當局面向公眾的宣傳，似乎來得較遲，若不是垃圾徵費押後，媒體和網上近日多了有關「走塑」的討論，相信很多市民都不知道，原來首階段「走塑」政策不足3個月後實施；傳媒觀察也發現，很多前線員工並不清楚新措施內容。

「走塑」措施影響面雖然不似垃圾徵費般廣，但任何牽涉到公眾日常生活的措施，當局都有必要從用家角度多做宣傳解說，尤其是社交媒體年代，以訛傳訛特別容易，公眾有可能過度反應。近日有連鎖藥房分店的即用即棄棉花棒及牙線棒貨架被清空，亦有市民稱擔心禁售而大量購入牙縫刷備用，正是例子。當局表示，環保署網站已列明一些「走塑」環保替代品，但這種等待「有興趣」市民上網查閱的做法流於被動，守株待兔，並不可取。當局應該抓緊未來兩個多月時間，伙拍商戶、環保團體以至區議員等，透過街站、社交媒體等不同渠道，主動接觸公眾，多做解說。

餐飲業落實「走塑」，外界關注點之一是替代品成本。有業界人士稱，紙製或木製即棄餐具的成本，顯著高於即棄膠餐具，相關成本或將轉嫁給市民，環境局長則稱，「走塑」後改用其他替代品，隨着使用量與入貨量多了，價格也會相應下降。實際情况如何，也許要待「走塑」實施一段時間後才能確定。木製或紙製即棄產品，無疑比塑膠容易分解，但從源頭減廢角度，即用即棄這概念，本身就不環保，最省錢兼環保的方法，一定是自備可重用容器。

自備容器移風易俗

借鑑外地致力推廣

雖然近年一些餐飲店接受市民自備容器購買飲品或外賣食物，但更多店舖是心存顧慮，既覺得容器大小缺標準，也擔心顧客自備容器或欠衛生，一旦食物中毒會被算到頭上。不過放眼其他地區，鼓勵顧客自備容器的做法，已愈來愈普遍。在台灣，手搖飲品店成行成市，當局為了減少即棄塑膠杯使用量，近年規定全台連鎖飲料店、便利店等，必須為自備容器的消費者提供至少5元台幣優惠，又要求連鎖快餐店至少5%門市必須提供循環杯租借服務，做法值得香港參考。鼓勵市民自備杯具，移風易俗當然無法一蹴而就，由商戶提供重用杯租借，也牽涉很多配套安排，然而當局仍應致力推動，一邊鼓勵商界參與，一邊多向公眾推廣。

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