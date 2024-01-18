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社評

社評：提振市場穩信心 迎難而上促轉型

【明報社評】內地去年經濟增長5.2%，高於5%的目標，亦與市場預期相若，但內地和本港股市跌勢不止，恒指下挫3.7%，滬深300指數更跌見近5年低位。國家統計局最新公布的一系列經濟數據，好壞參半，反映經濟發展持續面對困難和挑戰，惟情况也未至於很差，國務院總理李強亦強調，經濟長期向好基本趨勢沒有改變。內地與本港股市疲不能興，涉及多重因素，信心問題明顯是其中之一。內地與本港均面對經濟轉型問題，劇烈陣痛難免影響市場信心，需要逐步鞏固，當局除了政策上要對症下藥，也要直面市場關切，讓投資者看清楚「經濟半杯水」半空與半滿的部分，不必有任何忌諱。

市場存在信心問題

香港內地股市不振

港股去年表現疲弱，恒指全年下跌近14%，亦是連續第四年下挫。踏入2024年，港股依然沒有起色，12個交易日，有11天收市錄得下跌，累跌超過1700點。昨天內地公布多項主要經濟數據，去年經濟增長成功「保五」，高於2022年的3%；單計第四季表現，5.2%的增長幅度，雖然略低於外媒估計的5.3%，但與第三季相比，增速加快了0.3個百分點。國家統計局形容，去年內地經濟呈「前低、中高、後穩」趨勢，經濟向好進一步鞏固，全年增長5.2%，不僅高於全球平均3%的預計水平，對世界增長貢獻率亦有望超過30%，成為最大增長引擎。可是本港和內地市場的反應，卻是另一回事。恒指再破14個月低位，收市報15,276點，下跌589點。滬深股市收市亦跌逾2%至3%，三大主要指數在全日低位收市。

美國3月份減息預期降溫，環球市場昨天普遍受壓，然而與內地以至亞洲多個主要市場相比，港股跌幅無疑最大，市場悲觀情緒瀰漫，可見一斑。內地疫後復蘇面對不少挑戰，國家統計局昨天亦提到，外部環境複雜嚴峻、國內有效需求不足、部分行業產能過剩、社會預期偏弱、風險隱患依然較多，推動經濟發展仍須克服一些困難和問題，昨天最新公布的一些經濟數據，例如去年房地產開發投資按年跌9.6%，70個大中城市新建住宅售價跌幅擴大，按年錄得9個月最大跌幅、按月錄得近9年最大跌幅，說明內地房地產持續受壓；上月消費品零售總額按年升7.4%，增速有所放緩，亦低過市場預期的8%，則反映內需仍須進一步提振。可是也有一些數據顯示，內地經濟回升向好。

統計局表示，去年4個季度GDP按年及按季都有增長，經濟規模逐季擴大，其中發電量及用電量、主要工業產品產量、投資、進出口等大多數指標的絕對量，都大大超過2019年。另外，去年12月份全國規模以上工業增加值，按年增長6.8%，增速加快之餘，亦好過市場預期。全年城鎮固定資產投資按年增長3%，同樣好過市場預期。有別於2022年經濟增長主要靠投資去拉動，內地最新數據顯示，去年消費支出推動經濟增長4.3個百分點，對經濟增長貢獻率超過八成，反映經濟動能出現了轉變，主要靠消費和服務業復蘇帶動。凡此種種，都是好的變化。

任何國家任何時候，都有各式各樣的經濟問題要處理，國家愈大，問題必然愈多。內地經濟正處於升級轉型時期，情况尤其複雜。以房地產問題為例，以往發展商的高周轉、高槓桿、高負債經營模式，根本不可持續，雖然整頓過程對內需消費造成沉重壓力，但為了長遠健康發展，必須忍受陣痛，犧牲一些短期利益。內地經濟問題雖多，惟正如統計局長康義所言，中國政府債務水平和通脹率都較低，財政、貨幣以及其他政策有較大迴旋空間，應付各種挑戰、推動高質量發展。整體而言，內地經濟長期向好基本趨勢並未改變。

當然，資本市場「只爭朝夕」，比起結構改革升級轉型，更希望政府有立竿見影的提振措施。看不到這類政策出台，市場氣氛當然不好，加上中美角力、地緣政治等問題揮之不去，歐美資金避險流出內地及香港市場，市場信心自然更為脆弱。2008年金融海嘯爆發後，時任國務院總理溫家寶曾說，「在經濟困難面前，信心比黃金和貨幣更重要」。現在內地經濟態勢，跟當年歐美「危在旦夕」情况，當然相去甚遠，但本港與內地股市疲不能興，也是不爭事實，兩地政府需要一邊鞏固市場信心，一邊堅持推動經濟轉型改革。

說好中國香港故事

不等於報喜不報憂

轉型中的內地經濟，就像半杯水，必可看到消極及積極之處。在西方，一些政客和媒體不斷渲染中國經濟危機論，但也有一些國際大型投資機構，對中國經濟長期韌性有信心。新加坡主權基金淡馬錫便相信，內地能夠解決地方政府債務問題，內需及數字化投資機遇長線可看好。提振市場信心，合宜的刺激措施固然重要，與此同時，政府亦要盡力「穩預期」。國際話語權握在西方手中。面對別人惡意唱衰，當然要大力反駁，說好中國故事和香港故事，但這不等於報喜不報憂。讓投資者了解全貌，對於信心建立非常重要。最近特區政府以去年總存款增長料逾5%，以及全年約有2500億港元資金經「南向通」流入港股市場，論證本港資金仍處於「淨流入」狀態，但本港股樓皆疲、人人都在談論外資流走問題，也是實情。當局可以談「淨流入」，但也應該直面市場外資流出的情况。

歡迎回應 editorial@mingpao.com

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