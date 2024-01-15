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社評

社評：中美共管難遏台獨 兩岸現狀危若累卵

【明報社評】台灣選舉結束後，北京的國台辦第一時間發聲，稱選舉結果顯示，民進黨並不能代表島內主流民意，這次選舉「更阻擋不了祖國終將統一、也必然統一的大勢」。美國方面，國務卿布林肯發聲明祝賀賴清德，總統拜登則只回應一句「我們不支持（台灣）獨立」，反映美方既要表達支持台灣，又希望安撫北京的矛盾心態。台灣問題是中美關係中最核心的敏感問題，兩國在台灣選前互動密切，頻繁發聲，引發重回中美共管台海危機模式的揣測。惟自稱「台獨工作者」的賴清德當選，如何不令北京對和平統一前景失去信心，如何不將美國拖入另一場大國衝突，如何避免衝擊地區安全與全球經濟，在他5月20日就任前後將面臨多場嚴峻考驗。

選前中美頻互動發聲

美罕見警告預防風險

在台灣選舉投票日前4天，中共中央對外聯絡部長劉建超啟程訪美，他在外交協會（Council on Foreign Relations）的演講中警告，台灣問題是北京「核心利益中的核心」，也是「不可跨越的紅線」。同日駐美大使謝鋒在中美建交45周年研討會上表示，「對於那些數典忘祖、不承認自己是中國人的台獨分子，北京沒有妥協餘地」。在台灣投票日當天，劉建超會晤布林肯，亦討論到台灣問題。

上周三，白宮國安會不具名高官非同尋常地就台灣選舉召開傳媒電話簡報會，重申美國堅持其「一中政策」，不支持「台獨」，反對任何一方片面改變現狀，支持兩岸對話，「只要以和平方式解決兩岸分歧，我們對最終解決方案不持立場」，「期待兩岸分歧以和平的、不受脅迫，且能為兩岸人民接受的方式解決」。這種表述，與美國國務院以往「持續鼓勵以符合台灣人民意願和最佳利益的方式解決兩岸分歧」的表述，有細微分別，接近克林頓和小布殊時代的表述。被解讀為既是向最有望當選的民進黨賴清德發出警告，亦回應北京希望美方表態支持兩岸「和平統一」的訴求。

早在去年11月，3名重磅美國台灣問題專家學者葛來儀（Bonnie Glaser）、白潔曦（Jessica Chen Weiss）與柯慶生（Thomas Christensen），曾在《外交事務》雜誌（Foreign Affairs）聯名撰文，呼籲賴清德當選後，重新審視2014年提出的凍結民進黨「台獨黨綱」提案，讓他「維持現狀」的承諾有更多可信度。但賴對此一直置若罔聞，在選戰中他還聲稱，「中華民國憲法是災難」，其競選總部發言人在接受德國傳媒專訪時表示，「和平統一」不是台灣人民可以接受的，對「維持現狀」的定義，就是將「中華民國」與「台灣」畫上等號，是典型的台獨論述，亦等於封殺了「和統」的選項。種種言行顯示，賴清德的台獨取態毋庸置疑。因此，全球政治風險諮詢公司歐亞集團（Eurasia Group）都將其列為美國「危險的朋友」。

不過，頑固「台獨工作者」賴清德能有今日，全拜美國「打台灣牌」牽制中國所賜。正是美國多年來對台售武，向台獨分子發出錯誤信號，才令局勢走到今日。所以，中國若將管控「台獨」的希望寄託在華府身上，恐怕是緣木求魚。接下來的數月，民進黨政府將會發表所謂大陸「介入選舉」的報告，恐將進一步激化兩岸矛盾；美國即將派出非官方高級代表團與賴會面，雙方會作何表態亦值得關注；更重要的，在5月20日就職禮上，賴清德對其兩岸政策的闡述，大陸對於《海峽兩岸經濟合作架構協議》（ECFA）的惠台措施保留多少，美國眾議院代表團訪台對中美關係衝擊多大，都是考驗中美台三邊關係的關鍵時刻。

賴清德戰略保證引關注

兩岸啟戰端台最大輸家

過去民進黨兩名總統上任時，美國都要求其作戰略保證，無論是2000年陳水扁就職演說的「四不一沒有」，還是蔡英文2016年就職演說的「尊重」1992年兩岸兩會的共同認知與諒解這一「歷史事實」，事先均須通過美方審核。但賴清德既不像陳水扁般軟弱與妥協，亦無蔡英文的自制與謹慎。今次，他的「戰略保證」能否符合美方要求，可拭目以待。

賴清德當選後強調，維持台海和平穩定，是他的「重要使命」，他將會「不卑不亢，維持現狀」。問題是現狀如何維持，經今次選舉後，民進黨很可能長期執政，台灣亦難再有統一談判的選項，欲維持台海和平，「九二共識」將成為唯一選項，若連「九二共識」都不要，最終只能走向台獨。如果「和平統一」之門被永久關閉，對北京來說，剩下只有「武統」一個選項，這也是大陸「急統」網民對賴勝選反而暗喜的原因。「武統」的時間表從來不由大陸制訂，而是由美國與台灣決定。問題是，台灣民眾真願意承擔戰爭後果嗎？

根據彭博經濟研究預估，台海一旦開戰，全球將付出約10萬億美元代價，相當於世界GDP總和10%，其中台灣經濟將重創40%，大陸經濟大傷16.7%；如果大陸封鎖台灣海峽一年，則會令全球經濟受創5%，台灣損失12.2%，大陸損失8.9%，美國損失3.3%。

有人說，台灣今次選舉沒有贏家，民進黨雖贏了總統，却輸掉立法院；國民黨輸了總統，雖贏回「立院最大黨」，但仍無法主導議會；民眾黨雖創下360多萬票佳績，卻只爭得8席立委，未達「翻倍」目標；最重要的，六成期待政黨輪替的民意落空。同樣，台海開戰，也不會有贏家，而台灣確定是最大輸家。

■歡迎回應editorial@mingpao.com

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