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社評

社評：政府開源知易行難 擴闊稅基宜早綢繆

【明報社評】政府財赤上千億，改善公共財政，必須致力開源，政界學者意見紛陳，莫衷一是。港府多項主要收入來源，均相當受經濟表現影響，觀乎目前情况，即使美國下半年減息、港府全面撤辣，賣地、印花稅等收入亦難樂觀，政府服務加費幫補也有限。本港奉行低稅率及簡單稅制，任何徵稅加稅措施，都要考慮會否得不償失，不能輕率行事，惟環球經濟未知何時才會真正好轉，本港產業多元化亦難迅速開花結果，即使眼下環境不適合開徵新稅，倘若公共財政缺口持續嚴重，擴闊稅基問題始終需要處理。政府應把握時間展開研究和討論，議定可行具體方案，若財赤問題一兩年內未見好轉，就要派上用場。

改善公共財政局限多

加費加稅減稅皆艱難

本港經濟疲憊，政府收入大減，財政預算案諮詢，如何開源節流成為討論焦點。開源方面，財政司長陳茂波表示，一些公共服務收費是時候作出檢視，有意見則主張開徵新稅，諸如海陸離境稅、超級奢侈品稅，以至資本增值稅等；亦有政黨認為，現在首務是振興經濟，全面取消買家印花稅等樓市辣招、進一步下調股票印花稅，樓市股市改善了，政府相關收入自然回升。其他意見，還包括增加發債、出售部分政府資產、擴大投資收益，以至動用外匯基金部分資金入市投資港股，等等。

預算案諮詢，目的就是集思廣益，各方亦應該多提意見，只是現在政府要開源增加收入，確非易事。部分公共服務收費長期未有調整，以水費為例，對上一次調整已是1995年，陳茂波亦提到，一些以「用者自付」原則提供的公共服務，收入遠遠未及收回成本。任何加費都不會受市民歡迎，但當下政府入不敷支，調整收費若是合理合度，亦無可厚非，像康文署租場等服務，的確可以考慮上調收費，然而必須指出，並非每項收費都可以按「收回成本」原則處理，例如大學學費便無可能收回成本；公營醫療服務，事關重要民生福利，就算加價也要小心處理。事實上，以政府現時的財赤規模，即使多方面調整服務收費、提高各項定額罰款金額，一年充其量只能多收數十億元，對改善財赤幫助不大。

增加稅收方面，政府同樣有進退維谷之嘆。過去一年香港股樓不振，理論上，減稅撤辣催谷市道，庫房也可受惠，但現實中，這個如意算盤能否打響，實屬未知數。去年《施政報告》宣布有限度減辣，樓市未見太大起色，市場期望全面撤辣，釋放投資需求，問題是以目前本港經濟所面對的內外不利因素，即使港府全面減辣、美國下半年也開始逐步減息，入市投資需求也未必大增；地緣政治因素影響歐美資金來港意欲，再減股票印花稅也未必有太大幫助。促進股票市場流動性專責小組去年底向政府提交報告，《金融時報》指建議包括加緊向東南亞及中東投資者招手，鼓勵當地企業來港上市，政府有何具體措施，暫時並不清楚。外圍持續疲弱，本港經濟今年明顯好轉機會甚低，指望減稅撤辣可令賣地及印花稅收入顯著回升，恐怕不切實際。

減稅未必可以大振股市樓市，反而令政府收入即時有所減少。徵稅加稅，亦要考慮得不償失的可能。港人北上消費，有商界人士提倡海陸離境稅，實際是搞保護主義。即使不談妨礙大灣區融合的問題，開徵離境稅一定影響旅客來港意欲，打擊旅遊業。現在開徵資本增值稅，只會令股市樓市雪上加霜。開徵奢侈品稅，當然可以考慮，但如果開徵對象僅涉私人飛機或遊艇等「超級奢侈品」，每年所能帶來的額外稅入，恐怕只是寥作點綴。煙稅與博彩稅，仍有上調空間，但對庫房收入幫補有限。

國際社會針對跨國企業，提倡15%全球最低企業稅率，香港料於明年起實施，估計屆時每年稅收可增多150億元，然而港府現正致力招商引資搶人才，上調薪俸稅及利得稅，相信短期內都不會是政府考慮的選項。政府過去有將部分資金儲備，以「未來基金」、「香港增長組合」等形式，交予金管局外匯基金打理，去年還成立了香港投資管理公司，推動創科產業發展，然而外匯基金的存在，是要確保港元穩定，外匯儲備不能隨便拿來買股票，香港投資管理公司也不是「港版淡馬錫」，就算政府要開拓投資收入，也必須審慎管理風險。

近5個年度，特區政府4度出現財赤，倘若問題主要是周期性的，當然較為易辦，只須採取一些短期措施，又或增加發債應付眼前需要，問題是現在政府的財赤，不排除是結構性的，當局有必要兼顧不同可能性，制訂不同對策。

研究擴闊稅基方案

財赤持續隨時推出

低稅率及簡單稅制是本港吸引外國投資的重要賣點。以目前的環境，政府開源迴旋空間確實很有限，但如果財赤問題持續，當局就有必要面對現實，擴闊稅基。香港引入消費稅，社會討論超過20年，政府也曾研究過一些方案，但經濟好景時，無人覺得有需要開徵；經濟不景時，則是不能開徵，以免打擊百業。2020年初，陳茂波接受外媒訪問，一句「不會排除開徵消費稅」，惹來極大廻響。4年過去，倘若香港確實面臨結構性財赤，擴闊稅基問題就不能永遠按下不表。即使現在並非大動作開徵新稅的時機，但政府實有必要展開具體研究和討論，商定可行方案及具體執行策略，一旦日後有實際需要，措施就可以出台。

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