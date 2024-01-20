社評：垃圾徵費押後生效 抓緊時間排難解憂

徵費一拖再拖雖無奈

如期硬推恐出大亂子

垃圾徵費醞釀多年，2021年8月通過立法，卻未有訂下正式生效日期，時任環境局長黃錦星僅提及設立18個月「準備期」。現屆政府接手後，原本打算去年底落實垃圾徵費，然而當局去年中表示，鑑於物管及清潔業界反映聖誕新年前線人手往往不足，為免運作初期混亂，決定延至今年4月1日實行。政府一再強調，為了落實垃圾徵費，過去兩年多時間，花了不少心力做準備，然而過去數周，不同業界、議員、業主法團以至一般市民，對於垃圾徵費執行細節，顯然仍有很多疑問未解，反映當局的解說和準備工作，存在重大不足。環保署長徐浩光接受訪問，提到會加強宣傳，但市民也要樹立守法意識，一句「清不清楚好多時候是看你自己想不想弄清楚」，更令外界側目。

行政長官李家超本周初表示，已要求環境局長謝展寰透過講座、記者會等不同方式，讓市民清晰知道徵費執行細節，強調信息要簡潔、鮮明及「入屋」。環境局提前預告昨天舉行記者會，外界原先預期當局將交代餘下兩個月有何舉措，設法釋除外界疑惑，未料傳來的消息，卻是全港垃圾徵費生效日期再次押後。環保團體對此當然感到失望，畢竟謝展寰之前說過，不會再押後實施徵費，然而以目前的預備情况，勉強如期實施，確有可能出現大亂子。

垃圾徵費是本港近年最重大的民生政策，旨在推動源頭減廢，一拖再拖無疑令人遺憾，但搞得不好，真的足以令民怨四起；一旦開壞了頭，形成「是是旦旦」氛圍，日後再謀糾正，必然相當吃力。垃圾徵費押後實施，是一個迫不得已的決定，政府責無旁貸，有必要認真檢討，之前兩年多時間的準備工作，究竟出了什麼問題，不過單論今次押後決定本身，政府肯面對現實，沒有「硬來」，也屬明智之舉。

有意見認為，政府之前有關垃圾徵費的宣傳解說工作，以物管及清潔業界為主要對象，面向公眾的宣傳推廣力度不足，因此很多市民都不清楚具體運作，未來只要把握時間加強教育公眾，問題便可解決。由環境局長發表網誌回答垃圾徵費一些常見問題，到環保署稍後向全港小學生派發指定垃圾袋，反映政府確實意識到宣傳教育不能「離地」，必須做到「入屋」效果。可是普羅大眾與不同持份者對垃圾徵費的疑惑，有部分明顯不止是宣傳解說問題，而是他們真的遇上各種各樣的執行問題，不知道怎麼辦。

垃圾徵費立法，政府僅訂了大框架，具體執行安排，很多都推給業界自行處理，而眼前現實是很多物管公司與業主法團，仍未就違規棄置垃圾的處理達成共識，加上檢舉違規住戶又不易蒐證，所以才出現物管公司「包底」或「執手尾」的問題。又例如前線清潔工，根據環保署指引，他們有責任確保垃圾送上垃圾車前，已妥善用指定垃圾袋處理好，否則清潔工有可能被指非法棄置垃圾。雖然環保署強調，法例有提供免責辯護條款，但清潔工擔心誤墮法網，亦非不可理解。安老業界最近也反映，院舍每天產生大量醫療及日用垃圾，尿片等廢物減無可減，垃圾徵費後相關開支大增，又不能貿然轉嫁窮困院友，需要當局施援。垃圾徵費的複雜性，在於影響面太廣，不同持份者面對問題不一，政府需要及早逐一拆彈，不能推行了再算。

垃圾徵費影響每個人的「荷包」，也會增加營商成本，一定有人不願「埋單」，對於動不動要求免費派指定袋，政府沒理由「有求必應」，但官員也不應假設業界和市民存心不想合作，才不斷提出問題「刁難」垃圾徵費。區議會近日紛紛討論垃圾徵費執行細節，有區議員坦言，聽了環保署人員親身講解，依然有很多疑惑，遑論一般市民。當區議員也覺得解說欠清晰，政府高官應該反躬自省，問題是否出在思慮不周，而不是去揣測別人動機，說什麼「如果你想不清楚，幾時都是不清楚」。

官員應該反躬自省

不應懷疑市民刁難

現在當局提出4月1日起由政府部門先行先試，同時物色部分住宅樓宇一同參與，理論上可以起到示範作用，讓更多人明白垃圾徵費具體如何操作，有利8月1日全面實施時，社會上下較易適應，然而政府仍須把握額外爭來的4個月時間，回應業界和市民的合理關切，妥善處理如何執法等問題。根據當局原來構思，垃圾徵費全港生效後，將有半年「適應期」，其間執法將從寬。這種做法其實有不良副作用，就是可能令一些人覺得當局日後也不會從嚴執法，導致徵費效果打折扣。既然現在有了4個月的「另類適應及教育期」，政府有必要考慮，是否還要有長達半年的「適應期」。

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