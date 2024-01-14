社評：政黨輪替循環中斷 台海或現多事之秋

對於這一結果，有分析指國民黨在投票日前夕操作「棄白保藍」用力過度，反而激怒了柯文哲民眾黨的粉絲不離不棄，更加凝聚白營人氣；亦有指侯友宜為與前總統馬英九「相信習近平」之言切割，主動宣稱與他想法不同，在最後造勢大會拒邀馬到場助選，讓藍營自亂陣腳；甚至有指台國防部將大陸發射衛星的預警寫成「導彈」，刻意營造危機感，催出了綠營南部鐵票……但其實這些都並非藍營敗選主因。

柯文哲吸納藍綠兩邊票

綠勝藍負再現鐘擺效應

藍白合破局固然是因雙方利益算計、爾虞我詐，但更主要的原因是，柯文哲粉絲中，有相當部分是對民進黨施政不滿的年輕淺綠選民。他們對多年來台灣政壇的藍綠惡鬥深惡痛絕，希望尋找新的替代力量，這些人不會因對民進黨不滿就去投國民黨。柯文哲𠝹走的，不光是藍營的票，更多的恐怕是綠營的票。所以，棄保效應沒有發生並不奇怪。

民進黨勝選，雖然打破了台灣政壇本世紀以來政黨連續執政不逾8年的「魔咒」，但卻符合藍綠在重要選舉中輪流獲勝的「鐘擺效應」。2022年的「九合一」地方大選中，國民黨大獲全勝，但卻未能延續氣勢，今次在票倉北台灣未能大勝，在南部反而退步，所以民進黨勝選，亦非出人意表。

國民黨的敗選，恐怕還是要從「打鐵自身不夠硬」找原因。國民黨從2016年的多次重要選舉中失利，但事後的總結卻主要集中在兩岸政策方面，除跟隨民進黨調門，更形塑了台灣社會「去中國化」的政治正確氛圍，黨內的改革卻未能洗心革面，無法給人煥然一新的感覺，就以今次總統選舉為例，推出的候選人侯友宜本土色彩雖濃，卻欠個人魅力，其文宣「台灣的未來」，仍是複製2008年馬英九競選的模式。反觀基層動員能力不被看好的民眾黨，選戰策略主打催谷投票率的「哀兵策略」，從象徵草根的「小草精神」，到讓年輕人向長輩拉票的「孫子兵法」，即使在傳統媒體處於弱勢，仍打得有聲有色，吸引了大批年輕粉絲。不過，雖然拿到近27%的選票，但得票數還是位居第三，反映年輕選票仍然不敵政黨動員的「鐵票」，就連在柯文哲做了8年市長的台北，得票都是「老三」，讓他不禁感嘆「不要以為做得好就有選票」，成為今次選戰的「金句」。

立法院綠營不過半

賴清德施政受掣肘

立法院方面，民進黨過去兩屆選舉均取得過半數席位，實現「完全執政」。但今次選舉，民進黨失去了立法院控制權，由於藍營在立委地方選戰中斬獲，令立法院出現朝小野大的局面，這意味未來民進黨政府的任何法律和政策包含兩岸關係、財案預算在內，都會受在野黨的挑戰。這與2000年陳水扁上台時面臨的情况相似，賴清德昨天已經宣布要與在野黨合作、協商，由於柯文哲早已表態在立法院合作只看議題，不看政黨，引發外界對於選後「綠白合」的揣測。不過，民眾黨雖然今次氣勢如虹，雖敗猶榮，但會否重蹈新黨、親民黨、時代力量等「第三黨」的覆轍，曇花一現，迅即泡沫化，仍待觀察。

4年前的台灣大選，適逢2019年香港反修例社運，讓民進黨「撿到槍」，為勝選的蔡英文催出817萬史上最高票。但今次大選，「抗中保台」牌失效，民進黨選情一度告急，因此，為勝選可謂無所不用其極，包括利用行政資源，營造一邊倒的媒體優勢，同時利用《反滲透法》，操弄「大陸介選」牌，製造綠色恐怖，靠司法工具打壓在野黨勢力，為其勝選保駕護航。種種「奧步」（茅招）之下，賴清德選票仍只能低空掠過，成為選票與立法院「雙不過半」的少數總統，這意味他未來4年的執政之路將會較蔡英文更加艱難。他昨日在首場國際記者會上臉色凝重，也是把壓力寫在面上。

今次台灣大選的投票率71.86%，低於上屆的74.9%，可見民間對選舉的冷漠，而四成民眾就決定了台灣未來命運。賴清德已經被北京視為「台獨工作者」，他的上台更被視作有走向「法理台獨」的風險，儘管他昨天在當選後的首場國際傳媒記者會上聲稱，將會跟隨蔡英文路線，依照憲政體制維持現狀，在對等尊嚴前提下，「自信地和中國展開交流合作」，同時又強調「有守護台灣決心」。但人們仍記得他在選戰中的所謂「中華民國憲法就是風險」言論，可見他的台獨本色，上台後勢必加劇兩岸對立。如果說蔡英文當政的8年，讓兩岸關係冰封的話，賴清德未來的4年，很可能令台海局勢火爆。

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