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社評

社評：加沙戰事連鎖反應 外溢影響全球政經

【明報社評】以色列與巴勒斯坦哈馬斯在加沙的戰爭打了3個多月，仍未分勝負，但這場戰爭的外溢效應正不斷擴散。以軍在加沙進退維谷之際，又打算在北部與黎巴嫩真主黨開闢新戰線；也門胡塞武裝為聲援哈馬斯，在紅海海域襲擊與以色列有關商船，美英等國展開護航，一周6次轟炸胡塞武裝，惟成效不彰，更引發對方報復反擊；被指是胡塞武裝後台的伊朗，為報復國內恐襲爆炸，先後襲擊伊拉克、巴基斯坦，約旦亦突然空襲敘利亞，引發穆斯林國家內鬨……不斷增加的火頭，詭異的跨境襲擊，多個第三地衝突，反映以巴戰爭已對地區和全球政治經濟，產生連鎖反應。

以軍欲闢第二戰場

紅海拖累全球經濟

儘管以軍在加沙的「地氈式」轟炸已經殺死2.4萬名巴勒斯坦人，但百多名以色列人質仍未被救出，哈馬斯仍不時向以境內發射火箭彈。軍事行動每日令以色列額外開支約2.2億美元，內塔尼亞胡政府據報正尋找「退出」策略。近期以色列在北部與伊朗支持的黎巴嫩真主黨交火不斷，以方利用情報技術優勢，在黎「精準清除」多名哈馬斯和真主黨領導人或指揮官，與真主黨軍事衝突不斷升級。以軍總參謀長哈萊維上周三表示，與黎巴嫩開戰的可能性正在增加。有分析認為，以色列政府為掩飾在加沙的退卻，可能選擇開闢北方戰線。但真主黨已經放言，「這將是一場漫長的戰鬥，一場需要耐心的消耗戰」。

紅海危機是近期最引人矚目的以巴衝突「衍生物」。為聲援哈馬斯，也門胡塞武裝去年11月起用無人機和導彈襲擊途經紅海的商船。美國聯合多國展開護航，並與英國聯合空襲胡塞武裝軍事基地，一周內就多達6次，還將胡塞武裝重新列入恐怖主義組織黑名單，但胡塞武裝亦不示弱，發起報復反擊。

紅海危機嚴重影響全球航運，甚至拖累世界經濟。紅海是重要的貿易走廊和能源運輸通道之一，全球約12%的貨物運輸和近三之分一貨櫃貿易途經當地。自去年11月中旬以來，至少有25艘商船在紅海或附近海域遭攻擊。航運保險中戰爭保險費率佔比，去年12月初以來已飈升7倍，通過紅海的航運量暴跌70%。船隻繞道南非好望角，亦令航運時間成本大升，造成貨船短缺，油價上漲，敲響了全球經濟發展的警鐘。世界貿易組織（WTO）總幹事伊維拉（Ngozi Okonjo-Iweala）上周三在世界經濟論壇年會上表示，由於紅海局勢緊張，對今年的全球貿易不敢樂觀。世貿組織早前對今年全球貿易增長3.3%的預測，稍後或會調低。

加沙戰事的外溢，既加劇了地區和全球局勢緊張，亦撕裂穆斯林世界。上周伊朗以報復其國內恐襲事件為由，突然空襲伊拉克、巴基斯坦等鄰國，巴基斯坦亦報復空襲伊朗邊境；約旦則以「打擊毒販」為名空襲敘利亞，據報針對的是當地親伊朗民兵；若說伊朗襲擊伊拉克針對的是以色列情報機構分部與美國領事館，還有合理性的話，伊巴互轟邊境地區，針對的都是各自認定的「恐怖組織」，就有「扯貓尾」之嫌。伊朗罕見地空襲鄰國，既是對國內交代的需要，亦有意趁以巴與紅海亂局，在區內擴張勢力。而作為第二個與以色列建交的阿拉伯國家，約旦對伊朗勢力在周邊滲透亦高度警覺，空襲敘利亞亦有複雜背景。

連串事件，反映中東地緣、民族、教派矛盾複雜，一些看似詭異現象，背後都有其內在的邏輯。受以巴衝突的影響，區內政治經濟秩序亦在加速重組。其實，紅海危機矛頭雖針對以色列，但靠蘇伊士運河賺錢的埃及亦是受害者，曾經與胡塞武裝作戰多年的沙特，既受惠油價上升，其石油出口卻又受阻，但兩國對胡塞武裝在紅海的舉動，既未公開譴責，更不願跟隨美國護航，皆因受制於巴勒斯坦的「民族大義」；被視為幕後支持者的伊朗，迄今對胡塞武裝的支持僅限於口頭，並無實質動作，反映德黑蘭只想亂中獲利，並不想與美以正面衝突，與鄰國的糾紛反而削弱了其對加沙衝突的介入。美英在紅海護航中，亦小心地堅持不讓以色列參與，避免危機進一步升級。但單靠空襲無法杜絕對紅海航運的威脅，若要消滅胡塞武裝，又會陷入地面戰泥沼。所以，美國在紅海正陷入與以色列在加沙面臨的同樣困局。

加沙戰不停紅海難太平

美國施壓以色列不買帳

所有分析都指出，加沙戰事是紅海危機的根源，只要以色列不停止戰爭，胡塞武裝就難停手。所以，美國最近加大了對內塔尼亞胡的壓力，一方面希望其降低作戰烈度，另一方面希望其接受戰後的「兩國方案」，但以色列不買帳，堅持要控制約旦河以西所有土地。

中東變局短期分散了美國戰略注意力，對中國而言，紅海危機對進出口及「一帶一路」都有影響，無論是胡塞武裝保證中國船舶安全的承諾，還是西方指中國「搭便車」的激將法，中國都不必理會。在複雜多變的中東詭局中，與各方保持接觸，謹慎行事，高舉「勸和促談」大旗，同時不輕易介入蹚渾水，方為萬全之策。

歡迎回應 editorial@mingpao.com

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