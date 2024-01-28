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社評

社評：特朗普復辟嚇壞盟友 兩黨政策差異被誇大

【明報社評】美國前總統特朗普本月在共和黨總統候選人初選中，先後在艾奧瓦州、新罕布什爾州勝出，並以大比數輾壓對手，一般預料，他很大可能代表共和黨出選總統。而民主黨方面，現任總統拜登亦已展開連任競選活動。今年美國大選，很大可能重演4年前的兩名老人對決的舊戲碼。現時多項民調顯示，2020年落敗的特朗普，支持度領先拜登，顯示美國民意的詭異變化。當輿論開始討論明年特朗普重返白宮的後果時，多數美國盟友都不寒而慄。不過，美國的總統選戰還有10個月時間，特朗普能否復辟，仍有變數，而對美國兩黨政策特別是外交政策的差異，不宜誇大。

特朗普控制共和黨

支持率暫領先拜登

從爭取黨內提名開始，特朗普就氣勢如虹，其對手紛紛退選，特別是佛羅里達州州長德桑蒂斯（Ron DeSantis）退選，意味特朗普黨內最大障礙消失。雖然最後一個對手、前駐聯合國大使黑利（Nikki Haley）堅持不退，但她在前兩次初選中，得票與特朗普相差逾10個百分點，預料退選亦只是時間問題。據報，共和黨全國委員會（RNC）或打破常規，以決議方式提前宣告特朗普為黨內初選勝出者。果真如此，特朗普將成為共和黨初選歷史上，首名在「超級星期二」（Super Tuesday）之前，就獲黨內提名的候選人。

特朗普在黨內的壓倒優勢，既反映了共和黨內接班人才的不濟，亦反映其民粹化舉動鞏固共和黨的基本盤後，黨內建制派不得不臣服。有分析認為，特朗普的黨內地位，甚至超越2016年競選獲勝時。

在特朗普上周贏得第二場黨內初選時，「真清晰政治」（RealClearPolitics）網站民調顯示，若現在投票，特朗普與拜登的支持率分別為47.3%和43.5%，而前一周兩人支持率分別是46.0%和44.4%，可見兩人的支持率此消彼長。特朗普競選主打經濟牌，稱其任內美國經濟強勁。拜登雖然收拾了特朗普留下的疫情爛攤子，任內股市與經濟數據同樣表現亮眼，但在通脹高企之下，民眾的個人感受相對遜色。

最令特朗普意外驚喜的是，他在年輕選民中竟領先拜登。《紐約時報》和錫耶納學院（Siena College）去年12月的民調發現，他在18至29歲選民中領先拜登6個百分點。4年前的選舉中，特朗普在同一年齡組落後拜登24個百分點。原因可能除拜登年紀老邁外，還與年輕人不滿其過分偏袒以色列有關。

特朗普近年雖然官司纏身，但他成功將自己打造成民主黨的「政治迫害受害者」，故每次司法起訴，其支持率都會上升。特朗普的得勢，既有美國社會撕裂、政治極端化的因素，亦在戕害美國司法的公信力。若他在11月大選獲勝，將成為132年來首名相隔一屆後再次勝選的美國總統。

面對特朗普復辟的可能，美國的盟友都已表達憂心。「特朗普主義」就是「美國優先」（America First），他上次當政時與歐洲盟友關係欠佳，甚至欲退出北約，一旦他回歸白宮，美歐關係料將再度不穩。據透露，特朗普2020年曾對歐盟委員會主席馮德萊恩表示，若歐洲受到攻擊，美國不會伸援手。比利時首相德克羅警告，特朗普若再次入主白宮，歐洲必須準備好「獨立自主」。歐洲央行行長拉加德更明確表示，特朗普勝選對歐洲構成「明確的威脅」。《經濟學人》智庫最新「全球風險評估」報告，將特朗普再次當選列入全球十大危機。

不過，政治之事，一日都嫌長，更何况美國總統選戰還有漫長的10個月，特朗普能否當選，仍有諸多變數。特朗普雖然贏了兩個州的黨內初選，但他在擁有大學學歷、高收入的黨員和獨立選民中得票率不如黑利，而從4年前的經驗看，決定選舉最終結果的，主要還是中間選民的取態。而他的連串官司，對其人格殺傷力仍不可小覷，即便在保守的艾奧瓦州，約有10%的支持者表示，若他罪成就不會在11月把票投給他。

同時，現任總統拜登雖然暫時在民調落後，但畢竟擁有巨大的行政資源，據預測，到今年首季末，其競選團隊將在電視宣傳上投入1億美元，而到7月這一數字將高達3億美元。拜登若能成功將競選主題轉為聚焦在墮胎權和民主等話題，亦可在其基礎選民、獨立人士甚至一些溫和的共和黨人中引起共鳴，扭轉現時不利的局面。所以，現在說特朗普必然重返白宮為時尚早。

歐洲盟友憂心忡忡

拜登政策大同小異

更重要的是，特朗普與拜登兩人外交政策的差異，有被渲染誇大之嫌。特朗普當年威脅退出北約、聲稱戰時不幫歐洲，是為敦促盟國增加軍費開支的「激將法」。拜登上台後雖注重與盟友溝通，但在涉及利益問題上，仍是「美國優先」，《通脹削減法案》對歐盟就寸土不讓；特朗普主張戰略收縮，但從阿富汗撤軍的卻是拜登；偏袒以色列方面，兩人更不分軒輊。對華政策上，特朗普是貿易戰始作俑者，但他下台時，美國在中美貿易的逆差卻史上最高，拜登執政3年，中國已從美國第一大進口國變成第三大進口國，可見其脫鈎力度更甚。無論下屆總統是誰，中美關係都難實質改善。今年總統大選，由兩名最不受歡迎的政客對決，美國人民亦深感厭倦。

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