社評：政府「瘦身」裁減冗員 節流莫向民生亂開刀

排除開徵多項新稅

開源不易要靠節流

政府本年度財赤料逾千億元，下年度相信也將繼續錄得財赤。政府部分服務收費多年未調整，有加價空間，但每年額外收入充其量只有數十億元。本港未來兩年將陸續引入住宅物業累進差餉制度，以及針對跨國企業的「全球最低稅率」措施，預料政府每年可增加百億多元收入，然而就連財爺似乎亦認為，單靠相關進帳，不足以填補眼前公共財政缺口。陳茂波最近表示，2025/26年度恢復財政盈餘的目標恐要再延遲，預料需「數年時間」。

結構性財赤問題浮現，近月陳茂波在不同場合都有談及加稅徵稅問題。去年底，他在網誌提及亞太經合會議（APEC）不少成員都在考慮加稅，一度惹來不少揣測；本月初預算案諮詢活動，有市民談及開徵資本增值稅，財爺表示要考慮該稅種對本港競爭力的影響，但沒有即時排除這可能。雖然當日陳茂波說過，在社會充分討論前，不會隨意引入新稅種，但一句「資本增值稅是研究範圍之內」，確實引起了市場關注。有大行便發表報告，指出開徵資本增值稅有違本港整體低稅政策，削弱香港國際競爭力，港府若引入資本增值稅，或會在實施前引發市場恐慌拋售，對本港樓價造成短期壓力。

正在瑞士達沃斯出席世界經濟論壇的陳茂波，本周特意澄清，政府有責任聆聽不同意見，但諮詢不等於會推行，本港目前或短期都不具備條件開徵資本增值稅，呼籲外界不要揣測。另外，他也明確表示，開徵陸路離境稅影響大灣區融合，政府不會考慮；至於消費稅，鑑於香港經濟正在恢復，當局須顧及對市場及市民的影響，同樣不會考慮。政府開源不易，若要透過財政整固政策，在兩三年內恢復財政平衡，加大力度節流，已是無可避免。

過去10年，政府以加強公共服務為由不斷擴充人手，沒有全民退休保障制度下，民生福利政策也要追落後，導致公共開支增幅顯著。回顧歷年特區政府開支，初期政府一年經常開支約為1500億元，10年後增至2000億元水平，再7年後（2014/15年度）升至3000億元，再4年後（2018/19年度）突破4000億元水平，單是2019/20年度，經常開支便增加了400億元。到了上一份預算案，政府全年經常開支預算，已高達5600億元。現在政府要節流，削減公共開支有其必要，關鍵是如何下刀。

誠如港大榮休教授周永新所言，民生福利開支並非不可檢討，尤其是市民需要隨着時代改變，一些多年前設立的民生福利服務，若已不合時宜，也可調整。不過最近政商界一些人藉「精準扶貧」之名，要求「檢討福利」，意欲何為，確實惹人關注，例如有意見認為，民生福利「養懶人」，愈來愈多人「躺平」不工作，「導致」本港勞動力供應嚴重不足；亦有人高談公屋是「財政無底洞」，應該減少公屋建設比例，云云。

本港樓價近年雖見回落，但對很多低下階層市民來說，置業依然遙不可及；公屋平均輪候時間最新為5.6年，現在叫政府減少興建公屋，等於對「告別劏房」的要求置若罔聞。香港人口老化，近10年政府民生福利開支顯著增加，主因是有了長者生活津貼，而不是很多人不再工作改去領綜援。根據當局資料，長生津開支一年300多億元，在福利開支中佔比最高；綜援一年支出200億元左右，勞福局表示，現時領綜援的30萬人，都是社會上最貧窮的一群。無論長者生活津貼還是綜援，都是為了保障市民基本生活，難有削減空間，劫貧濟富絕不可取。政府節流應該優先考慮裁減冗員，減省浪費。

公務員編制近年急擴

宜善用科技壓縮人手

公務員人手編制2000年曾達19.8萬人，其後政府推出俗稱「肥雞餐」的公務員自願退休計劃，以及透過重整工作流程「瘦身」，最終將人數減至16萬。過去六七年政府一再擴充人手，公務員編制回升至19.7萬人，直逼歷史高位，即使實際人數只得17.4萬多，上年度公務員薪酬總開支仍高達916億元，只是人多並不反映執行力和工作效率。以建設「智慧政府」為例，很多部門日常運作，依然相當依賴人手。疫後內地不少地方政府面對財困，紛紛削減官員薪津、嚴禁奢侈無謂工程。相比之下，特區政府現在推行的「資源效率優化計劃」，要求各政策局和部門未來兩個年度，每年扣減1%經常開支，節流力度實嫌太輕。裁減冗員善用科技，既可壓縮人手需求、控制薪酬成本，也可提升行政效率、推動智慧政府建設，當局應果敢為之。

歡迎回應 editorial@mingpao.com