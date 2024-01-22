社評：年輕人就業形勢嚴峻 增加社會服務創就業

年輕人失業率仍然高企

大學畢業生就業壓力增

疫情過後，百廢待舉，經濟增長仍然疲軟，失業問題突出。去年失業率為5.2%，較上一年回落0.4個百分點，但分析具體數據，結構性問題更加令人憂慮。大城市的失業率比中小城市高出0.2個百分點，當中本地戶籍失業率又高於外來務工人員，反映經濟增長所提供的崗位，較多為本地人不願意做低收入的臨時工作。影響所及，是政府的失業救濟開支增加，因為只有本地人才有資格申領失業救濟，而目前各地政府的財政收入下降，任何額外開支都是百上加斤。

去年5月公布16至24歲組別的失業率為20.8%，成為歷史新高。統計局及後不再公布這個組別的失業率，今年改變統計方法，撇出這個年齡段在學學生人數，經調整後去年失業率為14.9%。這個做法合理，但年輕人的高失業率，所產生的社會問題不能低估。

對年輕人就業不利的第一大結構性矛盾是「地區不平衡」，大學畢業生的首選工作地點是北京、上海、廣州和深圳等特大城市，或者退而求其次到杭州、成都等大城市工作，無疑大城市的工作機會最多，但競爭也十分激烈，特別是最近兩年，新增職位不敷應用，另外，提供大量就業崗位的進出口貿易及相關行業，由於國際貿易大幅收縮，廣東去年進出口總值增長只有0.3%。大學畢業在大城市找不到工作，到中小城市也未必能夠找到合適工作，去還是留這個兩難的局面，困擾初出茅廬的年輕人。

「年輕是最大的資本」這句話近年有點不靈，經濟不景或者發展速度放緩，企業新開發產品或服務也隨之減弱，過去10多年一路猛進的資訊科技行業，每年新增就業崗位不知凡幾，但這兩年戛然而止，即使仍有招聘崗位，但過去被裁員的員工，成為新畢業生的競爭對手，沒有工作經驗的新畢業生競爭力低下。統計局新的統計方法，撇出16至24歲這個組別的在校生，意思是這個組別的失業率，大部分反映22歲大學畢業到24歲仍然找不到工作的數據。

去年大學畢業生1158萬人，今年再進一步增加到1187萬人，若新增職位數量未能振興，畢業生的出路更加困難。今年投考國家級公務員的數量，首次突破300萬，這個數字還沒有計算投考各省公務員的人數，但回鄉當公務員亦非坦途，寧夏一個省級公務員職位，有3572人同時在爭，青海最高的競爭率是5872人爭一個職位。這些都是極端例子，而今年普遍的情况是，投考研究生的人數下降，438萬名大學畢業生希望通過讀研究院提高就業競爭力，比2023年下跌36萬人。內地近年進入「學位通脹」年代，很多職位只招碩士畢業生，深圳一間中學招聘30多名老師，大部分擁有北京、清華博士學位，或來自名校碩士生。然而，今年投考研究生數量是多年來首次下降，反映學生對投資在「學位增值」的信心下降，年輕人所面對的另一個兩難局面，同樣是結構性矛盾。

創新科技新增崗位不多

社會服務職位應該增加

經濟轉型邁向創新科技，去年新能源汽車產量達到949萬輛，出口120萬輛，成為經濟增長和出口貿易的支撐點，本來是大學畢業生的用武之地，但創新科技的特點是機械化程度高，聘用人手少，雖然也創造了很多新增崗位，但依照傳統觀念，選擇攻讀會計、工商管理等專業的學生，畢業即失業成為另一個結構性問題。

這些地區、年齡、工作類型的不平衡所形成的結構性矛盾，都在催促改革，創新科技的研發與銷售，都需要跨學科的知識與技能，現時本科與碩士的課程單一及過分細緻，大學在學科設置，以及碩士研究生是否應該由三年改為兩年制，也應該檢討。

為年輕人創造就業機會的改革，還需要中央政府的頂層設計。一直以來，國家在拉動經濟發展的投資，絕大部分投放在修橋起路的基建設施，而忽視在社會服務方面的投放力量。現在出現中小學生心理疾病問題愈趨嚴重，而社工和心理輔導老師卻嚴重不足；老齡社會的服務需求增加，政府注重提供送餐及健康護理，忽略銀髮族也需要康樂活動；改善環境政府投放資源在污水處理等設施，及垃圾分類的措施，卻沒有重視推廣環保意識的教育觀念。這些社會服務，都需要大學畢業生，開設更多這樣的職位，可以為大學畢業生提供就業，也可以吸納他們投身於服務社會的職業與事業。

年輕人失業率高企，解決辦法主要依靠經濟發展去創造就業崗位，無可厚非，但一些結構性矛盾則不會消失，政府應該改變思路，可從改革管治模式去解決年輕人失業問題。

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