社評：細節不周可拖垮政策 「全城運動」推垃圾徵費

「疑難雜症」考起市民

政府應設公眾熱線

目前距離垃圾徵費實施只有兩個半月，當局強調正以如臨大敵、戰戰兢兢之心，為實施垃圾徵費，推行了大量準備工作，包括在屋邨和電子媒體展開宣傳教育，同時不斷提升回收配套，跟各方持份者緊密溝通合作。回收配套方面，現時「綠在區區」全港有逾170個公共收集點，另外還有流動回收街站，當局打算在50個公共屋邨設立小型回收便利點。溝通解說方面，截至上月底，環保署舉辦了逾50場為物管業界及業主組織而設的網上簡介會，又與物管業監管局合作，為業界從業員舉辦有關垃圾徵費的培訓講座。另外，環保署已開始安排與各區區議員會面，介紹徵費詳情。

垃圾徵費實施後，市民須購買指定垃圾袋棄置垃圾，不同容量有不同價錢，供市民選擇，至於家俬等大型垃圾，則要買標籤貼上才可棄置。昨天環保署公布了購買指定垃圾袋及標籤的具體安排，涵蓋超市、便利店、藥房及網上平台約3000個零售點，另亦歡迎機構批量預約訂購。垃圾徵費用者自付，政策目的是推動源頭減廢、鼓勵垃圾分類，棄置廢物要買指定垃圾袋及標籤，乃是徵費的方法，當然盡快讓市民知道何處購買，可是這不過是最基礎的信息。不少市民和業界持份者，對於垃圾徵費具體執行細節，仍有很多疑問，政府解說若不清不楚，外界自然擔心屆時會出大亂子。

垃圾徵費不止是付費購買指定垃圾袋的問題，還涉及市民生活習慣重大改變。到了最後準備階段，無論市民和業界都需要知道具體如何配合，什麼可以、什麼不可以。舉例說，根據新例，沒有把垃圾袋束緊固然違規，若任由袋內垃圾刺破袋身也是違規，有立法會議員便關注，指定垃圾袋會否容易破損、萬一破損了市民該當如何補救等問題。又例如購買大型垃圾標籤，若一件大型家俬需要（或可以）拆開數件棄置，到底該當買一個還是多個標籤。這些「疑難雜症」看似很瑣碎，卻正正是市民日常生活所關心的問題。若政府認為有些問題難有標準答案，大可考慮設立電話及網上熱線，因應具體求助內容，提供具體解說。

當下物管和清潔業界其中一個最關心的問題，就是徵費實施後，如果很多住戶不守規矩，不用指定袋扔垃圾，該當如何處理。新例之下，住戶若沒用指定袋棄置垃圾，物管公司與清潔承辦商需另行以指定袋包好，否則垃圾收集商不會接收。業界擔心要花額外人力處理「違規棄置垃圾」，更關注相關費用該怎樣攤分，若以加管理費方式，向所有住戶徵收，等同於向守規矩的住戶「雙重徵費」。有立法會議員則稱，一些法團及物管公司考慮購買容量240公斤以至660公斤的大型指定袋，擺放在大廈各樓層，又或直接置於大廈垃圾槽底，有關費用將計入管理費中。

物管公司包底惹疑惑

上有政策憂下有對策

這種變相「包底」做法，物管公司當然可以確保大廈各層「所有」垃圾，在交付垃圾收集商時，符合使用指定袋的要求，但這做法跟現時大廈收集垃圾方式，實際並無分別，只是以綠色巨型指定袋，代替傳統黑色大垃圾袋。這樣做是否可以起到政策原來目標，即透過落實用者自付，鼓勵市民減廢回收，令人非常懷疑。有議員指新例下任何人在牟利業務過程中，免費供應指定袋或標籤，均屬違法，質疑物管公司等不能這樣做。環境局近日則「澄清」，垃圾收費建基於市民「垃圾自理」原則，政府沒有建議「包底」做法，但法例沒有禁止物管公司以大型指定垃圾袋收集垃圾。換言之，物管公司確可這樣做。環保署這一說法，難免令人擔心垃圾徵費安排存在重大漏洞。

垃圾徵費是一項民生重大政策，事在必行，不容再拖，至於措施成效，則要看具體技術細節是否周到，以及各界配合情况。移風易俗當然要時間，但即使立竿見影有難度，政府也要設法讓市民盡快掌握垃圾徵費具體執行細節，更要提防上有政策、下有對策，導致計劃荒腔走板，偏離原來政策目標。誠然，當大多數人都按垃圾徵費規定辦事，就會形成一種社會氛圍，帶動其他人轉變，但現實中也存在另一可能，就是很多人因為不明所以，又或貪方便鑽空子，交差了事，「是是旦旦」氛圍一旦形成，要將事情辦好，必然事倍功半。垃圾徵費事關全港市民，涉及多個部門，政府應把握時間，發起一場「全城運動」，透過跨部門統籌協作，向公眾展開全方位宣傳教育，同時更要考慮制訂關鍵績效指標（KPI），衡量減廢回收工作取得多大進展。

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