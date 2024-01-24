社評：盛事經濟可帶動氣氛 振興市場須通盤戰略

國際盛事提高曝光率

吸資金還看賺錢機會

明天立法會行政長官互動交流答問會，推動盛事經濟是其中一個議題。行政長官李家超昨天表示，舉辦大型國際會議、大型賽事、大型表演、大型活動等，可以吸引全球各地訪客參與，帶動旅遊及餐飲、零售等行業的收益，而且盛事經濟有磁石效應，盛事愈多，香港吸引力發揮得愈好，這又可帶來更多盛事，他希望與議員一起探討，政府與社會各界如何推動更多盛事在港舉行，以及如何為盛事增值，提升訪客良好經驗及印象，將「人氣」變成「財氣」。

香港以往有盛事之都的美譽，惟3年疫情封關，確令這個招牌有所褪色。去年以來，政府在爭取主辦大型盛事方面，下了不少工夫。今年的盛事，更是陸續有來，單計1至4月，便有40多項大型活動及國際會議。例如今明兩天便有第17屆亞洲金融論壇，超過3000名全球各地金融和商界代表參與，包括各國財金官員、央行和監管機構代表及商界領袖等。另外，今年稍後，本港還會有一系列大型國際金融活動，包括「裕澤香江」高峰論壇、東亞保險會議、金融科技周、國際金融領袖投資峰會等。文體盛事方面，近期較受注目的，包括ATP男子職業網球巡迴賽事隔21年重臨香江、球王美斯領軍的國際邁阿密下月初與港隊友賽，還有國際時裝品牌Dior於3月下旬在港舉辦初秋男裝時裝展等。

過去數年香港飽歷衝擊，經濟不振股樓皆疲，悲觀情緒瀰漫社會，多辦一些大型康體盛事，讓市民投入參與，可以振奮人心；大型時尚品牌相繼來港開騷，吸引國際名人匯聚，星光熠熠場面，有利對外宣傳香港。舉辦大型國際會議及金融論壇，廣邀各國官員及業界巨頭聚首，也可突出香港作為國家門戶及國際樞紐的角色。美英主導國際話語權，近年中美鬥爭激烈，香港內外政治環境巨變，西方媒體紛以相當負面的角度，看待香港以至整個中國，影響部分外資對本港營商環境的觀感。主辦盛事吸引國際商界人士來港， 一睹實際情况，至少可以減少一些誤解。

多辦國際級盛事，可以提高香港曝光率，吸引多些旅客訪港，這一定是好事，惟盛事經濟對於提振資本市場和實體經濟的作用，實亦不宜高估。政府推動盛事經濟「省招牌」，有助對外說好香港故事，但公關宣傳效果始終有局限，資金來不來，最終還是看投資賺錢機會。去年底，促進股票市場流動性專責小組向政府提交報告，外媒引述兩名小組成員稱，報告其中一項建議，是加強向東南亞及中東投資者招手，吸引當地大企業來港上市，但如果本港股市持續低迷，就算當局不斷招手，也未必能夠吸引更多中東及東南亞資金來港。

港股疲不能興，外媒最新數據顯示，印度交易所上市股票總值達到4.3萬億美元，超越港交所上市公司總市值4.29萬億美元，成為全球第四大股票市場。恒指周一收市跌穿15,000點，昨天外媒指內地可能出招救市，港股反彈，萬五點失而復得，然而後市走勢還得走着瞧。最近特區高官一再稱，去年香港銀行總存款額按年增長料逾5%，亦有約2500億港元資金經南向通流入港股市場，「資金處於淨流入狀態」，但港股表現如此不濟，市民實在很難相信這是「資金淨流入」下的情况，甚至質疑當局報喜不報憂，這反而不利鞏固市場信心。

內地救市惠及香港

提振信心政府有責

美國遏抑中國發展，科技戰、金融戰層出不窮。環球資本市場由美國主導，過去一年環球股市發展，的確令人覺得地緣政治因素左右着資金流向。舉例說，日本實體經濟表現不算理想，也不見東京當局有重大振興經濟措施，但東京股市卻升見數十年高位，連日本方面的分析亦提到，一大原因是資金從中國轉移到日本。儘管不少指標顯示，目前美股日股皆顯著高估，內地和香港股市則顯著低估，然而資本市場就是跟紅頂白，高處未算高，低處未算低。提振市場信心是內地和香港眼前要務。國務院總理李強最近表示，要採取更有力措施穩市場穩信心。倘若內地真的出重招救市，對本港當然有支持作用，但特區政府亦不能守株待兔，坐等內地出招，必須因應國際政經新形勢，擬定宏觀戰略，設法吸引各方資金、穩定市場信心，而不是只得一些零碎措施。下月財政預算案，當局須致力回應市場關切。

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