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社評

社評：23條立法再出發 兼顧一國與兩制

【明報社評】《基本法》23條今年立法，行政長官出席立法會答問會，提到將設立專隊，展開解說工作、反駁謬見。《基本法》23條立法是特區憲制責任，一拖26年，面對現今複雜凶險的國際形勢，有必要盡快完成，至於具體條文內容，應本着一國兩制原則去思考，罪行定義須體現「一國」，如何處理則按「兩制」辦事，無論法律程序還是舉證，均應貫徹普通法原則，體現香港獨特性。23條立法是敏感政治議題，當局應該多聽意見，將合理關切與無理政治攻擊加以區分，盡力消除社會各界及外商的疑慮。

罪行定義體現「一國」

處理方式貫徹「兩制」

《基本法》第23條訂明，香港特別行政區應自行立法禁止任何叛國、分裂國家、煽動叛亂、顛覆中央人民政府及竊取國家機密的行為，禁止外國政治組織在香港進行政治活動，禁止香港政治組織與外國政治組織建立聯繫。這「七宗罪」中，叛國及煽動叛亂罪，目前主要以《刑事罪行條例》有關煽動罪的條文處理。2020年實施的《港區國安法》，涵蓋了分裂國家、顛覆國家政權、恐怖活動、勾結外國或境外勢力危害國家安全4個罪類，當中恐怖活動罪不在《基本法》23條羅列的「七宗罪」內。23條立法，相信將重點處理港區國安法尚未涵蓋的罪行。

23條立法是特區必須履行的憲制責任，然而拖了26年，至今仍未完成。2002年，特區政府發表《基本法》23條立法諮詢文件，社會爭論不休，翌年七一50萬人上街遊行，反對當時的條例草案，迫使政府撤回。此後，23條立法一度儼如不能碰的「政治禁忌」，直至2019年反修例風暴爆發，翌年中央出手制定港區國安法後，23條立法才再度提上議事日程。政府早前預告，今年將就23條立法。行政長官李家超昨天出席立法會答問會，雖然未有具體交代立法日程，但表明有關23條立法的準備工作，已進入最後階段，希望盡快為立法工作畫上句號，然後全力拼經濟。觀乎李家超的說法，立法草案相信很快就會正式公布。

21世紀初的國際環境，跟目前判若天淵。當時美國正忙於「反恐」出兵中東，中國則「入世」未幾，中美關係以合作為主。反觀當下中美鬥爭激烈，美國遏制中國發展，香港亦成為打擊對象。現在特區推動23條立法，所要面對的外部環境，無疑比廿年前惡劣得多，肯定會面臨西方政客及主流媒體群起批評攻擊，然而換個角度看，正因為大國鬥爭激烈險惡，香港更有必要盡快完成立法，擁有足夠的法律工具，維護國家安全。

廿多年前社會各界討論23條立法時，未有社交媒體、未有假新聞假信息等問題，也沒有港區國安法。現在政府重推23條立法，無可避免需要因應新形勢，也要考慮與港區國安法接軌和兼容的問題，畢竟港區國安法是全國人大常委會以《基本法》附件三引入香港的全國性法律，特區本地立法不能與之相違。政府2003年推動23條立法時，曾表示國安控罪在原訟法庭可按陪審團審訊。此一時彼一時，港區國安法確立了指定法官制度，相信新的23立法草案，也會沿用有關做法。

外國情報人員在港活動，長期以來都相當活躍，只是各方秘而不宣。國際新形勢下，香港需要法律工具，應付各類敵對間諜活動。今次23條立法，重點之一，正是填補相關法律空白，草案如何定義「國家機密」與「外國政治組織」，料將成為外界關注焦點。

放眼世界，有關竊取或泄露「國家機密」的問題，經常都惹來爭議。舉例說，維基解密創辦人阿桑奇揭露美軍虐囚黑幕，遭美國政府以《間諜法》起訴，當中便牽涉到公開保密信息的問題。世界各地都有維護國家安全的法律，特區23條立法，可以參考其他不同地方的做法，然而關於罪行的定義，必須體現「一國」原則，沒理由出現「一個國家，兩種定義」的情况。「國家機密」顧名思義是國家事務，《中華人民共和國保守國家秘密法》列出了7類「秘密事項」，香港作為一個特別行政區，不可能自行定義何謂「國家機密」，必須參照國家定義，但如何處理相關罪行，則可以按「兩制」方針辦事。中央一再強調，全力支持香港維持普通法制度。特區23條立法，亦應貫徹這一原則，體現普通法精神。

堅持普通法制度

解說釋外資疑慮

日前法律年度開啟典禮儀式，大律師公會主席杜淦堃提到，以目前地緣政治形勢，特區23條立法很可能受到攻擊，出現「香港法治已死」一類指控，外界一些質疑「可能並不真誠」，然而許多人確有真正的擔憂，促請政府確保新例清晰準確、諮詢過程透明。社交媒體年代，網上文宣鋪天蓋地，當中經常攙雜大量聳人聽聞的不實流言。行政長官李家超昨天表示，將設立「應變反駁隊」，應付政治抹黑攻擊，然而當局也要致力釋除公眾和商界的真切疑慮。當下香港需要搶人才、搶企業、搶資金。23條立法涉及間諜、竊密、外國組織等問題，外商密切關注，也是理所當然。李家超提到將設立「解說專隊」，配合23條立法，回應外資關切必須是專隊工作重點之一。當局應主動與外國學術機構、投資基金、跨國企業等接觸，積極進行解說，避免誤解。

歡迎回應 editorial@mingpao.com

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