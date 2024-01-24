明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 台灣大選 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

社評

社評：盛事經濟可帶動氣氛 振興市場須通盤戰略

【明報社評】香港經濟疲憊股樓不振，既有外部因素影響，亦有內部自生動力不足的問題。政府提倡「盛事經濟」，多些邀請國際著名品牌及重量級人物來港，高調參與各類盛事，可以幫香港「省招牌」搞活氣氛，以及洗刷一下近年外界對香港的一些負面形象，但要提振資本市場及實體經濟，並非單靠「說好香港故事」便能做到。地緣政治角力令歐美資金紛紛避險他去，乃是客觀現實，當局需要直面問題，制訂通盤戰略，設法吸引更多資金來港、處理市場信心不足等問題，期望《財政預算》案在這方面有更深入更細緻的着墨。

國際盛事提高曝光率

吸資金還看賺錢機會

明天立法會行政長官互動交流答問會，推動盛事經濟是其中一個議題。行政長官李家超昨天表示，舉辦大型國際會議、大型賽事、大型表演、大型活動等，可以吸引全球各地訪客參與，帶動旅遊及餐飲、零售等行業的收益，而且盛事經濟有磁石效應，盛事愈多，香港吸引力發揮得愈好，這又可帶來更多盛事，他希望與議員一起探討，政府與社會各界如何推動更多盛事在港舉行，以及如何為盛事增值，提升訪客良好經驗及印象，將「人氣」變成「財氣」。

香港以往有盛事之都的美譽，惟3年疫情封關，確令這個招牌有所褪色。去年以來，政府在爭取主辦大型盛事方面，下了不少工夫。今年的盛事，更是陸續有來，單計1至4月，便有40多項大型活動及國際會議。例如今明兩天便有第17屆亞洲金融論壇，超過3000名全球各地金融和商界代表參與，包括各國財金官員、央行和監管機構代表及商界領袖等。另外，今年稍後，本港還會有一系列大型國際金融活動，包括「裕澤香江」高峰論壇、東亞保險會議、金融科技周、國際金融領袖投資峰會等。文體盛事方面，近期較受注目的，包括ATP男子職業網球巡迴賽事隔21年重臨香江、球王美斯領軍的國際邁阿密下月初與港隊友賽，還有國際時裝品牌Dior於3月下旬在港舉辦初秋男裝時裝展等。

過去數年香港飽歷衝擊，經濟不振股樓皆疲，悲觀情緒瀰漫社會，多辦一些大型康體盛事，讓市民投入參與，可以振奮人心；大型時尚品牌相繼來港開騷，吸引國際名人匯聚，星光熠熠場面，有利對外宣傳香港。舉辦大型國際會議及金融論壇，廣邀各國官員及業界巨頭聚首，也可突出香港作為國家門戶及國際樞紐的角色。美英主導國際話語權，近年中美鬥爭激烈，香港內外政治環境巨變，西方媒體紛以相當負面的角度，看待香港以至整個中國，影響部分外資對本港營商環境的觀感。主辦盛事吸引國際商界人士來港， 一睹實際情况，至少可以減少一些誤解。

多辦國際級盛事，可以提高香港曝光率，吸引多些旅客訪港，這一定是好事，惟盛事經濟對於提振資本市場和實體經濟的作用，實亦不宜高估。政府推動盛事經濟「省招牌」，有助對外說好香港故事，但公關宣傳效果始終有局限，資金來不來，最終還是看投資賺錢機會。去年底，促進股票市場流動性專責小組向政府提交報告，外媒引述兩名小組成員稱，報告其中一項建議，是加強向東南亞及中東投資者招手，吸引當地大企業來港上市，但如果本港股市持續低迷，就算當局不斷招手，也未必能夠吸引更多中東及東南亞資金來港。

港股疲不能興，外媒最新數據顯示，印度交易所上市股票總值達到4.3萬億美元，超越港交所上市公司總市值4.29萬億美元，成為全球第四大股票市場。恒指周一收市跌穿15,000點，昨天外媒指內地可能出招救市，港股反彈，萬五點失而復得，然而後市走勢還得走着瞧。最近特區高官一再稱，去年香港銀行總存款額按年增長料逾5%，亦有約2500億港元資金經南向通流入港股市場，「資金處於淨流入狀態」，但港股表現如此不濟，市民實在很難相信這是「資金淨流入」下的情况，甚至質疑當局報喜不報憂，這反而不利鞏固市場信心。

內地救市惠及香港

提振信心政府有責

美國遏抑中國發展，科技戰、金融戰層出不窮。環球資本市場由美國主導，過去一年環球股市發展，的確令人覺得地緣政治因素左右着資金流向。舉例說，日本實體經濟表現不算理想，也不見東京當局有重大振興經濟措施，但東京股市卻升見數十年高位，連日本方面的分析亦提到，一大原因是資金從中國轉移到日本。儘管不少指標顯示，目前美股日股皆顯著高估，內地和香港股市則顯著低估，然而資本市場就是跟紅頂白，高處未算高，低處未算低。提振市場信心是內地和香港眼前要務。國務院總理李強最近表示，要採取更有力措施穩市場穩信心。倘若內地真的出重招救市，對本港當然有支持作用，但特區政府亦不能守株待兔，坐等內地出招，必須因應國際政經新形勢，擬定宏觀戰略，設法吸引各方資金、穩定市場信心，而不是只得一些零碎措施。下月財政預算案，當局須致力回應市場關切。

■歡迎回應editorial@mingpao.com

上 / 下一篇新聞