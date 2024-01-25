社評：中央出手救市 免累實體經濟

提振市場信心

降準踏一大步

過去一年，內地與本港股市疲弱，滬深300指數全年跌逾一成，恒指跌幅更接近14%，連續4年下挫。踏入2024年，兩地股市頹勢持續，截至本周一，恒指已累跌8.5%，內地四大主要指數日前也跌至接近4年低位，上證指數今年以來下跌7%。外媒數據顯示，內地及香港股市總市值，自2021年高位已暴瀉超過6萬億美元，印度股市本周初更「爬頭」，以4.33萬億美元總市值，超越香港的4.29萬億美元，成為全球第四大股票市場，僅次於美國、中國內地及日本。

當然，資本市場表現，跟實體經濟狀况以至民眾對經濟好壞的「體感」，可以存在明顯落差。美國股市火紅，經濟數據相對也不差，但民調卻顯示，很多美國人都覺得經濟狀况糟糕，不滿拜登政府表現；內地股市不振，但去年經濟增長仍達到5.2%，在全球貿易逆風急吹下，進出口以人民幣計價也錄得小幅增長。中央一再強調，製造業是立國之本，也是實體經濟的基礎，中國特色金融發展之路，必須堅持以服務實體經濟作為根本宗旨，穩中求進、防控風險，但股市表現太不濟，實體經濟也無可避免受累。

美國遏制中國發展，金融戰是其中一環。華府一再耍手段，限制美國資本投資中國企業，地緣政治因素，令歐美資金減少涉足中國，轉移到日本、印度等「友好國家」市場；與此同時，內地企業若要到美國上市，也有可能面對更多刁難。選擇在內地或香港融資，當然是另一條出路，問題是目前兩地股市都疲不能興，不少重磅企業別無選擇，唯有押後上市大計，融資計劃受阻，一定影響擴張發展步伐。

新冠疫情3年，內地長期厲行封控，付出一定經濟代價，地方政府債務亦顯著增加。另外，內地經濟轉型，推動高質量發展，對不可持續的房地產發展模式從嚴整治，大方向正確，但房地產市道大幅調整，對內需造成打擊，亦屬不爭事實。雖然內地官方一再強調，內地經濟總體向好勢態未變，一些「知華派」外地經濟學者和投資專家也對中國前景表示樂觀，但在美國帶頭渲染「中國經濟發展見頂論」下，部分投資者確是寧可避險。市場信心不足，並非官方努力唱好就能鞏固。

近半年來，中央一再推出宏觀政策措施穩樓市促消費，惟房地產發展新模式建立需時，地方債務問題也要花時間拆解，高質量發展更不可能一蹴而就。資本市場只爭朝夕，期望有更直接的救市措施。總理李強本周一主持國務院常務會議，提出採取更多「有力措施」，穩定股市及投資者信心；外媒指內地考慮多項救市措施，包括設立2萬億元人民幣股市平準基金，以及將股票沽貨限制由互惠基金擴大至保險企業等，進一步燃起救市憧憬。昨天人行宣布 2月5日下調存款準備金率0.5個百分點，向市場提供1萬億元流動性，可視為中央決定出手救市的分水嶺，相信稍後還有更多「穩市場」行動，至於具體力度有多大，仍須拭目以待。

外媒有關設立股市平準基金的報道，引來部分市場人士對中央直接入市的憧憬，然而值得留意的是，2015年夏天內地股災，「國家隊」投入逾1.5萬億元「暴力救市」，卻未能扭轉頹勢，股市兩度探底，直至2016年，才反覆回升。中央今回會否再出此招，存在一定疑問。有別於減息直接刺激花錢需求，人行降準主要作用，是讓銀行把更多存款用作放貸，創造更多貨幣供應，減低資金成本，從而支持實體經濟。今次人行降準0.5個百分點，以及下調「支農支小」再貸款和再貼現利率，重點都是推動融資成本下行，觀乎人行行長潘功勝最新說法，不搞「大水猛灌」，相信仍是中央的立場。

金融要為實體經濟服務

不搞「大水猛灌」未見變化

內地近期有通縮壓力。潘功勝強調，人行要把推動價格溫和回升，作為把握貨幣政策的重要考量，要堅守貨幣政策目標，保持貨幣穩定，以促進經濟增長，同時引導金融機構科學評估風險，約束對產能過剩行業的融資供給，更有針對性地滿足合理消費融資需求。潘功勝又提到中央政府總體債務規模不高，積極的財政政策仍有較大空間，去年第四季增發的1萬億元人民幣國債，絕大部分會於今年使用。凡此種種，都顯示中央堅持金融要為實體經濟服務，不會為托市而托市。中央出手救市，對內地和本港股市一定有支持作用，然而當下左右市場走勢的內外政經變數實在太多，市場信心鞏固需時，過程中股市有可能大起大落，投資者須注意風險。

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