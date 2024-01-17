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社評

社評：垃圾徵費安排說清說楚 落實執行考驗地區治理

【明報社評】垃圾徵費執行細節引起廣泛關注，不同官員口徑不一，政府連日來一再「澄清」，惟新說法又引起了新疑問。物管公司以巨型指定垃圾袋，處理住戶用非指定袋棄置的垃圾，無論稱之為「執手尾」還是「包底」，都不會改變問題所在，即有可能變相鼓勵市民不用指定袋，導致垃圾徵費減廢效果大打折扣。垃圾徵費是近年最重大、最複雜的民生政策，當初政府向立法會提交法例草案時，顯然沒有仔細考慮具體執行問題，時至今日，不少法團和物管公司都有無所適從之嘆，情况令人擔心。垃圾徵費具體執行，考驗地區治理能力，政府應動員區議會和關愛隊全力協助，做好上情下達、下情上報工作。

包底執手尾咬文嚼字

問題本質未因此改變

垃圾徵費4月1日實施，不少法團、物管公司和市民仍未掌握徵費實施後的具體運作方式。昨天行政長官李家超表示，已要求環境局長採取多種方式，清晰讓業界及市民知道垃圾徵費的執行細節，又強調信息要簡潔、鮮明、「入屋」。徵費實施距今不足兩個半月，當局必須把握時間，加強宣傳解說工作。

外界對垃圾徵費執行細節疑問叢生，官方口徑前後不一，無疑是原因之一。近日外界談得較多的問題有二，一是可否免費派發指定垃圾袋，一是物管公司可否就住戶垃圾「包底」。有立法會議員指出，2021年立法會審議條例期間，環保署官員曾提到，「不論牟利還是非牟利的指明業務，派指定垃圾袋都要先向署方申請賦權，以了解派發活動是否符合政策原意」；兩年後又有官員稱免費派發膠袋並不允許，但署方本周最新澄清則是，法例沒限制任何人在非牟利活動中派發指定袋給市民，亦不需要申請。

至於物管公司「包底」問題，環保署官員本月初表示，住戶將家居垃圾丟到收集處時，就需用指定袋包好，否則即屬違法，署方已要求物管公司，不要於大型垃圾桶套上指定袋「包底」。署方本周「澄清」則指，法例沒有禁止物管公司以大型指定袋「包底」收集住戶垃圾，不過政府「不建議包底」，住戶使用指定袋棄置垃圾仍是法律訂明的責任。環境局長昨天進一步闡釋，立法時已指出徵費初期，政府及志願團體會免費派發指定袋，因此免費派袋並無問題，但一些售賣指定袋的零售點，不能以免費、打折或附贈方式提供指定袋。另外，局長又強調，物管公司為沒有用指定袋載垃圾的住戶「執手尾」，是因為垃圾車不會收集不符合要求的垃圾，住宅依然須用指定袋，所以這不是「包底」。

「包底」與「執手尾」之別，可以咬文嚼字一番，但公眾觀感卻是另一回事；有關做法恐令減廢效果大打折扣，問題也不會因為當局將包底「正名」為執手尾，出現實質變化。翻查資料，早於2021年立法會通過垃圾徵費條例時，業界與環保團體已在討論相關問題，當時有物管業代表直言，日後物管公司或需額外花費購買「後備袋」為違規住戶「包底」，管理費有加價壓力，環團則指這有違「污者自付」初衷。兩年多時間轉眼過去，包底或執手尾問題依然困擾，正正說明垃圾徵費一些關鍵執行細節，一直未有妥善解決。

觀乎環保署官員這幾天說法，由於「個別大廈」有長者行動不便或不適應徵費新安排，法例不禁止物管公司「執手尾」，可以提供方便。倘若這真的只屬「個別情况」，問題當然不大，但如果情况普遍，就可能拖垮政策目標。過去10年，政府曾多次在不同屋苑屋邨就垃圾徵費做試驗，淘大花園一次試驗顯示，家居廢物減少約兩成，回收物增逾三成，沒有使用收費垃圾袋的住戶只有兩成。這樣的成績當然不算差，問題是大型私人屋苑，跟公共屋邨、單棟樓以至舊區唐樓的情况，無法相提並論。

環保署與房屋署2018年底起先後在33條屋邨推行垃圾收費實踐計劃，居民自願參與。整個「實驗」去年底完成，當局卻稱「未有統計」計劃推行前後的廢物棄置量及回收率。有屋邨清潔工明言，實踐計劃免費派模擬指定袋，當然有很多居民領取，但真正使用者少之又少；有參與計劃的物管公司更稱，至少7個屋邨有超過八成居民不用模擬指定袋。當日政府就垃圾徵費立法，只是訂下政策大框架，很多具體執行細節，實際是推給業界與法團等持份者自行協商。有議員關注，現在當局確認包底執手尾不違法，一些業主組織可能要求物管公司照做，管理費增加之餘，垃圾少的住戶反而要補貼垃圾多的住戶。垃圾徵費不容再拖，但議員、業界提出的很多疑問和擔憂，都合情合理，當局有責任回應各界關切。

地區動員看關愛隊

下情上報靠區議會

環境局長昨晚發表網誌，從用家個人角度談垃圾徵費，回答外界一些疑問，環保署也將陸續向全港小學生派發指定垃圾袋，希望學生把資訊帶回家，令宣傳更入屋。這些都是好的嘗試，問題是應該更早做。垃圾徵費與減廢回收，牽涉大量持份者，觸及全港18區每一名居民。除了加強跨部門統籌及公眾宣傳教育，政府更要從地區治理層面入手，展開大規模動員，推動全民參與，18區關愛隊可以積極發揮作用；徵費實施後，各區各邨可能遇上各種各樣問題，這正是區議會發揮上情下達、下情上報作用的時候。垃圾徵費是特區治理能力一次大考驗，當局必須多聽各方意見、正視潛在問題，及早應對，才能將事情辦好。

■歡迎回應editorial@mingpao.com

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