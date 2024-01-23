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社評

社評：維護香港獨特性 不同意見多包容

【明報社評】藝術發展局終止對「香港舞台劇獎頒獎禮」資助，在文藝界引發激烈迴響。當局的公開解釋，提到上屆頒獎禮邀請漫畫家尊子及記者蔡玉玲任頒獎嘉賓，以及主持人以「紅線」為話題，反映決定帶有政治性，當局若認為當日頒獎禮真的有不妥當之處，可以公開反駁、議事論事，而不是在事發半年後，突然以停止資助的手法「懲罰」主辦方，兼且不給予申辯機會。多元開放是香港獨特性所在，只要不是違法或弄虛作假，當局應該多以包容態度，體待不同意見，不應該將有稜角的觀點，與「軟對抗」混為一談，若連「紅線問題」也成為不能談的紅線，對於維護香港獨特性，並無好處。

劇協頒獎禮惹風波

停資助懲罰理據弱

香港戲劇協會（下稱劇協）主辦的「香港舞台劇獎頒獎禮」，過去24年一直獲得藝發局資助，然而劇協上周表示，上月接到局方通知，指上屆（第31屆）頒獎禮內容，對藝發局聲譽「造成損害或不利影響」，扣減未付的最後一期撥款，局方同時又以「競爭劇烈及資源有限」為理由，停止資助今屆頒獎禮。

藝發局公開回應事件，最初僅提到頒獎禮「作出不尋常安排」，「收到不少意見」質疑內容及安排不妥，惟沒有進一步說明，其後才發稿交代「不妥內容」，包括「有別以往」邀請戲劇界前輩、知名藝術家、政府代表、藝發局代表等作為頒獎嘉賓的做法，選擇邀請「當時充滿新聞話題的時事漫畫家」尊子，以及記者蔡玉玲女士擔任頒獎嘉賓；局方又提到，當日頒獎禮主持人以「紅橋」、「紅線」為話題，「意有所指、語帶雙關」，「如果以此手法引起公眾及媒體注意及製造社會話題」，局方不能苟同，決定扣減資助，以示「不能接受」。考慮到文體旅局長公開支持藝發局決定，康文署亦決定不提供今屆場地，外界認為政府在今次事件中有角色，亦屬情理之中。

當局的說法，反映終止資助一事，明顯與政治有關，若不是有人從國安角度投訴頒獎禮，相信藝發局主席霍啟剛日前亦不用提到，需要「盡量降低違反國安法風險」。若有人在公開場合公然違反國安法，當然要依法追究，問題是當日頒獎禮上，是否真的有「涉嫌違反」國安法的內容安排？觀乎已知材料，實在看不出有違法情况。

藝發局質疑頒獎嘉賓安排「有別以往」，劇協會長馮祿德已澄清，以往他們亦曾邀請時裝、體育及新聞界人士任頒獎嘉賓。廣義來說，紀錄片製作人和漫畫家，也跟文化藝術相關，不見得為何不能當頒獎嘉賓。蔡玉玲和尊子是新聞人物，但頒獎禮舉行時，兩人皆屬無罪之身，蔡玉玲剛獲終院裁定查冊案上訴得直；至於尊子的漫畫，雖然一再惹來高官抨擊，但他從未因此被控違反國安或煽動等罪。倘若只因有人視他倆為「逆鱗」，反對他們上台頒獎，當局事後就要「懲罰」劇協，包容度未免太低。

無可否認，上屆香港舞台劇獎頒獎禮，由以「勇氣」為主題、邀請蔡玉玲尊子作頒獎嘉賓，以至主持人以「紅橋」和「紅線」為話題，的確惹來很多政治聯想，但表達對「紅線」的憂慮和關注，本身並不是什麼彌天大罪。現在當局決定扣減撥款、終止資助及拒借場地，怎麼看都是一種懲罰，形同政治施壓，最好連紅線問題也不要談。

意見觀點有稜角

並不等於軟對抗

誠然，頒獎禮不應該過度政治化。1975年荷李活奧斯卡頒獎禮，反戰影片《心靈與智慧》獲頒最佳紀錄片獎，監製台上讀出越共官員致謝信息，即場爭議不絕，奧斯卡主持隨後要急急代表主辦單位讀出聲明，劃清界線；1993年荷李活奧斯卡頒獎禮，影星李察基爾上台頒獎卻無視大會講稿，大談西藏獨立，結果主辦單位禁止他再當頒獎嘉賓20年。第31屆香港舞台劇獎頒獎禮去年中舉行，倘若當局認為主辦單位真有失當之處，大可發表聲明，就事論事，公開批評，而不是因為有人投訴，多月後突然秋後算帳，過程未予劇協正式申辯機會，中斷資助又說不出具體標準，僅以一句「競爭劇烈及資源有限」帶過。當局指頒獎禮內容對藝發局聲譽「造成損害或不利影響」，然而當局處理今次事件手法粗暴，所造成的「觀感損害」其實可能更大。

港英時代的香港，政治審查長期嚴苛，紅線處處可見。1950年代內地電影《女籃5號》因出現五星旗及中國國歌，遭港英禁播；1980年代初電影《皇天后土》則因為涉及文革內容，港英當局以「破壞本港與其他地區友好關係」為由禁播。港大學者吳海傑便指出，過去百多年本港的言論表達自由空間，其實很受全球政治大勢影響。無論如何，由上世紀末到本世紀初的30年間，香港所享有的言論及表達自由，確實處於史無前例的高度，成為了香港重要標記。國際新形勢下，香港必須維護國家安全，同時也要維護社會自由開放的獨特性。

近年一系列事件，由圖書館下架風波，到中環食肆外黃帽工人塗鴉被抹等，令人覺得當局有太多忌諱和紅線，收到投訴未搞清楚就從嚴處理。特區當局這兩年常談「軟對抗」問題，有關現象確實存在，但不等於一些有稜角的觀點，又或一些當局不中聽的意見，統統都是軟對抗。當局對於這類觀點和意見，應該多持包容態度，若下下都重手整治，反應過度，將影響社會自由開放氛圍。公權力運用必須時刻保持審慎。今次劇協頒獎禮風波，當局處理是否合理合度，有必要斟酌。

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