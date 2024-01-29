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社評

社評：廣東經濟增長遜全國平均 加速轉型審慎樂觀或可期

【明報社評】廣東省去年經濟增長率4.8%，未能達到政府設定「5%以上」的目標，且低於全國5.2%的平均增幅。省長王偉中連續兩年在政府工作報告中使用「事非經過不知難」來形容前一年經歷的難度，但表示「經濟回升向好、長期向好的基本趨勢沒有改變」，今年是否能夠達到設定目標的5%增長，除取決於國際與國內經濟環境改善因素外，很大程度要看邁向高科技轉型的速度，省長豪言「再創讓世界刮目相看的新的更大奇蹟」，能否實現是未知之數，若然今年部署的各項措施，包括攜手港澳打造融入國內國際雙循環，能夠取得成果，審慎樂觀可期。

廣東經濟總量可匹敵加拿大

進出口微升發展前景不樂觀

雖然廣東經濟增長未符理想，但成為全國首個省經濟總量突破13萬億元人民幣，連續35年居於全國第一大省，地區產值在全球排名第11（排名第10的加拿大去年經濟增長只有1.9%），成績還是值得肯定的。省長王偉中在省人大會議上總結經濟增長出現三大問題，包括經濟回升向好的基礎不穩固，特別是經濟外向度高，受外部環境衝擊影響更直接；有效需求不足，一些企業經營困難；關鍵核心技術卡脖子問題仍然突出。

廣東歷來是全國外貿大省，如今國際環境嚴峻，多年佔據中國第一大貿易伙伴的美國，去年中美貿易額下降11.6%，美國已經降為中國的第三大貿易國，對廣東的衝擊不言而喻。去年廣東進出口總額微升0.3%，今年的目標增幅也只是1%，能否達到也有難度。在總體對外貿易萎縮的情况下，新能源汽車出口一枝獨秀。去年全國生產每4輛新能源汽車，有1輛是廣東造，出口增長更達到229%，而且還帶動相關行業發展，今年還有新建和投產儲能電池廠，相信能帶動高科技出口。

過去出口依靠大量的製造業加工產品，今年政府工作報告也提到「製造業當家」，但含金量卻是今非昔比。除新能源產業外，還要壯大8個萬億元產值的產業集群，諸如超高清視頻顯示、生物醫藥以及高端裝備製造等。以高附加值的製造業當家，產值增加「以一頂百」。另一個廣東省委以重任的出口支柱是跨境電子商務，去年利用網絡平台進行跨境進出口貿易，總額達到8000億元，佔全國三分之一，今年目標要超過萬億元，廣東跟海外聯繫無遠弗屆，成為跨境電商的強項，再下一城不是問題，若能以此提升製造業產品出口，亦可彌補傳統進出口貿易萎縮的短板。

至於核心科技被卡脖子的問題，是過去忽視基礎科學研究的欠債，雖然現在下決心急起直追，但不可能有立竿見影的效果。廣東表示要深入實施「廣東強芯（片）」等工程，加快推進關鍵核心技術自主可控，這是舉國體制的問題，而在廣東，則有毗鄰香港之利。政府工作報告提出，「爭取國家在大灣區部署若干科技重大項目和重大工程，聯合港澳科技力量深度參與重大科研攻關任務」。這才是「廣東所需，香港所能」的事情，利用大灣區這個平台，得到國家的扶持，不但對廣東高科技產品的研發有利，香港發展科研的實力也可進一步提升，還可從科技轉化中獲得實惠。

卡脖子核心技術求突破

聯手香港爭國家大項目

廣東與香港聯手承擔國家重大科研項目，離不開兩地人才融合機制，然而，從廣東省政府工作報告中的有關表述，似乎還停留在「搶人才」方面跟香港競爭，而未見促進兩地科研人才協同合作的措施。誠然，只要爭取到國家重大項目，資金可以跨境流動，兩地科研人員也會因應各自能力合作，但人員流動目前還存在很多不必要的阻隔，廣東和香港特區政府應該加快研究，打破藩籬而不是各自出招去搶人才。

投資基建是拉動經濟發展的不二法門，廣東省長提出很多大型基建項目，諸如動工興建珠三角樞紐機場作為廣州第二個機場，以及多條高鐵新線等，這些基建工程不但能夠帶動相關行業的發展，還能夠提供一定的就業崗位。去年廣東省的失業率達到5.3%，高於全國平均水平的5.2%，今年的目標不降反升，預期達到5.5%，相信這是因為創新科技行業科技水平高，僱用人手不多，而且有很多是本地勞動力市場未必能夠提供的人才充任，反而令到本省的失業率上升。

廣東省今年的工作目標，雖然提出十大民生工程，但措施不夠具體，恐怕會影響經濟與民生平衡發展的效果，平衡發展的問題還有地區差異，全國經濟總量第二大省江蘇，地區產值超過1萬億元的城市有5個，廣東則只有深圳、廣州、佛山和東莞4個，廣東富貴城市集中在珠三角，東西兩翼還處於欠發達的狀况多年未變。如果從長三角有9個城市產值過萬億，珠三角只有4個的角度比較，可持續發展前景堪憂略見一斑。

廣東經濟發展前景不但影響香港，在全國也是舉足輕重，從今年廣東省的部署看，有利因素還是佔多，審慎樂觀可期，但在國際環境預期不會利好中國的情况下，廣東在高科技轉型速度方面，必須快馬揚鞭自奮蹄。

■歡迎回應editorial@mingpao.com

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