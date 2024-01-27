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社評

社評：改變官僚被動思維 積極進取爭辦盛事

【明報社評】政府推動「盛事經濟」，最新公布的數項大型盛事，包括金庸百年誕辰紀念活動、國際著名流行化盛事ComplexCon等，均有一定叫座力，有助吸引旅客、對外推廣「香港品牌」，期望當局可以做好配套及國際宣傳。香港「盛事之都」形象近年有所褪色，除了受場地硬件所影響，當局「搶騷搶盛事」不及區內其他城市進取，明顯也是問題。政府昨天宣布成立跨部門盛事統籌協調組，並就「盛事經濟」訂立關鍵績效指標（KPI），期望當局可以一改保守被動官僚思維，結合商界及民間力量，切實做出成績，吸引更多世界級盛事和「大騷」來港。

改善軟硬件配套

推陳出新「搶盛事」

行政長官李家超日前出席立法會互動交流答問會，與議員討論「盛事經濟」。李家超表示，推動「盛事經濟」，發揮香港國際城市作用，符合高增值發展方向，可以吸引各方旅客，帶動經濟增加收入，當局正考慮由政府搭台，提供一站式服務，便利組織舉辦盛事。財政司副司長黃偉綸聯同多名官員，昨天進一步交代政府構思，文化藝術盛事委員會主席鄭志剛則簡介了今年一些大型盛事。

根據當局說法，爭取或協助盛事落戶本港的準則有三，包括吸引旅客市民、有助提升本港形象以及香港作為超級聯繫人角色。政府會成立跨部門盛事統籌協調組，由財政司副司長和文體旅局長任正副組長，推動、支持和便利盛事落戶香港，旅發局將發揮一站式窗口的聯絡角色，協助主辦機構物色場地、審視計劃建議及宣傳方面的投入。財政司副司長黃偉綸強調，政府未來會「主動出擊」，爭取更多國際大型盛事來港，旅發局會聯同政府相關部門，在全球物色合適盛事，與活動主辦方或中介積極聯繫，商討引入香港的可能性，至於已經來港的盛事，當局會進一步增值活動，包括與主辦單位商討，在盛事周邊加入藝術、美食、購物或主題旅遊等合適活動。

香港「盛事之都」形象近年失色不少，3年疫情封控，固然是一個影響因素；官僚因循不夠進取、軟硬件配套不足，也是「盛事之都」不進則退的原因。根據旅發局網站之前的介紹，今年至少有15項大型活動，當中香港花卉展、國際七人欖球賽、巴塞爾藝術展、香港單車節、香港國際電影節等，都是舉辦多年的活動，雖然每年都吸引不少捧場客，甚至成為了「香港品牌」一部分，然而在此之外，當局仍須不斷推陳出新，增添亮點，尤其是區內其他城市近年都相當進取「搶盛事」，香港故步自封，難免被比下去。

以「演唱會經濟」為例，本港大型室內表演場地不足，一直困擾業界。紅館檔期經常爆滿，亞博館可容納最多1.4萬人，現為香港最大室內表演場地，但與外國一些可坐數萬人的場館相比，規模實嫌不足。業界指出，國際巨星巡迴世界演唱，選擇在哪兒開騷，首要考慮表演場地能否容納大量觀眾，一方面配合製作需要，另一方面亦要顧及收支平衡，香港在這方面已甚為輸蝕。李家超在答問會上亦承認，本港在場地方面要「加把勁」。理論上，隨着啟德體育園年底落成，香港將有一個可容納5萬人的場館，然而業界仍有不少疑慮，畢竟營運不良、管理不善的大型體育場館，放眼世界不乏例子，啟德體育園其他配套好不好，同樣有待觀察，現階段業界難以評估新場館是否適合舉行大型演唱會，也不清楚租借場成本。

美國樂壇天后Taylor Swift早前宣布世界巡迴演唱會，香港不在名單之上，新加坡則榜上有名。有立法會議員稱，香港曾跟演唱會主辦方商討設站開騷，卻不及澳門和新加坡進取。澳門方面開出免場租及提供五星級酒店服務的豐厚條件，新加坡更進一步，出動「銀彈」攻勢，最終「搶騷」成功。立法會上，有議員質詢當局為何錯失良機，文體旅局長卻稱，誰來誰不來「交由市場決定」，背後所反映的，依然是那種「積極不干預」的保守思維，就連議員也批評政府回答「非常官僚」。誠然，政府爭取舉辦盛事，不一定要提供財政支援，2003年SARS後，港府動用公帑主辦維港巨星匯、贊助皇馬訪港，便曾引發爭議，然而當區內競爭對手都在積極「搶盛事」，港府至少也要展示出決心和鬥心。

結合商界民間力量

發掘機會勇於創新

「盛事經濟」不能一曝十寒，必須持之以恆。當局提出就「盛事經濟」訂立KPI，對於督促各部門努力，相信有一定幫助，然而主辦盛事除了求量，更要求質。以開騷為例，能夠邀請國際頂尖巨星來港表演一次，對於宣傳香港的效果，一定勝過搞十次普通演唱會。當局制定「盛事經濟」KPI時，必須緊記這一點。爭取盛事落戶，除了決心和誠意，有時也要講人脈。去年11月，國際頂尖時裝品牌2024初秋男裝時裝騷首度在港舉行，一大原因便是有關品牌的創意總監，與文化藝術盛事委員會主席是好友。政府推動「盛事經濟」，未來應積極伙拍商界和民間力量，發掘機會，敢於創新；為了吸引更多盛事來港，政府亦要簡化活動申請程序，以及改善相關軟硬件配套。

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